Sau 8 năm lấy chồng đại gia, Tâm Tít lên sóng với gương mặt khác lạ gây chú ý

Sao Việt 06/10/2022 10:52

Mới đây, Tâm Tít đăng tải bức ảnh của bản thân, được netizen soi ra điểm khác lạ.

Không còn hoạt động nghệ thuật từ lâu, Tâm Tít “toàn tâm toàn ý” cho hoạt động kinh doanh và vun vén cho gia đình nhỏ nhưng cô vẫn thu hút được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện.

Mới đây trên trang cá nhân, hot girl 8X đời đầu gây chú ý khi cập nhật dòng trạng thái mới. Đăng ảnh selfie, hot mom 2 con viết: "Bằng 1 phép màu nào đó, tôi vẫn nghĩ mình 18 tuổi".

Sau 8 năm lấy chồng đại gia, Tâm Tít lên sóng với gương mặt khác lạ gây chú ý - Ảnh 1
Hình ảnh mới nhất của hot girl đời đầu Tâm Tít.

Và điều khiến netizen chú ý chính là nhan sắc hiện tại của Tâm Tít. Cô diện một chiếc đầm hồng, cổ khoét sâu khoe khéo vòng 1 đầy đặn. Ngoài ra, cách trang điểm nhẹ nhàng, thanh thoát giúp Tâm Tít trông trẻ trung, đằm thắm hơn. Bởi thế, khi so sánh vẻ ngoài hiện tại so với ngoại hình lúc cô nàng mới nổi, netizen nhận ra có sự khác biệt rõ rệt. Nếu Tâm Tít của trước kia đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng thì hiện tại, cô đẹp mặn mà đúng chuẩn phụ nữ hiện đại, trưởng thành.

Sau 8 năm lấy chồng đại gia, Tâm Tít lên sóng với gương mặt khác lạ gây chú ý - Ảnh 2

Chia sẻ bí quyết giữ dáng, Tâm Tít kể rằng cô chỉ ăn rau xanh, uống nhiều nước, chăm chỉ chạy bộ, tập luyện thể thao điều độ.

Sau 8 năm lấy chồng đại gia, Tâm Tít lên sóng với gương mặt khác lạ gây chú ý - Ảnh 3
Tâm Tít có chế độ ăn uống khoa học để có vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" này.

Tâm Tít tên thật Phạm Thanh Tâm (sinh năm 1989), là một trong những hot girl đời đầu của Hà Thành. Sở hữu gương mặt thanh tú cùng đường nét hài hòa, Tâm Tít luôn đón nhận được tình cảm yêu mến từ người hâm mộ. 

Sau 8 năm lấy chồng đại gia, Tâm Tít lên sóng với gương mặt khác lạ gây chú ý - Ảnh 4
Tâm Tít của trước kia và hiện tại khác nhau rõ rệt.

Trước khi Nam tiến, cô được biết đến là một trong những người mẫu ảnh hot nhất Hà Nội. Cuối năm 2014, 8X khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định lấy chồng và rời xa con đường nghệ thuật.

Sau 8 năm lấy chồng đại gia, Tâm Tít lên sóng với gương mặt khác lạ gây chú ý - Ảnh 5

Tâm Tít kết hôn với doanh nhân Chu Ngọc Thành vào cuối năm 2014. Tháng 7/2015, cả hai hạnh phúc chào đón con đầu lòng, đặt tên Alex Chí An. 2 năm sau, Tâm Tít tiếp tục sinh thêm cho ông xã doanh nhân một quý tử, cậu bé tên đầy đủ Chu Minh Khang (nickname Peter).

Ngay từ lúc chào đời, con trai Tâm Tít đã nhận được sự quan tâm lớn nhờ vẻ ngoài đáng yêu. Càng lớn, Alex và Peter lại càng bộc lộ khí chất của hot boy tương lai nhờ thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố và mẹ. 

Sau 8 năm lấy chồng đại gia, Tâm Tít lên sóng với gương mặt khác lạ gây chú ý - Ảnh 6
Tổ ấm viên mãn của Tâm Tít.
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