Cô giáo tiểu học diện áo dài “xinh nhất Hà Nội”, phụ huynh ồ ạt hỏi tên trường để cho con theo học

Trong bức ảnh, cô giáo tiểu học diện đồng phục áo dài màu xanh của trường, mái tóc dài xoăn nhẹ xõa xuống bờ vai, đứng tươi cười bên lứa học trò của mình. Cô nhận được không ít những lời khen có cánh như: “Cô giáo tiểu học xinh nhất Hà Nội”, “Cô giáo tiểu học xinh xuất sắc”,...

Thời gian gần đây, người người nhà nhà nô nức đưa con em đến trường khai giảng trực tiếp sau nhiều năm liền ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Những hình ảnh mùa tựu trường được netizen dành nhiều sự quan tâm, trong đó, nổi bật hơn cả chính là hình ảnh cô giáo tiểu học Lưu Thị Phương Thảo tại buổi lễ khai giảng năm học mới. Trên trang cá nhân, cô giáo Thảo đăng tải những bức ảnh cô chụp tại lễ khai giảng tại trường tiểu học cô đang công tác giảng dạy. Các bức ảnh nhanh chóng nhận được vô vàn lượt tương tác tích cực, thu về hơn 6k lượt thả tim chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải.

Được biết, Lưu Thị Phương Thảo sinh năm 1994, thường được cư dân mạng nhắc đến với cái tên gọi “cô giáo tiểu học Thái Bình”. Được biết, cô giáo hot girl này sinh ra ở vùng đất “quê lúa” – Thái Bình và hiện đang công tác giảng dạy tại trường tiểu học thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Dưới bài viết của Phương Thảo, nhiều comment nô nức xin được đi học đầy hài hước.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng nóng bỏng, cô nàng tiết lộ bản thân từng đoạt nhiều danh hiệu trong các cuộc thi về nhan sắc như: “Nữ sinh thanh lịch trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội”, “Á khôi cuộc thi Duyên dáng Sư phạm miền Bắc”, “Giải ba cuộc thi Cô giáo Tài năng Duyên dáng”,... Tuy nhiên, cô quyết định đi theo con đường “gõ đầu trẻ” chứ không lấn sân sang con đường nghệ thuật.

Cô giáo hot girl từng đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi nhan sắc.

Là một cô giáo xinh đẹp lại còn nổi tiếng trên mạng xã hội, Phương Thảo không ít lần bị phụ huynh không tin tưởng để giao con. Tuy nhiên, bằng lòng yêu nghề, yêu trẻ, cô đã chứng minh được năng lực của mình với phụ huynh, điển hình qua thành tích học tập xuất sắc của các bé.

Bên cạnh đó, tuy còn khá trẻ nhưng Phương Thảo hiện đang làm mẹ đơn thân. Được biết, do những bốc đồng của tuổi trẻ và không đủ kiên nhẫn đã khiến Phương Thảo chủ động chia tay khi còn đang mang bầu và quyết định đơn thân nuôi con gái từ lúc ấy đến giờ. Điều này càng giúp Phương Thảo có thêm kỹ năng, kinh nghiệm trong nghề hơn. “Việc nuôi dạy con đòi hỏi mỗi người mẹ đều phải kiên trì, kiên nhẫn, làm bạn với con. Cô giáo hay mẹ thì đều cần biết nắm bắt tâm lý của trẻ thì mới có thể đưa ra những biện pháp, cách giải quyết, cách xử lý để làm sao cho trẻ không những hiểu và còn cho các bạn biết được hành vi đó là tốt hay xấu” - Phương Thảo chia sẻ.

Ngoài Phương Thảo, trước đó cũng có không ít cô giáo gây xôn xao mạng xã hội bởi vẻ ngoài xinh đẹp, thu hút đông đảo sự chú ý của netizen.

Điển hình là cô giáo Hồng Vân, sinh năm 1996, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Cô giáo trẻ nhận được sự quan tâm của cư dân mạng qua tấm hình cô đang hướng dẫn học sinh của mình cách tạo dáng tại Phố đi bộ Hồ Gươm để chuẩn bị tham gia một show diễn từ thiện nhân dịp ngày 20/10.

Được biết, cô Hồng Vân khi ấy là giáo viên hỗ trợ dạy tạo dáng, chỉnh dáng cho các người mẫu nhí. Cô Vân tâm sự về sự nghiệp “gõ đầu trẻ” của mình: “Là một người đã được đào tạo về tâm lý trẻ nhỏ, nên với mình việc hướng dẫn và vui chơi với các bé không khó. 6 tháng mình gặp rất nhiều bé và bé nào mà đã gặp cô Vân rồi mà nhắc lại tên cô thì…vừa thích vừa sợ… Có những bé bướng bỉnh, không nghe lời cô thì mình ngồi nói chuyện với bé như 2 chị em để thuyết phục bé. Cũng có nhiều bạn nhỏ quý cô, còn rủ cô về nhà ăn cơm, hay về nhà ngủ với con…Thì chỉ nghe những câu nói như vậy thôi cũng là một niềm vui của những người làm nghề giáo rồi.”

Ngoài cô giáo Phương Thảo và Hồng Vân thì thời gian trước, cô giáo Bùi Thúy Ngân (sinh năm 1991), đang công tác tại trường tiểu học Tân Định, Hà Nội cũng từng khiến cộng đồng mạng xôn xao bởi một vài khoảnh khắc tuyệt đẹp khi cô đang đứng chăm chút cho học sinh đang ngồi dự lễ khai giảng năm học mới 2017 - 2018.

Khoảnh khắc cô giáo trẻ gây bão cộng đồng mạng thời gian trước.

Chia sẻ về lý do theo nghề giáo viên, cô Thúy Ngân cho biết ban đầu cô có ý định muốn làm nghề kinh doanh nhưng được gia đình khuyên nhủ, cô theo học và gắn bó với nghề giáo viên tiểu học. Chính sự hồn nhiên, đáng yêu của các bạn học sinh nhỏ tuổi là động lực để cô ở lại với nghề, công tác nhiều năm liền.

Bên cạnh 3 cô giáo trên, vẫn còn rất nhiều cô giáo gây sự chú ý với cộng đồng mạng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp trong tà áo dài truyền thống. Dường như, vẻ đẹp của người phụ nữ nói chung khi mặc quốc phục của Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ netizen.

Cô giáo Thùy Linh (sinh năm 1997) là giáo viên dạy tiểu học tại trường Blue Sky Academy (thành phố Vinh, Nghệ An) thu hút hơn 10.000 follower tại trang cá nhân.

Thuỳ Linh gây ấn tượng với nụ cười toả nắng thu hút người đối diện.

Cô giáo Út Diên (SN 1990, người dân tộc Khmer) là giáo viên giảng dạy bộ môn tiếng Anh tại trường Tiểu học Đông Yên 2 (An Biên, Kiên Giang)