Nữ hoàng ảnh lịch từng là “biểu tượng gợi cảm” của thập niên 90: nỗ lực “giành lại” thời hoàng kim sau thời gian tăng 20kg hậu sinh nở, sắc vóc mặn mà ở tuổi U50

Sao Việt 04/01/2023 05:43

Trong dàn mỹ nhân của hội "Nữ hoàng ảnh lịch" gồm Việt Trinh, Diễm My, Thu Hà..., Y Phụng có lẽ là cái tên "cá biệt".

Trong dàn mỹ nhân của dòng phim mì ăn liền và hội "Nữ hoàng ảnh lịch" gồm Việt Trinh, Diễm My, Thu Hà..., Y Phụng có lẽ là cái tên "cá biệt". Cô nổi lên với vẻ đẹp bốc lửa, cá tính và cực kỳ cuốn hút. Trong suốt nhiều năm hoạt động giải trí, cô luôn được mệnh danh là "biểu tượng gợi cảm", "người đẹp nổi loạn" của thập niên 1990. 

Nữ hoàng ảnh lịch từng là “biểu tượng gợi cảm” của thập niên 90: nỗ lực “giành lại” thời hoàng kim sau thời gian tăng 20kg hậu sinh nở, sắc vóc mặn mà ở tuổi U50 - Ảnh 1
Nhan sắc kiều diễm của "nữ hoàng ảnh lịch" đình đám thập niên 90. Ảnh minh họa: Internet

Vào những năm 1990, Y Phụng được xem như biểu tượng nhan sắc của thị trường điện ảnh lúc bấy giờ. Không những vậy, cô còn hoạt động với tư cách là một ca sĩ. Ở đâu có Y Phụng biểu diễn là nơi đó đông nghẹt khán giả. Cô mang đến sự mới mẻ, hiện đại trong âm nhạc cho giới trẻ ngày ấy.

Nhắc đến Y Phụng thời bấy giờ, dân tình phải trầm trồ còn vì cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, sắc sảo và phong cách thời trang phóng khoáng, gợi cảm. Cô thường xuất hiện với lối trang điểm đậm với điểm nhấn là đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong vút, đôi môi căng mọng cùng khuôn ngực nở nang trong những bộ trang phục có phần hiện đại, trẻ trung. Chính hình tượng sexy đã giúp cô khẳng định được vị trí riêng trong lòng người hâm mộ và khác biệt hẳn so với dàn mỹ nhân đình đám thời bấy giờ. 

Nữ hoàng ảnh lịch từng là “biểu tượng gợi cảm” của thập niên 90: nỗ lực “giành lại” thời hoàng kim sau thời gian tăng 20kg hậu sinh nở, sắc vóc mặn mà ở tuổi U50 - Ảnh 2

Nữ hoàng ảnh lịch từng là “biểu tượng gợi cảm” của thập niên 90: nỗ lực “giành lại” thời hoàng kim sau thời gian tăng 20kg hậu sinh nở, sắc vóc mặn mà ở tuổi U50 - Ảnh 3
Thời điểm này, cô thu hút bởi gương mặt xinh đẹp, sắc sảo cùng phong cách thời trang gợi cảm.

Khi đang ở thời kỳ nở rộ nhan sắc và đỉnh cao sự nghiệp, Y Phụng sang Mỹ định cư và kết hôn. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, cô lên xe hoa với doanh nhân Duy Cường và hạ sinh con gái vào tháng 12/2017. Kể từ khi làm mẹ, Y Phụng cũng đối mặt với nhiều sự thay đổi rõ ràng về mặt ngoại hình. Gây hoang mang nhất cho người hâm mộ có lẽ là việc cô đã tăng tới 20kg khi mang bầu và vẫn thừa gần 20kg sau khi sinh. 

Nữ hoàng ảnh lịch từng là “biểu tượng gợi cảm” của thập niên 90: nỗ lực “giành lại” thời hoàng kim sau thời gian tăng 20kg hậu sinh nở, sắc vóc mặn mà ở tuổi U50 - Ảnh 4
Thân hình mũm mĩm sau sinh của Y Phụng khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. 

Từng là quý cô gợi cảm, sở hữu đường cong hình thể ấn tượng, Y Phụng và thân hình mũm mĩm sau sinh khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Làm mẹ ở tuổi U40, trong một vài hình ảnh hiếm hoi thời điểm cân nặng kỷ lục, cô cho thấy thân hình kém sắc chắc, bắp tay hay mỡ bụng đều lộ rõ. Chính vì ngoại hình "xuống cấp", mỹ nhân đình đám của thập niên 1990 từng tự ti vẻ bề ngoài, không dám xuất hiện trước công chúng.

Nói về thời điểm tăng cân này này, Y Phụng từng cho biết: "Tôi tăng hơn 20kg và sau sinh vẫn thừa gần 20kg. Tôi không nhận ra mình khi soi gương rồi sau đó không dám nhìn gương nữa. Ngắm những bức ảnh cũ từng được mệnh danh "Nữ hoàng ảnh lịch", "Biểu tượng sexy"... tôi càng buồn và tiếc nuối. Nhưng nhờ đó tôi có động lực tập luyện để cải thiện sức khỏe cũng như nhan sắc như bây giờ".

Nữ hoàng ảnh lịch từng là “biểu tượng gợi cảm” của thập niên 90: nỗ lực “giành lại” thời hoàng kim sau thời gian tăng 20kg hậu sinh nở, sắc vóc mặn mà ở tuổi U50 - Ảnh 5
Cô tăng hơn 20kg trong thời gian sinh nở, bắp tay hay mỡ bụng đều lộ rõ. 

Quả thật, nếu theo dõi bà mẹ 1 con suốt thời gian dài, hẳn ai cũng biết Y Phụng đã có một hành trình nỗ lực giành lại nhan sắc thời thanh xuân vô cùng vất vả. Đến nay, dù đã giảm cân, "biểu tượng gợi cảm" một thời vẫn chưa lấy lại được vóc dáng như lúc mới sang Mỹ chỉ tầm 45kg. Nhìn lại những hình ảnh thời trẻ rực rỡ, Y Phụng không khỏi tiếc nuối nhưng cũng coi đó là động lực để tập thể dục, rèn luyện sức khỏe.

Nữ hoàng ảnh lịch từng là “biểu tượng gợi cảm” của thập niên 90: nỗ lực “giành lại” thời hoàng kim sau thời gian tăng 20kg hậu sinh nở, sắc vóc mặn mà ở tuổi U50 - Ảnh 6
Người đẹp 7x chăm chỉ tập thể thao để lấy lại dáng.

Y Phụng từng phải thức dậy lúc 6 giờ sáng mỗi ngày và dành 3 tiếng đồng hồ ở phòng tập gym rồi quay về nhà trông con. Sự nỗ lực này của cô đã khiến hội chị em ngưỡng mộ và có thêm động lực "siết dáng".

Ngoài luyện tập gym hay yoga, "người tình một thời" của Lý Hùng còn chú ý đến chế độ ăn uống, dinh dưỡng hợp lý, bằng cách hạn chế tinh bột như bánh mì, khoai tây. Cô lưu tâm việc ăn uống 5 ngày trong tuần và thoải mái trong 2 ngày nghỉ cuối tuần nhưng cũng không "thả phanh".

Nữ hoàng ảnh lịch từng là “biểu tượng gợi cảm” của thập niên 90: nỗ lực “giành lại” thời hoàng kim sau thời gian tăng 20kg hậu sinh nở, sắc vóc mặn mà ở tuổi U50 - Ảnh 7
Cô tăng cường tập gym, yoga kết hợp cùng với chế độ ăn uống ăn uống lành mạnh để "siết cân".

Ở hiện tại, bà mẹ một con đã giảm kha khá số cân so với trước kia, nhưng vẫn chưa thể lấy lại được sắc vóc rực rỡ ngày nào. Tuy nhiên, Y Phụng cho biết rất yêu cơ thể và thường diện trang phục gợi cảm. Cô hay mặc mát mẻ những lúc đi du lịch và khoe thân hình mũm mĩm với những bộ bikini cắt xẻ để có thêm động lực giảm cân.

Nữ hoàng ảnh lịch từng là “biểu tượng gợi cảm” của thập niên 90: nỗ lực “giành lại” thời hoàng kim sau thời gian tăng 20kg hậu sinh nở, sắc vóc mặn mà ở tuổi U50 - Ảnh 8

Nữ hoàng ảnh lịch từng là “biểu tượng gợi cảm” của thập niên 90: nỗ lực “giành lại” thời hoàng kim sau thời gian tăng 20kg hậu sinh nở, sắc vóc mặn mà ở tuổi U50 - Ảnh 9
Gần đây, vóc dáng của Y Phụng đã trở nên thon thả hơn nhờ quá trình tập luyện chăm chỉ.

Trên trang cá nhân, Y Phụng vẫn chăm chỉ cập nhật các khoảnh khắc đời thường của mình với công chúng. Có thể thấy, mỹ nhân có cuộc sống khá đủ đầy tại trời Tây. Người đẹp thường xuyên check in tại các địa điểm ăn uống, du lịch sang chảnh. Y Phụng tận hưởng khoảng thời gian yên bình và dành thời gian để bên cạnh ái nữ.

Nữ hoàng ảnh lịch từng là “biểu tượng gợi cảm” của thập niên 90: nỗ lực “giành lại” thời hoàng kim sau thời gian tăng 20kg hậu sinh nở, sắc vóc mặn mà ở tuổi U50 - Ảnh 10

Nữ hoàng ảnh lịch từng là “biểu tượng gợi cảm” của thập niên 90: nỗ lực “giành lại” thời hoàng kim sau thời gian tăng 20kg hậu sinh nở, sắc vóc mặn mà ở tuổi U50 - Ảnh 11
Cô hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và con gái tại Mỹ.
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