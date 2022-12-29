Từng bị chê “mồm xấu, mặt mẹt”, bạn gái thủ môn Đặng Văn Lâm bất ngờ “lột xác” với gương mặt đẹp như Tây cùng đường cong rực lửa

Nhịp sống trẻ 29/12/2022 13:41

Bạn gái Đặng Văn Lâm bất ngờ tái xuất với gương mặt thon gọn và sắc sảo.

Sau khi công khai chuyện tình cảm với thủ thành Đặng Văn Lâm, cô nàng Yến Xuân ngày càng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc phúc và khen ngợi, bạn gái Đặng Văn Lâm cũng nhận về không ít bình luận kém duyên, chê bai ngoại hình của cô. 

Từng bị chê “mồm xấu, mặt mẹt”, bạn gái thủ môn Đặng Văn Lâm bất ngờ “lột xác” với gương mặt đẹp như Tây cùng đường cong rực lửa - Ảnh 1
Yến Xuân nhận về nhiều bình luận chê bai về ngoại hình trong bức ảnh chụp chung cùng Đặng Văn Lâm trên sân bóng

Trong bức ảnh chụp chung cùng Đặng Văn Lâm trên sân bóng, Yến Xuân nhận về nhiều bình luận chê bai về ngoại hình. Khi nhận về những lời chê bai như "Xấu quá, mồm xấu thế" hay "Mặt như cái mẹt, bình thường thế..." thì Yến Xuân đã không ngần ngại đăng tải bài chia sẻ để đáp trả.

Từng bị chê “mồm xấu, mặt mẹt”, bạn gái thủ môn Đặng Văn Lâm bất ngờ “lột xác” với gương mặt đẹp như Tây cùng đường cong rực lửa - Ảnh 2
Bạn gái Đặng Văn Lâm đăng tải kèm theo hình ảnh đang chạy bộ, khéo khoe vóc dáng bao người mê. 

Đáp lại những antifan, Yến Xuân không "sừng sổ" mà chỉ chia sẻ cực thâm thúy: "Xấu quá, mồm xấu thế?, mặt như cái mẹt, bình thường thế...bla bla. Tối qua có một tài khoản ảo gửi tin nhắn ảnh chụp màn hình các bình luận (bạn ấy tìm chụp ở bài viết nào đó trên mạng xã hội) về gương mặt mình như trên. Đầu tiên, Xuân xin xác nhận là gương mặt mình không xinh. Nên không bàn về những lời chê bai. Không có gì để bào chữa hay tranh cãi. Ông trời sinh ra mỗi người mỗi vẻ, nếu được chọn thì mình cũng mười phân vẹn mười... Nên không còn cách nào khác! Mình phải luôn cố gắng thật nhiều và thật nhiều. Không phải vì bất kì người đàn ông hay lời nói nào! Mà vì chính bản thân mình. Phải tu dưỡng bản thân để mạnh mẽ, vững vàng hơn. Phải xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc như mình mơ ước!".

Từng bị chê “mồm xấu, mặt mẹt”, bạn gái thủ môn Đặng Văn Lâm bất ngờ “lột xác” với gương mặt đẹp như Tây cùng đường cong rực lửa - Ảnh 3

Cũng theo bạn gái của Đặng Văn Lâm, vì không còn cách nào khác nên cô luôn cố gắng, không phải vì bất kỳ người đàn ông nào mà vì chính bản thân cô. Những chia sẻ này của bạn gái Lâm Tây sau đó đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo dân tình. 

Không những thế, có lẽ Yến Xuân cũng ngày càng chăm chút cho ngoại hình của bản thân hơn. Trong bức ảnh mới nhất của bạn gái Lâm Tây, cô nàng khiến nhiều người bất ngờ với gương mặt khác lạ so với trước. Không còn gương mặt mộc, người đẹp 1991 nay tái xuất với gương mặt thon gọn và góc cạnh đậm chất Tây vô cùng quyến rũ. 

Từng bị chê “mồm xấu, mặt mẹt”, bạn gái thủ môn Đặng Văn Lâm bất ngờ “lột xác” với gương mặt đẹp như Tây cùng đường cong rực lửa - Ảnh 4
Yến Xuân khiến nhiều người bất ngờ khi gương mặt trở nên thon gọn và sắc sảo.

Có thể thấy, so với hình ảnh trước đây, gương mặt của của Yến Xuân đã gọn hơn trước khá nhiều. Người đẹp cũng makeup chỉn chu hơn với tông makeup nâu đậm chất Tây cùng đôi mắt sắc sảo với hàng mi dày và eyeliner đậm. Việc đánh khối ở 2 bên má cũng góp phần tạo hiệu ứng thon gọn và góc cạnh cho bạn gái Đặng Văn Lâm hơn. Có lẽ những đường nét của Yến Xuân hợp với phong cách Tây quyến rũ, mạnh mẽ hơn. Chỉ cần thay đổi layout makeup, nhan sắc của bạn gái Lâm Tây thăng hạng hơn gấp bội. 

Từng bị chê “mồm xấu, mặt mẹt”, bạn gái thủ môn Đặng Văn Lâm bất ngờ “lột xác” với gương mặt đẹp như Tây cùng đường cong rực lửa - Ảnh 5
Thay đổi cách makeup giúp bạn gái Lâm Tây trở nên quyến rũ hơn.

Nếu theo dõi bạn gái Đặng Văn Lâm thường xuyên, có thể thấy rằng đúng như lời Yến Xuân khẳng định, cô luôn cố gắng chăm chút cho ngoại hình của mình. "Nhất dáng nhì da", Yến Xuân đều có tất. Không chỉ sở hữu vóc dáng quyến rũ, săn chắc bao người mê, bạn gái Lâm Tây cũng chăm chút cho làn da của mình luôn mịn màng, khoẻ đẹp. Vốn là một PT (huấn luyện viên thể hình cá nhân), Yến Xuân luôn biết cách giữ gìn vóc dáng. Người đẹp gần như tập luyện ở khắp mọi nơi từ phòng ngủ, đến phòng tập, bãi biển.

Từng bị chê “mồm xấu, mặt mẹt”, bạn gái thủ môn Đặng Văn Lâm bất ngờ “lột xác” với gương mặt đẹp như Tây cùng đường cong rực lửa - Ảnh 6

Từng bị chê “mồm xấu, mặt mẹt”, bạn gái thủ môn Đặng Văn Lâm bất ngờ “lột xác” với gương mặt đẹp như Tây cùng đường cong rực lửa - Ảnh 7
Bạn gái Lâm Tây sở hữu thân hình vô cùng nóng bỏng sau thời gian bị chê bai ngoại hình.

Bạn gái Lâm Tây từng tiết lộ rằng trước đây mình đã từng bị béo phì nên phải luyện tập vô cùng khắc nghiệt, do đó mới có được thân hình thon thả như thời điểm hiện tại. Yến Xuân chia sẻ, lúc cân nặng đỉnh điểm của cô là 57kg nhưng nhờ tập gym kiên trì trong vòng 7 năm cô giảm xuống còn 46 kg. Còn hiện tại, cô nàng luôn duy trì ở mức ổn định là 50kg và số đo ba vòng lần lượt là 85 - 57 - 94.

Từng bị chê “mồm xấu, mặt mẹt”, bạn gái thủ môn Đặng Văn Lâm bất ngờ “lột xác” với gương mặt đẹp như Tây cùng đường cong rực lửa - Ảnh 8
Người đẹp tự tin chia sẻ hình ảnh "thả dáng" trong những bộ bikini gợi cảm

Hiện tại, dù không thường xuyên makeup điệu đà nhưng mỗi lần "lên đồ" cùng những layout trang điểm chỉn chu, Yến Xuân khiến bao người xuýt xoa với nhan sắc quyến rũ. Bên cạnh đó, mối tình lãng mạn của cô và thủ thành Đặng Văn Lâm cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ không ngớt.

Từng bị chê “mồm xấu, mặt mẹt”, bạn gái thủ môn Đặng Văn Lâm bất ngờ “lột xác” với gương mặt đẹp như Tây cùng đường cong rực lửa - Ảnh 9

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Từ khóa:   bạn gái Đặng Văn Lâm Yến Xuân Thủ môn Đặng Văn Lâm

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