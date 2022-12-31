Tình cũ đại gia phố núi Cường Đô La lấy lại nhan sắc xinh đẹp sau thời gian tiều tuỵ, xứng danh “mỹ nữ vạn người mê”

Hạ Vi (1993, Hải Phòng) từng gây chú ý khi là người tình một thời của Cường Đô La. Nổi lên nhờ nhan sắc thu hút với danh xưng "mỹ nhân vạn người mê", người đẹp từng có thời gian lấn sân nghệ thuật và có một số dự án gây chú ý như "Tấm Cám: Chuyện chưa kể", "Ông ngoại tuổi 30".

Trong một vài lần xuất hiện hiếm hoi khoảng một vài năm về trước, Hạ Vi thường gây bàn tán về ngoại hình, liên tục bị nhận xét quá gầy gò, tiều tụy, hình ảnh thay đổi không phù hợp. Nhiều khán giả cho rằng việc giảm cân nhiều đã khiến cô đánh mất vẻ tươi tắn như khi mới ra mắt. Trong một vài lần hiếm hoi xuất hiện hậu chia tay Cường Đô La và có bạn trai mới, Hạ Vi khiến khán giả không khỏi tiếc nuối trước vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" xuống cấp rõ rệt.

Giữa lúc sự nghiệp đang lên, người đẹp bất ngờ "mất tích" khỏi showbiz. Điều đó khiến người hâm mộ cô không khỏi tiếc nuối, trong khi đó, một số khác tò mò về cuộc sống của người đẹp 9X trong khoảng thời gian vắng bóng. Thời gian qua, cô tạm dừng đóng phim, ít tham gia sự kiện giải trí và im ắng một cách lặng lẽ.

Cô nàng trở nên "kém sắc" hơn nhiều so với lúc đóng vai Tấm.

Vì giảm cân nghiêm trọng, ngoại hình của nữ diễn viên gầy gò, hốc hác. Gương mặt Hạ Vi trở nên dài và gầy, gò má cao cùng kiểu tóc khó hiểu khiến người đẹp cộng thêm cả chục tuổi. Không còn vẻ đẹp vạn người mê nữa, nàng Tấm trở nên thiếu sức sống.

Thời gian gần đây, người đẹp sinh năm 1993 bất ngờ “tái xuất” với hình ảnh rạng rỡ và xinh đẹp. Hạ Vi được nhiều khán giả khen ngợi đã lấy lại nhan sắc hút hồn cùng vẻ ngoài tươi tắn. Với gương mặt thanh tú, vóc dáng cân đối, thần thái tươi tắn ở lần tái xuất showbiz, người đẹp gốc Hải Phòng liên tục nhận được những khen ngợi từ đông đảo người hâm mộ xứng danh mỹ nhân vạn người mê như trước. Sự trở lại với ngoại hình xinh đẹp và ngọt ngào giúp cô "vực dậy" danh hiệu mỹ nhân vạn người mê mà người hâm mộ một thời dành tặng.

Hạ Vi trở lại với ngoại hình xinh đẹp và ngọt ngào.

Nói về việc vắng bóng trên màn ảnh thời gian qua, Hạ Vi cho biết cô không sợ khán giả quên lãng. Bởi người đẹp sinh năm 1993 cho rằng cô vẫn xuất hiện đều đặn trong môi trường showbiz, đặc biệt là mảng lookbook thời trang. “Còn với điện ảnh, Vi vẫn mong muốn sẽ sớm được tái ngộ với mọi người bằng vai diễn mới mẻ, đột phá khi được trở lại. Thời gian qua cũng có nhiều đạo diễn mời phim nhưng tôi chưa tìm được kịch bản phù hợp”, Hạ Vi chia sẻ thêm.

Vẻ đẹp ngọt ngào, vóc dáng mảnh mai và tỷ lệ hình thể chuẩn giúp cô trở thành gương mặt đắt show chụp ảnh. Do đó, dù là ở quá khứ hay hiện tại thì cô nàng vẫn là một trong những nữ hoàng lookbook đình đám. Hạ Vi giờ đây có vẻ đẹp tươi tắn và có phần cá tính hơn hẳn ngày trước. Cô không ngại "hack" tuổi bằng đủ kiểu tóc và layout makeup đặc sắc. Việc biến hoá với nhiều phong cách trang điểm khác nhau giúp Hạ Vi làm mới hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Đồng thời, đây cũng là cách để cô khéo léo chứng minh vẻ đẹp "cân" mọi tạo hình của mình.

Cô nàng tự tin khoe mặt mộc trên trang cá nhân. Dù không quá nhẵn mịn và vẫn còn khuyết điểm nhưng nền da khỏe khoắn này vẫn xứng đáng nhận về nhiều lời khen. Với visual xinh đẹp này, người hâm mộ đều hy vọng cô nàng sẽ có sự trở lại mạnh mẽ trong làng giải trí thời gian tới.