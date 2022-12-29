Em gái Đặng Văn Lâm sở hữu chiều cao 1m8 ở tuổi 15, trổ mã xinh đẹp khiến dàn cầu thủ nô nức xin “chốt đơn”

Em gái Đặng Văn Lâm khiến ai cũng trầm trồ bởi vẻ ngoài xinh xắn cùng chiều cao cực khủng ở độ tuổi 15.

Ngoài giây phút tỏa sáng trên sân cỏ, đời tư của thủ môn Đặng Văn Lâm luôn là đề tài nhận về rất nhiều quan tâm. Nếu là fans ruột chắc hẳn ai cũng biết Văn Lâm có 2 người em tên Đặng Văn Mạnh và Đặng Thanh Giang, sinh sống tại Nga cùng gia đình. Mang trong mình dòng máu lai Việt - Nga, cô bé 15 tuổi Đặng Thanh Giang sở hữu nét đẹp cuốn hút cùng vóc dáng nổi bật. Hiện tại những hình ảnh và tài khoản mạng xã hội của Thanh Giang được rất nhiều người theo dõi. Hai anh em Đặng Văn Lâm và Đặng Thanh Giang cũng khiến biết bao người ghen tỵ bởi những tình cảm ấm áp của một người anh trai dành cho em gái của mình. Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh em gái Đặng Thanh Giang của mình trên mạng xã hội khiến cô nhóc em gái 15 tuổi cũng bắt đầu được chú ý từ đó.

Mới 15 tuổi nhưng em gái Lâm Tây đã sở hữu nét đẹp cuốn hút và vóc dáng nổi bật. Thanh Giang có khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, cùng mái tóc nâu dài nhìn rất Tây. Không chỉ thế, mới 15 tuổi những Thanh Giang đã có chiều cao khủng 1m80, đôi chân dài, thon thả, dáng người mảnh mai chẳng khác nào hoa hậu tương lai. Chưa hết tuổi dậy thì mà Thanh Giang đã "trổ mã" thành công. Khi Văn Lâm chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng em gái trên trang cá nhân, người hâm mộ còn để lại bình luận hài hước rằng: "Sau này em gái lớn lên, trai cả thế giới xếp hàng cho hoa hậu lựa chọn".

Đôi chân dài miên man như Hoa hậu của Thanh Giang. Vài ngày trước, trên trang cá nhân của mình, thủ môn Đặng Văn Lâm đã khoe bức ảnh hạnh phúc khi được gia đình tới thăm trong chuyến tập huấn tại Vũng Tàu. Trong đó, em gái Đặng Thanh Giang của chàng cầu thủ sinh năm 1993 đã gây chú ý với vẻ ngoài phổng phao, cao lớn và ngày càng ra dáng thiếu nữ. Đặng Văn Lâm chia sẻ hình ảnh bên gia đình, trong đó, Thanh Giang chiếm trọn spotlight nhờ vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Đặc biệt, cô nàng còn được nhiều nam cầu thủ "săn đón" để đứng cùng khung hình. Dù đứng giữa dàn cầu thủ kì cựu với thân hình cường tráng nhưng em gái Đặng Văn Lâm vẫn khiến nhiều người bất ngờ khi cao vượt trội so với 3 nam cầu thủ. Thậm chí, không ít cầu thủ để lại bình luận bên dưới bài đăng của Đặng Văn Lâm ngỏ ý "đặt gạch" làm em rể của nam thủ môn. Các cầu thủ của Đội tuyển Việt Nam tranh thủ xin chụp ảnh với em gái Lâm Tây. Nhiều cầu thủ ngỏ ý "đặt gạch" làm em rể thủ môn Đặng Văn Lâm đầy hài hước. Quả thật, ngắm nhìn hình ảnh hiện tại của em gái Đặng Văn Lâm, khó ai tin được cô nàng mới 15 tuổi. Được biết, em gái Đặng Văn Lâm hiện đã về Việt Nam học tập và sinh sống cùng anh trai. Ở độ tuổi dậy thì, không thể phủ nhận được Thanh Giang có tốc độ trổ mã "chóng mặt". Trên trang cá nhân, cô nàng lai Việt - Nga không chia sẻ nhiều về cuộc sống hàng ngày, dù vậy qua những hình ảnh mà Thanh Giang đăng tải, người hâm mộ không khỏi xuýt xoa với nhan sắc xinh như mộng của cô nàng. Cô nàng thường khoe vòng eo con kiến khiến nhiều chị em không khỏi ghen tị.

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