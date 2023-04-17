Phương Mỹ Chi đồng loạt bị khán giả nhận xét "đứng tuổi" khi biểu diễn trên sân khấu

Không phải giọng hát, đây mới là điều mà khán giả đồng loạt "chê" trong màn trình diễn mới đây của Phương Mỹ Chi.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại tiết mục biểu diễn của Phương Mỹ Chi trong một đêm nhạc mới nhất. Nữ ca sĩ trẻ ngày càng chứng minh được độ chăm chỉ của bản thân khi liên tục chạy show ở khắp các sân khấu lớn, nhỏ. Phương Mỹ Chi trong một đêm nhạc gần đây - Ảnh: Chụp màn hình Giọng hát của Phương Mỹ Chi luôn thuyết phục được khán giả và không bao giờ khiến người nghe phải thất vọng, "cô bé dân ca" đã khoe được chất giọng ngọt ngào, đầy cảm xúc của mình trong 1 ca khúc quen thuộc.

Trang phục biểu diễn của Phương Mỹ Chi trên sân khấu lần này mới là điều khiến khán giả chú ý. Việc chọn chất liệu cũng như màu sắc của bộ trang phục không phù hợp đã vô tình khiến Phương Mỹ Chi cộng thêm vài tuổi so với những trang phục biểu diễn trước đó. Phần màu sắc và chất liệu của trang phục khiến Phương Mỹ Chi trông dừ hơn so với tuổi - Ảnh: Chụp màn hình Phía dưới bình luận, khán giả luôn đánh giá cao giọng hát của "cô bé dân ca". Tuy nhiên, khán giả cũng đánh giá cô nàng có phần "đứng tuổi" do trang phục biểu diễn. Mặc dù vậy, bỏ qua phần màu sắc của trang phục thì đây vẫn là một tiết mục chỉn chu và trọn vẹn mà Phương Mỹ Chi gửi tặng đến khán giả.

Một số góp ý của khán giả dưới phần bình luận cho màn trình diễn của Phương Mỹ Chi - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài thời gian biểu diễn, Phương Mỹ Chi vẫn giữ được sự hồn nhiên và trẻ trung trong cách ăn mặc đúng với tuổi thật của mình. Trên trang cá nhân, cả Phương Mỹ Chi và hội bạn thân ăn diện khá thời thượng, hợp tông màu với nhau kèm theo phụ kiện "chất chơi" và tạo dáng vô cùng vui vẻ. Nhiều khán giả khen các cô nàng đều "sang xịn mịn", dễ thương, hồn nhiên. Hình ảnh Phương Mỹ Chi nhí nhố bên bạn bè - Ảnh:FBNV Phương Mỹ Chi vẫn giữ được nét hồn nhiên khi rời xa ánh đèn sân khấu - Ảnh: FBNV Ở tuổi 20, Phương Mỹ Chi đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi công bố thành lập công ty giải trí PMC Entertainment do chính cô điều hành. Phương Mỹ Chi vẫn không ngừng chăm chỉ rèn luyện bản thân và đem đến những hình ảnh chỉn chu đến khán giả. Phương Mỹ Chi diện áo dài đỏ trong ngày thành lập công ty do chính cô điều hành Ảnh: Internet

Giọng ca 'Quê em mùa nước lũ' Phương Mỹ Chi trở thành CEO, tự lập công ty riêng khi vừa chạm ngưỡng tuổi 20 Nhờ bước đệm vững chắc khi trở thành Á quân The Voice Kids 2013, Phương Mỹ Chi vụt sáng thành gương mặt ca sĩ nhí tài năng và triển vọng. Ở tuổi 20, giọng ca 'Quê em mùa nước lũ' khiến mọi người bất ngờ khi nhanh chóng thành lập công ty riêng.

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