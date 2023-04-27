Thực hiện sản phẩm với concept khá tương đồng với Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi khẳng định không "ăn theo" và đang nỗ lực cùng ê-kíp tìm hướng đi riêng.

Năm 2013, Phương Mỹ Chi đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh để trở thành Á quân cuộc thi The Voice Kid. Sau đó nữ ca sĩ trẻ bắt đầu tham gia làng giải trí thông qua việc nhận lời mời biểu diễn ở nhiều sự kiện, chương trình nổi tiếng. Trải qua một thập kỷ làm nghề, Phương Mỹ Chi vẫn nhận được sự săn đón nồng nhiệt từ phía giới truyền thông và đông đảo khán giả - Ảnh: Internet Trải qua một thập kỷ làm nghề, Phương Mỹ Chi vẫn nhận được sự săn đón nồng nhiệt từ phía giới truyền thông và đông đảo khán giả. Mới đây vào chiều ngày 26/4, nữ ca sĩ đã tổ chức một buổi họp báo để giới thiệu, ra mắt những dự án âm nhạc trong thời gian sắp tới.

Phương Mỹ Chi vừa ra mắt MV Vũ trụ có anh, mở đầu dự án kỷ niệm 10 năm ca hát. Cô không còn hát nhạc dân ca hay bolero, thay vào đó là âm nhạc trẻ trung, phù hợp với thị hiếu giới trẻ. Vũ trụ có anh do nữ ca sĩ và nhóm DTAP cùng 2 thực tập sinh thực hiện. Họ hòa trộn các yếu tố từ phương Đông như ca trù, ngũ cung đến phương Tây như disco, yếu tố Disney - được lấy cảm hứng từ các bộ phim hoạt hình cổ tích hiện đại. Nữ ca sĩ cũng kết hợp với rapper Pháo, mang đến sự mới mẻ. Phương Mỹ Chi vừa ra mắt MV Vũ trụ có anh, mở đầu dự án kỷ niệm 10 năm ca hát - Ảnh: Internet Nhiều người so sánh liệu Phương Mỹ Chi có “ăn theo” sự thành công của những người đi trước - Ảnh: Internet Khâu sản xuất, hòa âm, phối khí của dự án âm nhạc do DTAP thực hiện. Nhóm từng thực hiện album LINK tạo tiếng vang của Hoàng Thùy Linh với chất nhạc dân gian đương đại. Vì thế, nhiều người so sánh liệu Phương Mỹ Chi có “ăn theo” sự thành công của những người đi trước.

Cô nói không thể nói người trẻ 'ăn theo' khi làm về văn hóa dân tộc, cũng không nên dùng những từ không hay đó làm chùn bước thế hệ trẻ - Ảnh: Internet Trước những thắc mắc, ca sĩ cho biết có những trăn trở, băn khoăn khi đi theo con đường này. Song, cô xin phép giữ lại những tâm tư và nhường phần nhận xét cho khán giả. Dẫu vậy, cô tự tin kinh nghiệm 10 năm hát nhạc dân gian sẽ giúp mình hòa nhập và phát triển tốt khi bước sang con đường mới. Cô nói không thể nói người trẻ 'ăn theo' khi làm về văn hóa dân tộc, cũng không nên dùng những từ không hay đó làm chùn bước thế hệ trẻ. Nhóm DTAP cho biết việc gọi Phương Mỹ Chi “ăn theo” Hoàng Thùy Linh và những người đi trước là không đúng - Ảnh: Internet Nhóm DTAP cho biết việc gọi Phương Mỹ Chi “ăn theo” Hoàng Thùy Linh và những người đi trước là không đúng. Nhóm chia sẻ rằng câu chuyện của Phương Mỹ Chi ở đây không phải 'ăn theo' hay 'chạy theo' chị Hoàng Thùy Linh cũng như DTAP. Hãy hiểu đó là câu chuyện tiếp bước của thế hệ Gen Z trong việc bảo tồn, phát triển văn hóa. Giữ chất truyền thống nhưng tiếp cận tinh thần hiện đại là điều cả Chi và ê-kíp hướng đến. Có mặt tại sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng cho biết nể phục những nỗ lực, tư duy của nữ ca sĩ so với lứa tuổi 20. Trong đó, việc Phương Mỹ Chi từ bỏ hết những gì tạo dựng ở mảng nhạc cũ để bước sang lãnh địa mới cho thấy cô rất can đảm, chịu dấn thân.

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