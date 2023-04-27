Giữa nghi vấn đạo nhạc trong ca khúc mới, Đông Nhi và ekip lên tiếng giải thích

Vào tối ngày 21/4, người hâm mộ có dịp chứng kiến sự trở lại của Đông Nhi với MV "Người ôm pháo hoa", dự án âm nhạc khởi động cho năm 2023 cũng là thời điểm kỷ niệm 15 năm ca hát của Đông Nhi. Đây là sản phẩm hợp tác đầu tiên của Đông Nhi với nhóm DTAP.

Sản phẩm nhận được nhiều khen ngợi nhưng cũng có nghi ngờ cho rằng "Người ôm pháo hoa" đạo nhạc Trung Quốc. Khán giả chỉ ra một đoạn nhạc ngắn trong bài giống ca khúc Trung Quốc "Xem như gió chưa từng thổi qua". Trong khi đó, đoạn nhạc đầu được cho là giống Sick Enough To Die phiên bản mới của MC Mong ra mắt cách đây một năm.

Một đoạn clip so sánh ca khúc mới của Đông Nhi với một bài hát Trung Quốc - Ảnh: Internet

Đông Nhi và ekip lên tiếng giải thích về tin đồn - Ảnh: Internet

Phía Đông Nhi cũng cho biết thêm, những giây đầu tiên khi đoạn violin vang lên, khán giả đã được gợi nhớ ngay lập tức đến âm thanh đặc trưng của Đông Nhi trong thời mới ca hát. Ca khúc dẫn dắt khán giả trở lại không gian âm nhạc của Đông Nhi từ 15 năm trước mang tên Ngọt Ngào.