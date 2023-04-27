Giữa nghi vấn đạo nhạc trong ca khúc mới, Đông Nhi và ekip lên tiếng giải thích

Sao Việt 27/04/2023 14:50

Màn tái xuất âm nhạc của Đông Nhi nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ, tuy nhiên song song đó cũng có những ý kiến trái chiều với nghi vấn ''đạo nhạc'' trong tác phẩm mới.

Vào tối ngày 21/4, người hâm mộ có dịp chứng kiến sự trở lại của Đông Nhi với MV "Người ôm pháo hoa", dự án âm nhạc khởi động cho năm 2023 cũng là thời điểm kỷ niệm 15 năm ca hát của Đông Nhi. Đây là sản phẩm hợp tác đầu tiên của Đông Nhi với nhóm DTAP. 

Giữa nghi vấn đạo nhạc trong ca khúc mới, Đông Nhi và ekip lên tiếng giải thích - Ảnh 1

Đông Nhi bị nghi đạo nhái trong ca khúc mới 

Sản phẩm nhận được nhiều khen ngợi nhưng cũng có nghi ngờ cho rằng "Người ôm pháo hoa" đạo nhạc Trung Quốc. Khán giả chỉ ra một đoạn nhạc ngắn trong bài giống ca khúc Trung Quốc "Xem như gió chưa từng thổi qua". Trong khi đó, đoạn nhạc đầu được cho là giống Sick Enough To Die phiên bản mới của MC Mong ra mắt cách đây một năm.

Giữa nghi vấn đạo nhạc trong ca khúc mới, Đông Nhi và ekip lên tiếng giải thích - Ảnh 2
Một đoạn clip so sánh ca khúc mới của Đông Nhi với một bài hát Trung Quốc - Ảnh: Internet
Giữa nghi vấn đạo nhạc trong ca khúc mới, Đông Nhi và ekip lên tiếng giải thích - Ảnh 3
Đông Nhi và ekip lên tiếng giải thích về tin đồn - Ảnh: Internet

Phía Đông Nhi cũng cho biết thêm, những giây đầu tiên khi đoạn violin vang lên, khán giả đã được gợi nhớ ngay lập tức đến âm thanh đặc trưng của Đông Nhi trong thời mới ca hát. Ca khúc dẫn dắt khán giả trở lại không gian âm nhạc của Đông Nhi từ 15 năm trước mang tên Ngọt Ngào

Trước đó, phía Đông Nhi và ekip sản xuất đồng loạt phủ nhận thông tin đạo nhái. Đại diện nữ ca sĩ sinh năm 1988 chia sẻ trên truyền thông: "Bài hát sử dụng âm thanh đặc trưng của nữ ca sĩ trong các hit cũ. Người Ôm Pháo Hoa dùng sample của ca khúc "Ngọt ngào" và một số bài hát khác ra mắt cách đây nhiều năm. Do đó, không có chuyện ê-kíp đạo nhạc".

Giữa nghi vấn đạo nhạc trong ca khúc mới, Đông Nhi và ekip lên tiếng giải thích - Ảnh 4
Ca khúc Ngọt Ngào của Đông Nhi được cho là nguồn cảm hứng cho tác phẩm Người ôm pháp hoa - Ảnh: Internet 

Hiện sự việc vẫn đang gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Từ khóa:   Sao Việt Đông Nhi Đông Nhi đạo nhái

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