Đông Nhi xuất hiện chung khung hình với Mỹ Tâm: Bùng nổ nhan sắc, liệu đây có phải là 'hint' cho màn kết hợp giữa hai ca sĩ đình đám?

Hình ảnh Đông Nhi hội ngộ cùng Mỹ Tâm khiến người hâm mộ 'dậy sóng'.

Tối 26/4, mạng xã hội bất ngờ "dậy sóng" khi Đông Nhi đăng tải loạt hình ảnh đi ăn uống cùng bạn bè, sẽ không có gì đáng nói nếu ngoài những gương mặt quen thuộc như Ngô Kiến Huy, Ông Cao Thắng, thì buổi ăn uống này của nhóm bạn Đông Nhi còn có sự góp mặt của Mỹ Tâm. Trong loạt ảnh được Đông Nhi đăng tải, nữ ca sĩ cũng như Mỹ Tâm đều ăn diện đầy đơn giản, năng động nhưng nhan sắc trẻ trung và xinh đẹp của cả 2 vẫn "sáng bừng" cả khung hình. Hai thế hệ ca sĩ đình đám của Vpop khiến fan vô cùng thích thú khi ôm ấp đầy thân thiết trong lần hội ngộ hiếm hoi.

Hai thế hệ ca sĩ đình đám của Vpop khiến fan vô cùng thích thú khi ôm ấp đầy thân thiết trong lần hội ngộ hiếm hoi - Ảnh: FBNV Buổi ăn có sự xuất hiện của nam ca sĩ Ngô Kiến Huy - Ảnh: FBNV Thậm chí, khi chụp ảnh cùng Ngô Kiến Huy hay Ông Cao Thắng thì Đông Nhi và Mỹ Tâm cũng "không rời xa nhau". Khoảnh khắc vô cùng đắt giá này khiến người hâm mộ của 2 nữ ca sĩ thích thú và tương tác không ngừng. Khi chụp ảnh cùng Ngô Kiến Huy hay Ông Cao Thắng thì Đông Nhi và Mỹ Tâm cũng "không rời xa nhau" - Ảnh: FBNV Bên dưới bài đăng, cư dân mạng đã dành rất nhiều lời khen cho nhan sắc xinh đẹp, mặn mà của Mỹ Tâm và Đông Nhi. Vốn là 1 "fan cứng" của Họa mi tóc nâu từ thuở chưa bước chân vào con đường ca hát, có thể thấy gương mặt Đông Nhi tỏ rõ sự hạnh phúc và vui sướng khi được hội ngộ thần tượng.

Đông Nhi là một 'fan cứng' của ca sĩ Mỹ Tâm - Ảnh: Internet Ngoài ra, nhiều ý kiến khác còn đặt ra nghi vấn cho rằng cuộc hội ngộ giữa Mỹ Tâm cùng vợ chồng Ông Cao Thắng - Đông Nhi và Ngô Kiến Huy lần này phải chăng chính là "hint" cho 1 "cú bắt tay" nào đó của các nghệ sĩ trong 1 dự án âm nhạc? Gần như ai cũng biết Mỹ Tâm là thần tượng lớn nhất của Đông Nhi trên con đường nghệ thuật - Ảnh: Internet Gần như ai cũng biết Mỹ Tâm là thần tượng lớn nhất của Đông Nhi trên con đường nghệ thuật. Mỗi khi gặp đàn chị, Đông Nhi đều khép nép và lễ phép, đúng cảnh “fangirl gặp thần tượng”. Mỹ Tâm cũng hay thể hiện sự chu đáo khi gửi hoa, quà tới Đông Nhi trong nhiều sự kiện quan trọng của “fangirl đặc biệt”.

Đông Nhi tái xuất âm nhạc, tung bản HIT gợi nhớ ca khúc 'Ngọt ngào' từng 'làm mưa làm gió' năm nào Được biết đến là nữ ca sĩ đa tài của làng nhạc trẻ Việt với hơn 10 năm hoạt động trong nghề. Ca sĩ Đông Nhi có hơn 6 tháng vắng bóng trên thị trường âm nhạc vì bận bịu với gia đình nhỏ, hiện tại cô đã trở lại và lợi hại hơn xưa khi tung bản HIT có phần gợi nhớ ca khúc ''Ngọt Ngào''.

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