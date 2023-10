Đông Nhi tái xuất âm nhạc, tung bản HIT gợi nhớ ca khúc 'Ngọt ngào' từng 'làm mưa làm gió' năm nào

Bản HIT mới mang đến nhiều ký ức tươi đẹp cho người hâm mộ

Mở đầu bản phối, DTAP ( sáng tác và tạo bản phối ) dẫn dắt cảm xúc bằng tiếng violin kết hợp nhịp nhàng và đẩy cao trào ngay từ intro với âm thanh từ dàn giao hưởng đầy ấn tượng. Nhưng tất cả cảm xúc dồn dập chỉ dừng ở intro, âm nhạc “rất Đông Nhi" vang lên ngay sau phần mở đầu như đưa khán giả trở lại 15 năm trước. Giai điệu Người Ôm Pháo Hoa rất quen thuộc với nhịp RnB nhẹ nhàng, được bắt gặp ở những bản hit làm nên tên tuổi Đông Nhi như Ngọt Ngào, Khóc, Cho Em Một Lần Yêu, Có Những Yêu Thương Nào, Sau Những Giấc Mơ... Đặc biệt, câu hát cực kì nổi tiếng của Ngọt Ngào - “I'm in love with you" được sử dụng cho phần rap melody càng mang đến cảm xúc hoài niệm.