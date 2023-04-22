Đông Nhi tái xuất âm nhạc, tung bản HIT gợi nhớ ca khúc 'Ngọt ngào' từng 'làm mưa làm gió' năm nào

Đặc biệt, trong đó có một ca khúc gợi nhớ cho khán giả về thời thanh xuân đã qua với bản hit đình đám ''Ngọt ngào". Theo đó, ca khúc mới có tên ''Người ôm pháo hoa'' kể về một mối tình đã từng rất hạnh phúc nhưng lại ngắn ngủi, cũng giống như pháo hoa rất rực rỡ nhưng chóng tàn. Những khoảnh khắc đẹp đẽ này khiến cho chúng ta tiếc nuối, muốn ôm giữ chúng mãi nhưng không thể vì pháo hoa vẫn phải tàn dưới ánh trăng.

Sau thời gian dài lặng im trên thị trường âm nhạc để tập trung vai trò "mẹ bỉm" chính hiệu, mới đây, sự trở lại của Đông Nhi lại gây được tiếng vang bất ngờ. Nữ ca sĩ cho trình làng ca khúc mới trong dự án kỷ niệm 15 năm ca hát.

Mở đầu bản phối, DTAP ( sáng tác và tạo bản phối ) dẫn dắt cảm xúc bằng tiếng violin kết hợp nhịp nhàng và đẩy cao trào ngay từ intro với âm thanh từ dàn giao hưởng đầy ấn tượng. Nhưng tất cả cảm xúc dồn dập chỉ dừng ở intro, âm nhạc “rất Đông Nhi" vang lên ngay sau phần mở đầu như đưa khán giả trở lại 15 năm trước. Giai điệu Người Ôm Pháo Hoa rất quen thuộc với nhịp RnB nhẹ nhàng, được bắt gặp ở những bản hit làm nên tên tuổi Đông Nhi như Ngọt Ngào, Khóc, Cho Em Một Lần Yêu, Có Những Yêu Thương Nào, Sau Những Giấc Mơ... Đặc biệt, câu hát cực kì nổi tiếng của Ngọt Ngào - “I'm in love with you" được sử dụng cho phần rap melody càng mang đến cảm xúc hoài niệm.

Đông Nhi và bản HIT ''Người ôm pháo hoa'' - Ảnh: Internet

Ý tưởng bài hát là mối tình hạnh phúc ngắn ngủi như pháo hoa sớm rực rỡ lại chóng tàn. Nhưng về phần hình ảnh, Đông Nhi không chọn thực hiện một MV hoành tráng, phức tạp cốt truyện và điện ảnh như Đôi Mi Em Đang U Sầu mà trở về với hình ảnh tinh giản, gần gũi nhất. Người Ôm Pháo Hoa được xây dựng như một sân khấu live, nơi nữ ca sĩ đã toả sáng với những bản hit thuở mới vào nghề. Nhan sắc bà mẹ một con ngày càng ngọt ngào, đằm thắm là điểm thu hút trọn ánh nhìn.

Ngoài ra, trong dự án lần này, Đông Nhi cũng xây dựng bối cảnh đơn giản. Giọng ca sinh năm 1988 chỉ đứng trên một bục nhỏ và hát với dàn nhạc giao hưởng. Điều này cũng giúp khán giả tập trung vào giọng hát mà không bị phân tâm bởi những yếu tố khác. Tuy vậy, chủ nhân hit Vì ai vì anh cùng đạo diễn Phan Lên và giám đốc sáng tạo Alex Fox vẫn đầu tư khá kỹ vào phần ánh sáng để tạo nên không gian âm nhạc ấn tượng. Mặt khác, Đông Nhi còn tiết lộ ca khúc chỉ là dự án khởi động của cô trong năm 2023 và hứa hẹn rằng bản thân và DTAP sẽ còn mang lại nhiều bất ngờ cho người hâm mộ trong thời gian tới.

DTAP hợp tác với nữ ca sĩ và định hướng hình ảnh "Đông Nhi xưa nhưng không cũ''

Người ôm pháo hoa là sản phẩm âm nhạc chính thức đầu tiên Đông Nhi kết hợp cùng DTAP - nhóm sản xuất âm nhạc được săn đón nhất hiện nay.

Nhóm nhạc DTAP và ca sĩ Đông Nhi - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ là một trong những nghệ sĩ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho 3 chàng trai trên con đường âm nhạc. Vì thế, khi nhận được lời mời hợp tác và lắng nghe những mong muốn từ nữ ca sĩ, DTAP thực sự hạnh phúc vì được đồng hành cùng một tiền bối đã truyền động lực làm nghề rất lớn.

Cả 3 chàng trai cùng lên ý tưởng cho lần trở lại này của nữ ca sĩ. Theo dõi và yêu thích màu sắc âm nhạc của Đông Nhi từ những năm 2008, DTAP mong muốn mang lại hình ảnh một Đông Nhi "xưa nhưng không cũ" trong âm nhạc.

Đông Nhi và ca khúc Ngọt ngào đình đám năm nào - Ảnh: Internet

Với mục tiêu khơi gợi lại cảm xúc một thời thanh xuân của khán giả yêu mến Đông Nhi, đồng thời giới thiệu một Đông Nhi mới trong năm 2023, DTAP đã thực hiện rất nhiều bản phối và đặt hết tâm huyết trong dự án lần này.

DTAP đã sử dụng những âm thanh đặc trưng tạo nên tên tuổi của Đông Nhi trong những bản hit cũ kết hợp với hiphop và giao hưởng để biến những giai điệu thân quen trở nên mới lạ, độc đáo.