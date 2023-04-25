Mỹ Tâm bất ngờ chia sẻ thời điểm bị stress nặng và tiết lộ cách để vượt qua khó khăn

Sao Việt 25/04/2023 11:45

Dòng chia sẻ mới đây nhất của Mỹ Tâm đã nhanh chóng chiếm được sự đồng cảm của khán giả.

Mới đây, trên trang cá nhân Mỹ Tâm chia sẻ bài viết tiết lộ khoảng thời gian nữ ca sĩ gặp vấn đề về tâm lý vì lo lắng cho công việc. Khi đó, cô đang thực hiện công việc tiền liveshow Tri Âm. Đây là dự án đặc biệt có dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Họa mi tóc nâu nên khiến cô mất ăn, mất ngủ dồn mọi tâm huyết cho dự án này.

Mỹ Tâm bất ngờ chia sẻ thời điểm bị stress nặng và tiết lộ cách để vượt qua khó khăn - Ảnh 1
Mỹ Tâm chia sẻ bài viết tiết lộ khoảng thời gian nữ ca sĩ gặp vấn đề về tâm lý vì lo lắng cho công việc - Ảnh: Internet
Mỹ Tâm bất ngờ chia sẻ thời điểm bị stress nặng và tiết lộ cách để vượt qua khó khăn - Ảnh 2
Bài đăng của nữ ca sĩ trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình 

Mỹ Tâm kể: 'Thời điểm này của 2 năm trước mình stress nặng vì lo cho show và đêm khuya mình chỉ ngồi cầu nguyện cho ngày mai tươi sáng để có một đêm Tri Âm trọn vẹn. Lúc này mình viết và hát bài The Light như một cứu cánh để tự vấn bản thân cố gắng vượt qua những khó khăn không thể nói ra… Và mọi thứ đã đến như một phép màu. Ngày mai để kỷ niệm mình sẽ gởi tặng các bạn bản full The Light nhé'. 

Theo những chia sẻ của Mỹ Tâm, cô từng có khoảng thời gian khó khăn khi quyết định tổ chức show Tri Âm. Cũng chính bởi những khó khăn đó mà Mỹ Tâm tìm cách vượt qua và giải quyết mọi vấn đề, mang lại một đêm nhạc trên cả thành công tới toàn thể khán giả và người hâm mộ.

Mỹ Tâm bất ngờ chia sẻ thời điểm bị stress nặng và tiết lộ cách để vượt qua khó khăn - Ảnh 3
Nữ ca sĩ từng có khoảng thời gian khó khăn khi quyết định tổ chức show Tri Âm - Ảnh: Internet

Bên dưới bài đăng của Mỹ Tâm, nhiều khán giả để lại bình luận cũng như lời khen có cánh cho nữ ca sĩ. Thậm chí không chỉ có khán giả mà Mỹ Tâm còn có một lượng lớn giới nghệ sĩ hâm mộ, họ coi Mỹ Tâm như một hình mẫu lý tưởng để học hỏi và làm theo.

Mới đây, đêm nhạc Tri Âm của Mỹ Tâm đạt được nhiều thành tích khủng cũng như con số ấn tượng mà không phải nghệ sĩ nào trong showbiz Việt cũng làm được. Số lượng người tham gia trật kín, lượng vé bán ra nhanh chóng cháy vé đủ cho thấy tầm ảnh hưởng và tên tuổi của Mỹ Tâm nổi tiếng ra sao.

Mỹ Tâm bất ngờ chia sẻ thời điểm bị stress nặng và tiết lộ cách để vượt qua khó khăn - Ảnh 4
Đêm nhạc Tri Âm của Mỹ Tâm đạt được nhiều thành tích khủng cũng như con số ấn tượng mà không phải nghệ sĩ nào trong showbiz Việt cũng làm được - Ảnh: Internet
Mỹ Tâm bất ngờ chia sẻ thời điểm bị stress nặng và tiết lộ cách để vượt qua khó khăn - Ảnh 5
Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm không còn là cái tên quá xa lạ với khán giả - Ảnh: Internet

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm không còn là cái tên quá xa lạ với khán giả. Cô sở hữu nhiều bản hit đình đám từ khi mới đi hát cho tới thời điểm hiện tại. Dù không tham gia quá nhiều chương trình mà chỉ tập trung vào âm nhạc, thế nhưng Mỹ Tâm vẫn gây được ấn tượng mạnh và giữ được sức nóng cho tên tuổi giữa muôn vàn tài năng khác.

Từ khóa:   Mỹ Tâm ca sĩ Mỹ Tâm đời sống nghệ sĩ

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