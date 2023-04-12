'Họa mi tóc nâu' Mỹ Tâm được người này bày tỏ tình cảm giữa chốn đông người khiến fan muốn 'rụng tim'

Mỹ Tâm được fan nhí bày tỏ tình cảm ngay giữa chốn đông người khiến nữ ca sĩ được một phen bất ngờ.

Tối 6.4, sự kiện ra mắt bộ phim Người giữ thời gian của Mỹ Tâm diễn ra tại TP.HCM, thu hút đông đảo nghệ sĩ, truyền thông và người hâm mộ của "họa mi tóc nâu". Trong bộ phim này, Mỹ Tâm lần đầu kể cho khán giả nghe những diễn biến tâm lý trong hơn 2 năm qua về lý do thực hiện liveshow, những lần hủy, dời show hay cả những khó khăn trong quá trình thực hiện. Phim cũng mang đến những trải lòng của nữ ca sĩ về chặng đường sự nghiệp và sự trân trọng, biết ơn những tình cảm mà fan dành cho cô suốt 20 năm qua. Đây là cơ hội để các fan của Mỹ Tâm có dịp sống lại những khoảnh khắc khó quên cùng thần tượng, khám phá thêm nhiều câu chuyện xúc động về đam mê và sự hy sinh dành cho nghệ thuật của giọng ca Ước gì.

Sự kiện ra mắt bộ phim Người giữ thời gian của Mỹ Tâm diễn ra tại TP.HCM - Ảnh: Internet Sau khi bộ phim tài liệu được công chiếu rộng rãi trên toàn quốc, Mỹ Tâm đã dành phần lớn thời gian để thực hiện chuỗi cinetour để gặp gỡ, giao lưu cùng khán giả khắp mọi nơi. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ ca sĩ được trò chuyện cùng người hâm mộ ở cự ly gần, rất nhiều câu chuyện vui, buồn được fan chia sẻ cùng Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ được trò chuyện cùng người hâm mộ ở cự ly gần, rất nhiều câu chuyện vui, buồn được fan chia sẻ cùng Mỹ Tâm - Ảnh: Internet Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trong 1 lần thực hiện chuỗi cinetour gần nhất của Họa mi tóc nâu. Theo đó, sau khi khán giả đã thưởng thức trọn vẹn những thước phim của Người giữ thời gian, Mỹ Tâm cùng ekip đã tiến vào để giao lưu và trò chuyện cùng tất cả mọi người.

Mỹ Tâm cùng ekip đã tiến vào để giao lưu và trò chuyện cùng tất cả mọi người - Ảnh: Internet Đáng chú ý, 1 khán giả nhí yêu mến Mỹ Tâm đã không ngần ngại việc tiến đến gần nữ ca sĩ và bày tỏ tình cảm của mình dành cho thần tượng. Theo đó, không chỉ dùng tay kẹp tóc cho Mỹ Tâm, mà cô bé còn có thể trả lời đúng răm rắp những câu hỏi được Mỹ Tâm đặt ra. Bé gái 5 tuổi hát tặng Mỹ Tâm và khán giả có mặt 1 đoạn trong ca khúc Đúng cũng thành sai - Ảnh: Tiktok Chưa dừng lại ở đó, khi được nữ ca sĩ hỏi: "Con có thích đoạn nào trên phim không?", cô bé đã rất dõng dạc đáp lời: "Con thích đoạn cô hát Đúng cũng thành sai", khiến khán giả lẫn Mỹ Tâm đều "há hốc" mồm vì câu trả lời của cô bé 5 tuổi. Thậm chí, bé gái này còn hát tặng Mỹ Tâm và khán giả có mặt 1 đoạn trong ca khúc Đúng cũng thành sai khiến ai cũng phải "ôm tim" vì sự đáng yêu của bé gái. Bên dưới đoạn clip, đông đảo cư dân mạng cũng đã cho rằng không chỉ có cô bé trong đoạn video trên mới là 1 "fan ruột" của Họa mi tóc nâu. Mà hầu hết khán giả ở nhiều độ tuổi đều dành tình cảm yêu mến đặc biệt cho nữ ca sĩ và những sản phẩm của Mỹ Tâm. Mỹ Tâm gây bất ngờ khi có những phút trải lòng về chuyện tình cảm - Ảnh: Internet Cũng trong bộ phim Người giữ thời gian, Mỹ Tâm gây bất ngờ khi có những phút trải lòng về chuyện tình cảm. Nữ ca sĩ kể trước đây cô từng yêu một người và nghĩ đến chuyện tương lai. Dù vậy, Mỹ Tâm quan niệm "yêu không nhất thiết phải làm đám cưới", cô chỉ muốn người đó đồng hành, cùng trải qua những cung bậc trong tình yêu. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã kết thúc vì nhiều lý do.

Mỹ Tâm "nhá hàng" bộ phim tài liệu, kèm lời nhắn nhủ đội bảo vệ khiến dân mạng "lịm tim" Bộ phim tài liệu "Người giữ thời gian" của Mỹ Tâm chỉ còn vài ngày nữa sẽ được trình làng trước công chúng vào 8/4. Mới đây, một vài đoạn teaser cũng được hé lộ mới biết vì sao Mỹ Tâm luôn được công chúng mến mộ và dành tình cảm trong suốt quá trình làm nghệ thuật.

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