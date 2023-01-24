Sau 11 năm, fan thở phào khi thấy Mỹ Tâm nâng tầm phong cách, thoát cảnh mặc khó hiểu, đứng cạnh "Nữ hoàng giải trí" quyến rũ khó bị dìm

Sao Việt 24/01/2023 11:46

So với trang phục cách đây 11 năm, thời trang của Mỹ Tâm được nâng cấp thấy rõ!

Thời gian gần đây, khoảnh khắc xuất hiện trên sân khấu Mỹ TâmHồ Ngọc Hà thân thiết đằng sau hậu trường nhận về không ít sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Màn hội ngộ hiếm hoi của cặp sao nữ khiến nhiều người thích thú. Ai nấy dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn à của 2 giọng ca 8X.  Bên cạnh đó, nhiều người cũng đặc biệt dành lời khen nữ ca sĩ Mỹ Tâm về phong cách thời trang khi ngày càng có phong cách trẻ trung lại rất sang trọng.

Sau 11 năm, fan thở phào khi thấy Mỹ Tâm nâng tầm phong cách, thoát cảnh mặc khó hiểu, đứng cạnh 'Nữ hoàng giải trí' quyến rũ khó bị dìm - Ảnh 1

Sau 11 năm, fan thở phào khi thấy Mỹ Tâm nâng tầm phong cách, thoát cảnh mặc khó hiểu, đứng cạnh 'Nữ hoàng giải trí' quyến rũ khó bị dìm - Ảnh 2

Hồ Ngọc Hà diện một bộ trang phục khá độc lạ với chiếc quần ống suông xuyên thấu, đính nhiều hạt kim sa lấp lánh kết hợp cùng áo croptop đơn giản và mũ đính đá ton sur ton với chiếc quần độc đáo của mình. 

Mỹ Tâm chọn một bộ trang phục khá đơn giản. Chiếc váy đen đơn sắc với kiểu dáng áo cúp ngực, nhấn nhẹ ở phần eo cùng phần chân váy xẻ tà giúp cô tôn lên vóc dáng nuột nà ở độ tuổi U45. Không hề nhấn nhá với những chi tiết rườm rà, bộ váy dù tối giản nhưng lại toát lên nét sang trọng của "chị đẹp", chẳng kém đàn em Hồ Ngọc Hà.

Sau 11 năm, fan thở phào khi thấy Mỹ Tâm nâng tầm phong cách, thoát cảnh mặc khó hiểu, đứng cạnh 'Nữ hoàng giải trí' quyến rũ khó bị dìm - Ảnh 3

Có thể thấy, cặp đôi ca sĩ hot nhất nhì Vbiz sở hữu nhan sắc trẻ trung bất chấp thời gian khi đều đã bước sang độ tuổi U40 - U45. Không những thế, phong cách thời trang của cả 2 cũng nhận được lời khen ngợi từ cư dân mạng. Trong đó, Hồ Ngọc Hà vốn luôn được đánh giá cao về gu thời trang quyến rũ, táo bạo, Mỹ Tâm lại nhận về mưa lời khen khi có phong cách thời trang ngày càng thăng hạng. ​​​​​Nếu so sánh hình ảnh mới đây với khoảnh khắc hội ngộ Hồ Ngọc Hà 11 năm trước, dễ dàng nhận thấy phong cách của Mỹ Tâm đã ngày càng được "nâng cấp". 

Sau 11 năm, fan thở phào khi thấy Mỹ Tâm nâng tầm phong cách, thoát cảnh mặc khó hiểu, đứng cạnh 'Nữ hoàng giải trí' quyến rũ khó bị dìm - Ảnh 4

Mỹ Tâm vốn có vòng 2 đôi khi không được thon gọn, nhiều lần, nữ ca sĩ vướng tin đồn mang thai chỉ vì điều này. Tuy nhiên, trước đây, Mỹ Tâm lại thường chọn những trang phục phô trọn nhược điểm của mình. Bộ trang phục này là một trong số đó.  

Sau 11 năm, fan thở phào khi thấy Mỹ Tâm nâng tầm phong cách, thoát cảnh mặc khó hiểu, đứng cạnh 'Nữ hoàng giải trí' quyến rũ khó bị dìm - Ảnh 5

Trong khoảnh khắc hội ngộ Hà Hồ, Mỹ Tâm diện một chiếc quần jeans rách chất chơi cùng kiểu áo yếm cách điệu. Vì quần jeans của cô vốn là kiểu dáng cạp thấp trong khi chiếc áo màu đỏ nổi bật ngắn đến ngang vòng 2, mọi ánh nhìn đều tập trung vào vòng eo kém thon của nữ ca sĩ. 

Sau 11 năm, fan thở phào khi thấy Mỹ Tâm nâng tầm phong cách, thoát cảnh mặc khó hiểu, đứng cạnh 'Nữ hoàng giải trí' quyến rũ khó bị dìm - Ảnh 6

Không riêng bộ trang phục này mà trước đây, Mỹ Tâm cũng liên tục nhiều người chê bai với phong cách thời trang khá rườm rà, lại làm lộ nhược điểm cơ thể. Tuy nhiên, theo thời gian, Mỹ Tâm đã dần "lên tay" trong khâu lựa chọn trang phục. "Chị đẹp" của làng âm nhạc Việt giờ luôn chọn những thiết kế đơn giản nhưng vẫn mang nét sang trọng, quý phái lại rất nịnh dàng và trẻ trung.

Sau 11 năm, fan thở phào khi thấy Mỹ Tâm nâng tầm phong cách, thoát cảnh mặc khó hiểu, đứng cạnh 'Nữ hoàng giải trí' quyến rũ khó bị dìm - Ảnh 7

Trước đây, Mỹ Tâm luôn bị chê bai trong khâu lựa chọn trang phục vì quá rườm rà lại cứ "hở" ngay vòng 2 - phô trọn vòng 2 kém thon.

Sau 11 năm, fan thở phào khi thấy Mỹ Tâm nâng tầm phong cách, thoát cảnh mặc khó hiểu, đứng cạnh 'Nữ hoàng giải trí' quyến rũ khó bị dìm - Ảnh 8

Sau hơn 10 thập kỷ, giọng ca Đừng Hỏi Em đã có sự "lội ngược dòng" ngoạn mục trong khoảng ăn mặc. Giờ đây, Mỹ Tâm thường kết thân với những item đơn giản, cô cũng tận dụng những kiểu quần cạp cao - giúp tôn lên vòng 2 thon gọn.

Sau 11 năm, fan thở phào khi thấy Mỹ Tâm nâng tầm phong cách, thoát cảnh mặc khó hiểu, đứng cạnh 'Nữ hoàng giải trí' quyến rũ khó bị dìm - Ảnh 9Sau 11 năm, fan thở phào khi thấy Mỹ Tâm nâng tầm phong cách, thoát cảnh mặc khó hiểu, đứng cạnh 'Nữ hoàng giải trí' quyến rũ khó bị dìm - Ảnh 10Sau 11 năm, fan thở phào khi thấy Mỹ Tâm nâng tầm phong cách, thoát cảnh mặc khó hiểu, đứng cạnh 'Nữ hoàng giải trí' quyến rũ khó bị dìm - Ảnh 11

Mỹ nhân 8X cũng không ngại "cưa sừng làm nghé" với những trang phục trẻ trung từ kiểu dáng đến màu sắc.

Sau 11 năm, fan thở phào khi thấy Mỹ Tâm nâng tầm phong cách, thoát cảnh mặc khó hiểu, đứng cạnh 'Nữ hoàng giải trí' quyến rũ khó bị dìm - Ảnh 12

Từ khóa:   Mỹ Tâm Hồ Ngọc Hà sao Việt

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