Bất ngờ trước cuộc sống sang chảnh của Thu Minh với chồng Tây: Ít tham gia nghệ thuật, sở hữu siêu xe, du thuyền, chuyên cơ giá trị triệu đô

Thu Minh kết hôn ở tuổi 34 với một nhà đầu tư người Hà Lan tên Otto. Giọng ca 7X cho biết trong 1 năm quen biết, tìm hiểu, anh thường cầu hôn cô mỗi ngày. Vào thời điểm dư luận nhầm lẫn con của chị gái là con của Thu Minh, nữ ca sĩ quyết định cũng lấy lý do đó để thử lòng anh Otto. Anh cho biết sẽ đưa con về sống và hứa sẽ chăm sóc mẹ con thu Minh. Đó cũng chính là lý do khiến HLV The Voice quyết định gắn bó với anh lâu dài.