Bất ngờ trước cuộc sống sang chảnh của Thu Minh với chồng Tây: Ít tham gia nghệ thuật, sở hữu siêu xe, du thuyền, chuyên cơ giá trị triệu đô

Thu Minh sinh năm 1977, là nữ ca sĩ sở hữu sở hữu giọng ca nội lực, hoạt động sôi nổi trên thị trường nhạc Việt những năm 2000. Năm 34 tuổi, Thu Minh lập gia đình với chồng Tây. 4 năm sau đó, cô sinh con trai đầu lòng. Hiện tại, giọng ca "Bay" có cuộc sống sang chảnh bậc nhất. Cô dành nhiều thời gian để vun vén hạnh phúc gia đình, thỉnh thoảng mới đi hát.

Thu Minh kết hôn ở tuổi 34 với một nhà đầu tư người Hà Lan tên Otto. Giọng ca 7X cho biết trong 1 năm quen biết, tìm hiểu, anh thường cầu hôn cô mỗi ngày. Vào thời điểm dư luận nhầm lẫn con của chị gái là con của Thu Minh, nữ ca sĩ quyết định cũng lấy lý do đó để thử lòng anh Otto. Anh cho biết sẽ đưa con về sống và hứa sẽ chăm sóc mẹ con thu Minh. Đó cũng chính là lý do khiến HLV The Voice quyết định gắn bó với anh lâu dài.

Cặp đôi chính thức làm đám cưới năm 2012 và hạ sinh con trai đầu lòng - bé Gấu (tên thật là Winston Vũ De Jager) năm 2015 nặng hơn 4kg tại một bệnh viện phụ sản quốc tế ở TP HCM.

Thu Minh cho biết có con, cô có thêm nguồn sống, làm việc hăng say và yêu đời hơn. Tháng 9/2019, Thu Minh mới công khai diện mạo của con trai sau thời gian dài giấu kín. Giọng ca 7X cho biết cô muốn giữ kín thông tin của con để con được lớn lên trong yên bình. Nói về con trai, Thu Minh cho hay con giống cả bố lẫn mẹ, bướng bỉnh, lì lợm, thân thiện và nhân ái.

Sinh ra đã "ngậm thìa vàng", cậu bé Gấu theo học ở trường quốc tế đắt đỏ ở TP.HCM với tiền học phí một năm là 634 triệu đồng. Được biết từ ngày lấy chồng và có con, Thu Minh ít tham gia nghệ thuật, cô chỉ thỉnh thoảng trở lại với khán giả bằng một số show diễn nhẹ nhàng.

Thế nhưng thú chơi xa xỉ của bà mẹ 1 con giờ đây vẫn không kém xưa chút nào. Cô thường xuất hiện với những bộ trang phục, túi xách hàng hiệu lên tới cả tỷ đồng như chiếc Hermes Birkin Matte Himalayan Nilo Crocodile phiên bản không đính kim cương có giá hơn 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng); Dior Saddle làm từ da cá sấu mang gen đột biến giá 32.500 USD (744 triệu đồng)...

Không chỉ vậy, khối tài sản bất động sản của vợ chồng nữ ca sĩ họ Vũ ngày càng nhiều thêm. Vợ chồng sở hữu biệt thự ở khắp nơi ở Singapore, Tiệp Khắc, Nha Trang... Nữ ca sĩ cho biết, một năm gia đình chỉ lui tới căn biệt thự ở Nha Trang 1-2 lần, thời gian còn lại là để trống vì cô cũng không muốn cho thuê. Ngoài ra vợ chồng cô còn sở hữu siêu xe, du thuyền và các chuyên cơ có giá trị triệu đô.