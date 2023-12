Không phải cứ ông bà dặn dò là tốt: Bác sĩ cảnh báo cha, mẹ nên tránh xa 6 mẹo dân gian nguy hiểm sau

Dù đã có nhiều khuyến cáo từ các chuyên gia và y bác sĩ, nhưng một số gia đình vẫn giữ quan niệm dân gian để chữa bệnh cho con trẻ. Nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu và dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Hãy cùng Bách hoá XANH tìm hiểu 6 mẹo dân gian nguy hiểm gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ và bé nhé!

1. Nằm than để giữ ấm sau sinh

Theo dân gian truyền miệng, mẹ và bé cần duy trì thói quen nằm than sau sinh để giữ ấm cơ thể trong mùa lạnh. Đây là quan niệm sai lầm có thể gây hại sức khỏe cho cả mẹ và con. Than sau khi được đốt lên sẽ tạo ra khí CO và CO2.