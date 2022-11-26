Nhật Kim Anh chịu khổ sinh mổ em bé 4kg, nay con trai đầu gây bất ngờ với diện mạo giống hệt bố doanh nhân

Là một nghệ sĩ xinh đẹp và đa tài nhưng khoảng thời gian năm 2015, sau 1 năm lên xe hoa về nhà chồng, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh dường như vắng bóng tại các hoạt động nghệ thuật. Sau này cô mới kể lại, khoảng thời gian đó cô mang bầu con trai đầu lòng Bửu Long (Ku Tin) nhưng khá xấu xí, tăng đến 30kg trong thai kì nên ngại "lên sóng".

Những hy sinh của nữ ca sĩ chưa dừng lại ở đó khi ngày vượt cạn, cậu con trai trong bụng Nhật Kim Anh lại chạm mốc cân nặng khá lớn 4,1kg khiến việc sinh thường em bé là khó. Chính vì thế, Nhật Kim Anh đành chịu khổ nghe theo lời khuyên của bác sĩ là sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn con. Cô cùng chồng cũ doanh nhân Bửu Lộc hạnh phúc vỡ òa khi nghe thấy tiếng con khóc chào đời vào một ngày tháng 9/2015, một cậu nhóc trộm vía bụ bẫm, kháu khỉnh và vô cùng đáng yêu.

Sau sinh, Nhật Kim Anh còn bị ngất vài lần do dị ứng với một số thành phần của thuốc giảm đau sinh mổ. May mắn cuối cùng, cả hai mẹ con cũng nhanh chóng bình phục, 4 ngày sau sinh được gia đình chồng đón từ Tp.HCM về Cần Thơ để chăm sóc.

Khoảng thời gian ấy, tổ ấm hạnh phúc của Nhật Kim Anh và doanh nhân Bửu Lộc từng được biết cao người ngưỡng mộ, dành lời chúc mừng. Thế nhưng điều đáng tiếc là cuộc hôn nhân ấy chỉ kéo dài 4 năm. Khi Bửu Long được 3 tuổi, bố mẹ chính thức ly hôn. Không chỉ vậy, sau ly hôn, Nhật Kim Anh và Bửu Lộc còn có khoảng thời gian dài đấu tố chuyện giành nuôi con khiến ai cũng mệt mỏi, căng thẳng. Rất may vài tháng trở lại đây, sự hòa giải, vui vẻ giữa cả hai, hình ảnh 3 người Nhật Kim Anh, Bửu Lộc và bé Bửu Long vui vẻ bên cạnh nhau làm ai nấy phải chúc mừng.

Mừng vui hơn nữa khi nhìn lại cậu nhóc Bửu Long lúc này so với 7 năm về trước ngày bé mới chào đời quả thực khác một trời một vực và cậu bé đã lớn hơn rất nhiều, trở thành một thanh niên khôi ngô, tuấn tú. Bửu Long điển trai có nhiều nét giống bố Bửu Lộc, được nhận xét thông minh và lễ phép. Bé theo học tại một ngôi trường ở Cần Thơ và có thành tích học tập rất tốt.

Trong một chia sẻ hiếm hoi về con trai ở độ tuổi lên 8, nữ ca sĩ Lâu đài cát cho hay: "Sang năm nay, Tin phát triển nhanh chóng cả về cân nặng và chiều cao. Bé bụ bẫm nhưng may mắn không béo phì vì chăm chỉ tập thể dục. Tin thích hát nhưng chưa thể hiện nhiều năng khiếu nghệ thuật, thường xuyên bày tỏ mơ ước thích làm bác sĩ hoặc công an.

Con trai tôi càng lớn càng giống bố, giờ chắc giống bố 99,9%, không có chút nào giống mẹ. Tôi hay nói vui với con: "Tin ơi, mẹ buồn quá. Tin giống mẹ cái gì vậy?" và nhận được câu trả lời: "Tin giống mẹ ở mỗi cái chân cà kheo". Mỗi lần tôi đùa "Tin ơi mẹ có em bé được không, mẹ có bạn trai được không?", con đều không chịu và nói "Không là không" (cười)".

Sống với bố và ông bà nội là chủ yếu, Bửu Long được nuôi dạy rất chỉn chu, cậu nhóc được bố dành nhiều thời gian đưa đi chơi, đưa đi học và quan tâm tới những điều bé thích. Nhật Kim Anh có khoảng thời gian gặp khó khăn khi gặp con nhưng cô luôn cố gắng bù đắp cho bé. Nhất là khi làm hòa được với chồng cũ Bửu Lộc, Nhật Kim Anh dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con như những chuyến du lịch sang chảnh hay làm hẳn một căn phòng rộng đẹp trong biệt thự đắt tiền để tặng con trai.

Chia sẻ về lý do không tiếp tục tranh giành quyền nuôi con, căng thẳng với chồng cũ, bà mẹ cho hay tất cả là vì câu nói của con trai "Ba mẹ đừng có giành con nữa, con mệt lắm rồi". Do đó cô đã chủ động nhắn tin cho nam doanh nhân "Em không kiện nữa. Anh cho em thăm con cũng được, không thăm cũng không sao nhưng hãy cho em biết tình hình của con".

Cặp bố mẹ đều bừng tỉnh vì câu nói chân thành của bé Bửu Long nên thống nhất hòa giải, chung tay chăm sóc cậu nhóc. "Tôi và chồng cũ giờ như bạn bè, có thể nói chuyện vui vẻ, thoải mái trao đổi về con. Chúng tôi gần đây còn sắp xếp thời gian đưa Tin đi chơi nước ngoài, cùng tổ chức sinh nhật cho con. Dịp 20/10, anh còn gửi hoa tặng tôi kèm lời nhắn: "Ba Tin chúc mừng mẹ Tin". Tôi cảm thấy vui vì bao nhiêu rào cản, trở ngại đều đã vượt qua hết" - nữ ca sĩ thổ lộ.