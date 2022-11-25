Bé gái có đôi mắt xinh hút hồn như thiên thần, cởi bỏ lớp khẩu trang ra ai cũng phải trầm trồ khen ngợi

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Chính vì thế nhiều người thường bị hấp dẫn bởi đối phương có một ánh mắt đẹp. Gần đây, một bé gái bỗng dưng nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội chỉ bởi vì cô bé sở hữu đôi mắt to tròn, long lanh và vô cùng cuốn hút.

Cô bé xuất hiện trong bộ ảnh với mái tóc dài xinh xắn được thắt bím xoắn hai bên, gương mặt xinh xắn được đeo khẩu trang nhưng để lộ đôi mắt to tròn, hàng lông mi cong vút, đôi mắt sáng long lanh và rất có hồn. Ai nấy đều xuýt xoa trước vẻ đẹp thiên thần và thừa nhận đã không thể rời mắt bởi cô bé. Bên cạnh đó, không ít người tò mò về gương mặt thật của nhóc tỳ sau lớp khẩu trang trông như thế nào, liệu có thật sự xinh đẹp hoàn mỹ?

Ngay lập tức, những hình ảnh toàn diện về gương mặt bé gái thiên thần này đã được cung cấp khiến tất cả mọi người dường như vỡ òa vì quả thực cô bé đẹp không khác nào một bức tranh vẽ với các đường nét, ngũ quan trên mặt rất hài hòa: đôi mắt to tròn, hàng lông mày rậm, sống mũi cao và một nụ cười ngọt ngào.

Dù nhìn ở góc nào cũng thấy gương mặt quả thực rất hoàn hảo. Thật đáng ghen tỵ với bố mẹ cô bé vì có một cô con gái xinh cực phẩm đến như vậy.

Nét đẹp của các bé gái phần lớn nhờ vào gen di truyền từ bố mẹ của bé, song bên cạnh đó cũng có thể được cải thiện, nuôi dưỡng nhờ vào chế độ chăm sóc kĩ càng trong quá trình trưởng thành của bé.

Chăm sóc răng từ khi con... chưa mọc răng

Bố mẹ phải chú ý chăm sóc răng miệng sạch sẽ cho con từ trước cả khi chiếc răng đầu tiên của con mọc lên. Hàm nướu có sạch sẽ, khỏe mạnh mới tạo tiền đề cho hàm răng trắng đẹp mọc lên về sau. Ngay cả khi bé chưa mọc răng, việc vệ sinh nướu cho bé là rất quan trọng. Thời điểm này bé không cần phải sử dụng bất kì loại kem đánh răng nào. Đơn giản bạn chỉ cần quấn vải mềm hoặc gạc xung quanh ngón tay trỏ và chà xát nhẹ nhàng trên nướu của bé. Bố mẹ nên làm sạch răng của bé hai lần một ngày. Kể từ khi bé có chiếc răng đầu tiên, hãy sử dụng bàn chải với đầu nhỏ tròn và lông mềm để đánh răng cho bé.

Không nên để cho trẻ có thói quen bú bình và ngậm bình sữa hoặc nước chứa đường ngậm trong miệng những lúc bé đi ngủ nhất là ban đêm. Rèn cho bé thói quen uống nước sau khi ăn. Chỉ cần một ít nước sau mỗi bữa ăn cũng có thể rửa sạch răng cho bé, loại bỏ những thức ăn thừa trong miệng.

Dùng bia và dầu dừa để nuôi tóc dày mượt

Các mẹ thường sợ con lạnh nên hay cho bé gội đầu với nước nóng. Nước nóng quá già sẽ khiến tóc bé bị khô và mất lớp dầu bảo vệ trên tóc. Nhất là trong tiết trời mùa hè oi bức, mẹ chỉ nên chọn nước ấm hơn nhiệt độ cơ thể bé một chút để gội đầu là được.

Để duy trì mái tóc suôn mượt, mềm mại cho con, mỗi khi gội đầu cho con, trước khi xả tóc các mẹ cho một ít dầu dừa xoa bóp nhẹ lên tóc con rồi mới xả. Dầu dừa có tác dụng làm tóc bóng đẹp, dày dặn và cực kì khỏe mạnh, ít bị rụng. Mẹ cũng có thể dùng 1/3 lon bia để gội đầu và mát xa cho bé, sau đó rửa lại bằng nước sạch, làm 1 lần 1 tuần. Hàm lượng lớn protein cũng như độ pH rất thấp trong bia rất có lợi cho mái tóc, cung cấp và bổ sung dưỡng chất làm tóc bé mềm mượt hơn đáng kể.

Rèn cho con uống nhiều nước để đẹp da

Một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu cho một làn da căng tràn sức sống chính là nước. Trẻ nhỏ thường rất lười uống nước. Mẹ nên chú ý chế biến linh hoạt, đa dạng nhiều loại nước, sữa để hấp dẫn bé uống nước thường xuyên hơn như sữa đậu nành, sữa tươi trộn hoa quả, sinh tố, nước dừa,...

Cho bé đi ngủ sớm và đủ giấc

Buổi tối, mẹ nên cho bé đi ngủ sớm, tránh để con thức khuya theo bố mẹ. Bé cần một khoảng thời gian hợp lí để cơ thể nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và sản xuất hooc-môn tăng trưởng. Giấc ngủ khoa học là điều kiện không thể thiếu để các con phát triển chiều cao một cách toàn diện. Trẻ tập đi cần ngủ 10-13 tiếng/ngày. Trẻ đến tuổi đi học và khi bước vào tuổi dậy thì cần ngủ từ 10-12 tiếng/ngày. Trẻ từ 13 tuổi trở lên cần 8,5-9,5 giờ ngủ/ngày. Dù trẻ bao nhiêu tuổi, hãy cố gắng rèn cho con thói quen đi ngủ vào một khung giờ nhất định hàng đêm và thức dậy cũng vào một giờ cố định – kể cả vào cuối tuần.

Không chỉ có tác dụng kích thích sản xuất hooc-môn phát triển chiều cao, giấc ngủ đủ và sâu ban đêm còn giúp bé có làn da tươi tắn, khỏe mạnh. Ban đêm chính là lúc da tái tạo lại tế bào nhanh hơn so với ban ngày. Tế bào da tái tạo với tốc độ nhanh gấp đôi trong khoảng thời gian từ 23 giờ đến 4 giờ sáng.

Cho bé học bơi để tăng chiều cao

Hãy để bé lựa chọn môn thể thao yêu thích rồi tập cùng bé hoặc đăng kí cho bé một lớp học. Môn thể thao khuyến khích các mẹ nên cho con gái học nhất là bơi. Bơi lội là một trong những môn thể thao phát triển cơ thể một cách toàn diện, nhất là chiều cao. Học bơi từ nhỏ giúp các bé có thân hình thon thả, vòng eo mỏng, vai rộng và tư thế cao. Ngoài ra, những trẻ được bơi lội thường xuyên còn có tâm lý tự tin, tâm trạng vui vẻ và dễ thích ứng với môi trường trong mọi hoàn cảnh.