Angela Phương Trinh công khai con gái, nhan sắc cực thanh tú, diện mạo khiến nhiều người bất ngờ

Nuôi dạy con 21/11/2022 06:24

Trên trang cá nhân của mình, Angela Phương Trinh không ngại ngần công khai con gái nuôi của mình.

Khoảng thời gian gần đây, Angela Phương Trinh bất ngờ xuất hiện trở lại nhận được sự quan tâm của mọi người. Đặc biệt, cô nàng lại chia sẻ hình ảnh bên cạnh một bé gái xinh xắn và các clip trên nền tảng mạng xã hội Tik Tok lại liên tục thể hiện mối quan hệ thân mật, gọi "con" xưng "mẹ" đầy ngọt ngào.

Angela Phương Trinh công khai con gái, nhan sắc cực thanh tú, diện mạo khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1

Dù không ngại công khai con gái nuôi nhưng nữ diễn viên Bà mẹ nhí vẫn hạn chế tiết lộ danh tính của bé gái hay cơ duyên nhận con nuôi.

Angela Phương Trinh công khai con gái, nhan sắc cực thanh tú, diện mạo khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2

Cô bé Tép được nhận xét sở hữu gương mặt tròn trịa, xinh xắn mang nét đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng. Con gái Angela Phương Trinh được nhận xét giống mẹ nuôi ở đôi mắt, ngũ quan hài hòa và đặc biệt là nụ cười mỉm đặc trưng trong mọi bức hình.

Angela Phương Trinh công khai con gái, nhan sắc cực thanh tú, diện mạo khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3

Mẫu nhí nhỏ tuổi này có tính cách hiền lành, nhẹ nhàng và ngoan ngoãn. Cô nhóc yêu thiên nhiên và rất thích động vật, đặc biệt là chó con. Hai mẹ con rất thường xuyên khoe những hình ảnh về nhau trên mạng xã hội.

Angela Phương Trinh công khai con gái, nhan sắc cực thanh tú, diện mạo khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 4

Mới đây trên trang TikTok cá nhân của mình, Angela Phương Trinh tiết lộ cô và con gái nuôi mới cùng nhau đi chơi xa một chuyến "Trinh và con gái nuôi của mình - bé Tép từ lâu mong muốn có một chuyến đi chơi xa "đổi gió".... Mời mọi người cùng đón xem hành trình khám phá đầy thú vị của Trinh và bé Tép Cherry tại Cần Giờ".

Angela Phương Trinh công khai con gái, nhan sắc cực thanh tú, diện mạo khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 5

Không chỉ vậy, Angela Phương Trinh còn dành nhiều sự quan tâm hơn nữa cho con gái nuôi bằng việc cùng bé đọc sách, vui chơi hay nấu cho con gái ăn. Phương Trinh cho hay trên mạng xã hội, cô chưa có người yêu đã nhiều năm nay và hiện tại vẫn thế, mỗi ngày với cô niềm hạnh phúc là được nấu cho con gái những món ngon.

Angela Phương Trinh công khai con gái, nhan sắc cực thanh tú, diện mạo khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 6

"Nghe nói hôm nay 11/11 là ngày lễ độc thân phải không mọi người? Trinh thì FA 6-7 năm vẫn thế, có mỗi con gái cưng bên cạnh nên Trinh quyết định đi học chưng yến, nấu cháo và súp thật ngon về nấu cho em bé xinh xắn Tép Cherry của Trinh ăn ngon khoẻ mỗi ngày" - Bà mẹ nhí viết.

Angela Phương Trinh công khai con gái, nhan sắc cực thanh tú, diện mạo khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 7

Angela Phương Trinh công khai con gái, nhan sắc cực thanh tú, diện mạo khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 8

Cô biết con gái Tép thích ăn bánh ngọt nên sáng nào cũng ghé qua cửa hàng bánh ngọt, lựa chiếc bánh mà bé hay thích ăn và mang về cho con gái. "Nhìn con hạnh phúc mẹ cũng thấy vui lây, yêu em bé Tép Cherry" - Phương Trinh gửi gắm lời yêu thương đến con gái nuôi của mình.

Từ khóa:   con gái Angela Phương Trinh Angela Phương Trinh nuôi dạy con

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