Cô bé gầy đen nhẻm Phương Mỹ Chi ở The Voice Kid "lột xác ngoạn mục", sở hữu công ty riêng khi mới 19 tuổi

Nuôi dạy con 19/11/2022 11:11

Mới đây, Phương Mỹ Chi thu hút sự chú ý khi thành lập công ty giải trí ở tuổi 19 và giữ chức CEO. Nữ ca sĩ cho biết cô mong muốn phát triển bản thân, đồng thời cùng ê-kíp xây dựng con đường âm nhạc có định hướng, bài bản hơn trong thời gian tới.

“Chi không còn là cô bé dân ca 11 tuổi ngày nào với những suy nghĩ hồn nhiên, vô tư vô lo nữa. Chi đang ở độ tuổi phát triển và khám phá thế giới, chính vì thế Chi luôn đặt ra những nấc thang để tự mình chinh phục cho mỗi giai đoạn cuộc đời”, cô nói trong buổi họp báo.

Cô bé gầy đen nhẻm Phương Mỹ Chi ở The Voice Kid 'lột xác ngoạn mục', sở hữu công ty riêng khi mới 19 tuổi - Ảnh 1

Cách đây 9 năm, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng lớn với khán giả khi tham gia chương trình “Giọng hát Việt nhí”. Chất giọng ngọt ngào, da diết của cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua dòng nhạc dân ca trữ tình. Nhận thấy tiềm năng của Phương Mỹ Chi, ca sĩ Quang Lê đã nhận đỡ đầu cô trên con đường nghệ thuật.

Cô bé gầy đen nhẻm Phương Mỹ Chi ở The Voice Kid 'lột xác ngoạn mục', sở hữu công ty riêng khi mới 19 tuổi - Ảnh 2

Dưới sự dìu dắt của Quang Lê, Phương Mỹ Chi đắt show cả trong và ngoài nước. Ở độ tuổi còn nhỏ, cô đã có thể mua nhà và xe cho ba mẹ bằng tiền cát-xê của mình. Trong mini show của Phương Mỹ Chi năm 2017, nam ca sĩ tiết lộ, con gái nuôi chuẩn bị lên đường sang Mỹ biểu diễn trong 3 show với mức thù lao lên đến 6.000 USD (hơn 120 triệu đồng). Theo Quang Lê chia sẻ khi đó, mức cát-xê này cao hơn ca sĩ hạng A tại thị trường hải ngoại vào năm 2017.

Cô bé gầy đen nhẻm Phương Mỹ Chi ở The Voice Kid 'lột xác ngoạn mục', sở hữu công ty riêng khi mới 19 tuổi - Ảnh 3

Đầu năm 2020, Phương Mỹ Chi thông báo rời công ty của ba nuôi sau 6 năm gắn bó. Từ đó, cô hoạt động độc lập. Không chỉ ca hát, giọng ca 19 tuổi còn lấn sân sang diễn xuất. Nữ ca sĩ hiện tại là trụ cột chính trong gia đình, và tích lũy tiền mua nhà riêng từ thù lao đi hát.

Cô bé gầy đen nhẻm Phương Mỹ Chi ở The Voice Kid 'lột xác ngoạn mục', sở hữu công ty riêng khi mới 19 tuổi - Ảnh 4

Nhìn cuộc sống của Phương Mỹ Chi hiện tại như sang một trang mới so với hồi trước khi cô bé nổi tiếng. Bản thân Phương Mỹ Chi khi nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, cô bé tuổi mới lớn luôn khẳng định rằng: “Tuổi thơ cơ cực chính là động lực để con không ngừng cố gắng”.

Cô bé gầy đen nhẻm Phương Mỹ Chi ở The Voice Kid 'lột xác ngoạn mục', sở hữu công ty riêng khi mới 19 tuổi - Ảnh 5

Mới đây, giọng ca “Áo mới Cà Mau” còn gây bất ngờ với người hâm mộ khi tuyên bố thành lập công ty ở tuổi 19, cô lên chức CEO. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Một cột mốc mới ở độ tuổi 19 là niềm hạnh phúc và tự hào của Chi. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ Chi trên chặng đường sắp tới nhé”.

Cô bé gầy đen nhẻm Phương Mỹ Chi ở The Voice Kid 'lột xác ngoạn mục', sở hữu công ty riêng khi mới 19 tuổi - Ảnh 6

Nhìn những thành quả của Phương Mỹ Chi có được sau khi đặt chân vào showbiz nhiều khán giả đã bình luận rằng: “Bố mẹ đổi đời rồi, không cần lo kiếm tiền nữa”. Trước những bình luận đó của khán giả, đã đôi lần nữ ca sĩ Gen Z bộc bạch: "Bây giờ thi thoảng mấy cô chú hàng xóm hay nói với mẹ tôi rằng bà Thư sướng rồi vì có đứa con gái nổi tiếng, cũng không cần bận tâm quá nhiều tới chuyện cơm áo gạo tiền giống hồi trước.

Cô bé gầy đen nhẻm Phương Mỹ Chi ở The Voice Kid 'lột xác ngoạn mục', sở hữu công ty riêng khi mới 19 tuổi - Ảnh 7

Nhưng đối với bản thân, tôi không nghĩ như vậy. Tôi thấy rằng dù mình có nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền đến đâu thì ba mẹ cũng chẳng bao giờ thôi cực khổ. Chỉ khác ở chỗ là ngày xưa ba mẹ vất vả lao động chân tay, còn bây giờ dù nhà ổn hơn nhưng họ lại cực khổ về đầu óc".

Ánh Viên từng từ chối 20 học bổng Mỹ để cống hiến cho sự nghiệp bơi lội, giải nghệ rồi vẫn gây sốt vì màn lột xác thành "nàng thơ"

Ánh Viên từng từ chối 20 học bổng Mỹ để cống hiến cho sự nghiệp bơi lội, giải nghệ rồi vẫn gây sốt vì màn lột xác thành "nàng thơ"

Mới đây, người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước sự thay đổi của Ánh Viên trong loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 26.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Mỹ Chi Phương Mỹ Chi lập công ty showbiz Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 44 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 54 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?