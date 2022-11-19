“Chi không còn là cô bé dân ca 11 tuổi ngày nào với những suy nghĩ hồn nhiên, vô tư vô lo nữa. Chi đang ở độ tuổi phát triển và khám phá thế giới, chính vì thế Chi luôn đặt ra những nấc thang để tự mình chinh phục cho mỗi giai đoạn cuộc đời”, cô nói trong buổi họp báo.

Cách đây 9 năm, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng lớn với khán giả khi tham gia chương trình “Giọng hát Việt nhí”. Chất giọng ngọt ngào, da diết của cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua dòng nhạc dân ca trữ tình. Nhận thấy tiềm năng của Phương Mỹ Chi, ca sĩ Quang Lê đã nhận đỡ đầu cô trên con đường nghệ thuật.

Dưới sự dìu dắt của Quang Lê, Phương Mỹ Chi đắt show cả trong và ngoài nước. Ở độ tuổi còn nhỏ, cô đã có thể mua nhà và xe cho ba mẹ bằng tiền cát-xê của mình. Trong mini show của Phương Mỹ Chi năm 2017, nam ca sĩ tiết lộ, con gái nuôi chuẩn bị lên đường sang Mỹ biểu diễn trong 3 show với mức thù lao lên đến 6.000 USD (hơn 120 triệu đồng). Theo Quang Lê chia sẻ khi đó, mức cát-xê này cao hơn ca sĩ hạng A tại thị trường hải ngoại vào năm 2017.

Đầu năm 2020, Phương Mỹ Chi thông báo rời công ty của ba nuôi sau 6 năm gắn bó. Từ đó, cô hoạt động độc lập. Không chỉ ca hát, giọng ca 19 tuổi còn lấn sân sang diễn xuất. Nữ ca sĩ hiện tại là trụ cột chính trong gia đình, và tích lũy tiền mua nhà riêng từ thù lao đi hát.

Nhìn cuộc sống của Phương Mỹ Chi hiện tại như sang một trang mới so với hồi trước khi cô bé nổi tiếng. Bản thân Phương Mỹ Chi khi nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, cô bé tuổi mới lớn luôn khẳng định rằng: “Tuổi thơ cơ cực chính là động lực để con không ngừng cố gắng”.

Mới đây, giọng ca “Áo mới Cà Mau” còn gây bất ngờ với người hâm mộ khi tuyên bố thành lập công ty ở tuổi 19, cô lên chức CEO. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Một cột mốc mới ở độ tuổi 19 là niềm hạnh phúc và tự hào của Chi. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ Chi trên chặng đường sắp tới nhé”.

Nhìn những thành quả của Phương Mỹ Chi có được sau khi đặt chân vào showbiz nhiều khán giả đã bình luận rằng: “Bố mẹ đổi đời rồi, không cần lo kiếm tiền nữa”. Trước những bình luận đó của khán giả, đã đôi lần nữ ca sĩ Gen Z bộc bạch: "Bây giờ thi thoảng mấy cô chú hàng xóm hay nói với mẹ tôi rằng bà Thư sướng rồi vì có đứa con gái nổi tiếng, cũng không cần bận tâm quá nhiều tới chuyện cơm áo gạo tiền giống hồi trước.

Nhưng đối với bản thân, tôi không nghĩ như vậy. Tôi thấy rằng dù mình có nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền đến đâu thì ba mẹ cũng chẳng bao giờ thôi cực khổ. Chỉ khác ở chỗ là ngày xưa ba mẹ vất vả lao động chân tay, còn bây giờ dù nhà ổn hơn nhưng họ lại cực khổ về đầu óc".