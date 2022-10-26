Á hậu 1 Miss Grand International 2022 Engfa Waraha lên tiếng về phần thi ứng xử gây tranh cãi

Tin tức giải trí 26/10/2022 17:53

Dù đạt ngôi vị Á hậu 1 chung cuộc của Miss Grand International 2022, người đẹp đến từ Thái Lan Engfa Waraha vẫn gây ra nhiều tranh cãi vì phần thi ứng xử của mình.

Chung kết Miss Grand International 2022 vừa qua đã được diễn ra vào tối ngày 25/10 tại Indonesia dưới sự theo dõi của hàng triệu người hâm mộ sắc đẹp trên toàn thế giới. Chiếc vương miện cao nhất của cuộc thi cũng đã tìm ra được chủ nhân của nó là mỹ nhân người Brazil Isabella Menin.

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Người đẹp Isabella Menin đến từ Brazil trở thành tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài hoa hậu, các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Thái Lan (Á hậu 1), Indonesia (Á hậu 2), Venezuela (Á hậu 3) và Cộng hòa Czech (Á hậu 4). Riêng ngôi vị Á hậu 5 thì được trao cho 5 người đẹp còn lại của top 10, gồm Campuchia, Mauritius, Puerto Rico, Tây Ban Nha và Colombia.

Tuy nhiên, trong các danh hiệu của Top 5 chung cuộc thì việc Engfa Waraha - đại diện đến từ Thái Lan lên ngôi Á hậu 1 đã gây ra nhiều tranh cãi. Nguyên nhân cho sự việc này đến từ câu trả lời trong phần thi ứng xử của cô.

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Engfa Waraha gây tranh cãi với phần thi ứng xử của mình - Ảnh: VnExpress

Theo đó, câu hỏi dành cho các người đẹp trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình năm nay là: "Nếu bạn được nói với tổng thống Nga, thì bạn sẽ nói điều gì?". Khác với những thí sinh còn lại, Engfa Waraha đã gọi thẳng tên tổng thống Nga và dùng những lời lẽ khiếm nhã để nói về vị nguyên thủ quốc gia này.

Phần thi của đại diện Thái Lan được đánh giá là kém tinh tế và không hề "hòa bình" như tên gọi của cuộc thi, đồng thời vốn tiếng Anh của cô cũng không hề ổn như nhiều thí sinh khác. Hiện tại, Engfa Waraha vẫn đang nhận về nhiều phản hồi tiêu cực sau đêm chung kết.

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Á hậu 1 Miss Grand International 2022 Engfa Waraha lên tiếng về phần thi ứng xử của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, Á hậu 1 Miss Grand International 2022 Engfa Waraha cuối cùng đã lên tiếng về phần thi ứng xử của mình. Theo đó, người đẹp Thái Lan đã đăng tải lên Instagram của mình một bức ảnh về việc "đừng trêu chọc những người kém tiếng Anh".

"Tôi chỉ là một người không giỏi nói tiếng Anh, nhưng tôi đã chăm chỉ để theo đuổi giấc mơ của mình và không ngại ngần khi dùng tiếng Anh để giao tiếp. Tôi không bao giờ dừng việc hoàn thiện bản thân mình.

Những sai lầm khi giao tiếp khiến cho tôi không ngừng học hỏi và trở thành một phiên bản tốt hơn. Ngôn ngữ không phải là thứ đáng xấu hổ.” - Miss Grand International 2022 Engfa Waraha viết.

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