Thừa hưởng gen trội từ mẹ siêu mẫu, Suti "Bố ơi mình đi đâu thế" dáng cực chuẩn gây bất ngờ, được nhận xét mặt giống Kim Tae Hee

Bé Suti – sao nhí đình đám của Bố ơi mình đi đâu thế một thời gây ấn tượng với vẻ ngoài mũm mĩm, tính cách đáng yêu và những lần mít ướt dễ thương. Suti tham gia liên tiếp 2 mùa của chương trình và chiếm nhiều cảm tình của đông đảo khán giả. Cô bé tên thật là Lê Gia An, là con gái thứ 2 của siêu mẫu Thúy Hạnh và nhạc sĩ Minh Khang.

Vẻ đẹp cùng thần thái của cô "công chúa" nhà Minh Khang nhận được vô vàn lời khen ngợi, xứng danh "con mẹ Hạnh". Siêu mẫu Xuân Lan còn thốt lên: "Chúng mình thua xa chúng nó rồi".

Nói về khoảnh khắc này của con gái thứ 2, Thúy Hạnh cho hay: "Nàng tự lên ý tưởng và tự làm model cho buổi diễn tại trường. Chỉ nhờ mẹ mỗi việc kết hoa kết đèn lên váy và kết quả mẹ hì hụi làm gần 5 tiếng cũng xong thành quả cho nàng".

Qua đó có thể thấy, gen của mẹ Hạnh quá trội khiến Suti không chỉ được thừa hưởng chiều cao, vóc dáng như người mẫu mà còn có niềm yêu thích thời trang giống mẹ. Cô nàng tuổi 14 rất có khiếu, chiếc váy mà Suti lên ý tưởng được nhận xét khá sáng tạo, đẹp lạ.

Ngoài hình ảnh của Suti, mọi người còn chú ý đến "hậu trường" của bức hình khi Thúy Hạnh cặm cụi giúp con hoàn thành thiết kế, ảnh được chụp bởi nhạc sĩ Minh Khang. Bố Suti dí dỏm: "Anh ba chụp lén chị mẹ hỗ trợ nàng lúc 0h30 khi ấy... kaka". Trong khi Thúy Hạnh tiết lộ: "Anh ba chụp xong đi ngủ khò, để chị mẹ hì hụi một mình đến gần 2h sáng".

Suti trong Bố ơi mình đi đâu thế khá ngây ngô, "ngố tàu". Giờ cô bé ngày càng dạn dĩ. Là con gái của cặp đôi siêu mẫu - nhạc sĩ nổi tiếng, Suti cùng chị gái cũng thường xuyên được đưa đến các sự kiện nên không còn xa lạ, ngại ngùng chốn đông người.

Có lần Thúy Hạnh đưa Suti cùng đi làm, sau đó cô phải thừa nhận bị lép vế bởi cô con gái xinh đẹp: "Đưa nàng đi làm cùng mà nàng chiếm hết cả visual của mẹ".

Tuy nhiên khi nhìn bức hình, bố Suti lại than: "Ui trời... Lại đem con ra make up nữa à?", Thúy Hạnh giải thích: "Đi chỗ đông người, bé muốn trang điểm xíu cho đẹp giữ hình ảnh nè ba". Thúy Hạnh còn tiết lộ giờ cô bé đã biết tự học youtube, tự make up.

Nếu như chị gái Suli khá giống bố thì Suti càng lớn càng giống mẹ Thúy Hạnh. Không ít người cho rằng cô nàng Suti là bản sao của mẹ Hạnh, trong khi siêu mẫu tự hào lây vì được "hưởng khen ké" con.

Suti giờ cao thứ 2 trong nhà, chỉ kém mẹ Hạnh một chút, còn cô bé vượt cả bố lẫn chị gái ruột của mình là Suli. Nhìn cô bé lớn bổng, nhiều người thấy thời gian trôi thật nhanh. "Nhanh quá, mới ngày còn xem em trong chương trình Bố ơi mình đi đâu thế, nay em đã ra dáng thiếu nữ", "Suti giờ lớn quá rồi mẹ Hạnh nhỉ. Xem Bố ơi mình đi đâu thế nhìn 2 bố con bạn ấy phải ở gần chuồng bò vừa thấy thương vừa buồn cười mẹ Hạnh ạ"... khán giả thổn thức.