Con gái NSƯT Chiều Xuân: 16 tuổi đã có bạn trai, style ăn mặc trưởng thành, gợi cảm khiến netizen trầm trồ

NSƯT Chiều Xuân là gương mặt khá quen thuộc trong nhiều tác phẩm truyền hình lẫn kịch nói. Bên cạnh sự nghiệp thành công, NSƯT Chiều Xuân còn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng và 2 cô con gái. Trong đó, con gái út Hồng Khanh của nữ nghệ sĩ là một gương mặt được chú ý khi bắt đầu tham gia hoạt động nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ.

Đến nay, Hồng Khanh tròn 18 tuổi, cô nàng không chỉ gây ấn tượng với tài năng âm nhạc , gu thời trang đậm chất riêng, gây được nhiều sự chú ý.

Hồng Khanh từng gây sốt với hình ảnh ngây thơ, diện váy đầm "bánh bèo" như công chúa khi tham gia chương trình The Voice Kids 2013.

Thường xuyên chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân, Hồng Khanh được ví như một fashionista thực thụ. Ngắm nhìn những hình ảnh mà con gái út của nghệ sĩ Chiều Xuân đăng tải, có thể thấy cô nàng có phong cách ăn mặc khá ấn tượng. Hồng Khanh thường theo đuổi style trưởng thành, có phần già dặn, nữ tính hơn so với lứa tuổi.

Hồng Khanh vừa chia sẻ loạt ảnh đi diễn của mình. Cô nàng diện một bộ trang phục có thiết kế khá cầu kỳ với phần cổ trễ vai. Hồng Khanh chọn phong cách makeup khá trưởng thành, phù hợp với bộ trang phục.

Con gái út của Chiều Xuân chọn một chiếc váy màu hồng nhã nhặn. Bộ váy có độ dài ngang đùi giúp cô nàng khoe vóc dáng thon gọn.

Trong lần xuất hiện trên sân khấu này, phong cách thời trang của Hồng Khanh có phần nhãn nhặn hơn thường ngày. Bộ trang phục dù có thiết kế cầu kì nhưng vẫn rất phù hợp với lứa tuổi khi vừa không quá "thiếu vải" vừa có màu sắc tươi sáng.

Có thể thấy, càng lớn, phong cách của Hồng Khanh ngày một trưởng thành. Từ một cô nàng "bánh bèo" năm nào, Hồng Khanh giờ trở thành một mỹ nhân quyến rũ. So với nhiều sao nhí ngang tuổi, có thể nói rằng phong cách của Hồng Khanh có phần trưởng thành và cá tính hơn. Cô nàng thường chọn những item tối màu hoặc những thiết kế ấn tượng.

Con gái út NSƯT Chiều Xuân luôn định khẳng phong cách với những thiết kế quyến rũ. Trong các sự kiện hoặc các dịp đặc biệt, Hồng Khanh thường ưu tiên chọn những trang phục có thiết kế đặc biệt như xẻ tà cao, những item với chất liệu khơi gợi sự quyến rũ như ren, lụa,... Dù thiết kế cá "hiểm hóc" nhưng cô nàng sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia vẫn tự tin và không gây ra bất kỳ sự cố phản cảm nào.

Khanh từng gây chú ý khi xuất hiện cùng mẹ Chiều Xuân trong một sự kiện. Cô diện blazer mix với bralette khoe vẻ đẹp thanh tân.

Với những thiết kế kín đáo, nàng sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam thường ưu tiên chọn màu đen - một màu sắc mang đến nét cá tính cũng như sự bí ẩn quyến rũ cho người mặc.

Có lẽ cũng vì thế mà Hồng Khanh có rất nhiều item có màu sắc cơ bản này trong tủ đồ. Hồng Khanh cũng có vẻ rất thích những item thời trang có chất liệu ren.

Phong cách layer cũng được Hồng Khanh trưng dụng. Nhờ cách phối này mà cô con gái út xinh đẹp của nghệ sĩ Chiều Xuân có thể thoải mái diện những chiếc áo dây hoặc áo sát nách, ôm body mà không sợ lộ quá nhiều, vì đã có chiếc áo khoác bên ngoài "che chắn" phần nào.

Với những outfit nữ tính hơn, Hồng Khanh không chọn những kiểu áo khoác "cứng nhắc", cô nàng sẽ dùng khăn choàng như một chiếc áo khoác ngoài. Item này vừa mang đến nét quyến rũ vừa đóng vai trò như một chiếc áo khoác giúp cô nàng "che chắn" khi cần.

Phong cách ăn mặc của Hồng Khanh từng nhận về một số bình luận trái chiều. Dù vậy, cô nàng vẫn đảm bảo được sự kín đáo vừa đủ, gợi cảm vừa đủ. Đó cũng là lý do tại sao Hồng Khanh luôn được bố mẹ luôn cho phép mình thoải mái thể hiện cá tính, theo đuổi đam mê thời trang cũng như âm nhạc.