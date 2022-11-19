Hậu ồn ào vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng của cha, 2 con trai Phước Sang: Trổ mã cao lớn, thường cùng mẹ gặp gỡ sao Việt

Nuôi dạy con 19/11/2022 03:53

"Ông bầu" Phước Sang và diễn viên Kim Thư từng là cặp đôi đình đám của làng giải trí Việt. Năm 2012, cả hai tuyên bố ly hôn sau ồn ào vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng của Phước Sang. Kim Thư đảm nhận việc nuôi dưỡng 2 cậu con trai sau khi chia tay chồng cũ. Hiện tại, 2 cậu bé năm nào đã trổ mã cao lớn.

Trước đây, Kim Thư hạn chế chia sẻ về 2 con trai vì muốn các bé có tuổi thơ bình yên, tránh bị soi mói. Tuy nhiên giờ đây 2 quý tử đã khôn lớn nên nữ diễn viên thoải mái hơn trong việc khoe hình ảnh của con.

Hậu ồn ào vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng của cha, 2 con trai Phước Sang: Trổ mã cao lớn, thường cùng mẹ gặp gỡ sao Việt - Ảnh 1

Trên trang Facebook cá nhân, Kim Thư đã đăng tải những hình ảnh đời thường của 2 cậu con trai. Trong đó, cậu con trai út Phước Thịnh (tên thân mật là Ơ Rô) thường đồng hành cùng mẹ nhiều hơn. Gần đây, mẹ con Kim Thư đã có chuyến vi vu Hà Nội, nữ diễn viên đưa quý tử đi khám phá khắp nơi và nghỉ dưỡng ở khách sạn sang trọng.

Hậu ồn ào vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng của cha, 2 con trai Phước Sang: Trổ mã cao lớn, thường cùng mẹ gặp gỡ sao Việt - Ảnh 2Hậu ồn ào vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng của cha, 2 con trai Phước Sang: Trổ mã cao lớn, thường cùng mẹ gặp gỡ sao Việt - Ảnh 3Hậu ồn ào vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng của cha, 2 con trai Phước Sang: Trổ mã cao lớn, thường cùng mẹ gặp gỡ sao Việt - Ảnh 4

Bên cạnh đó, cậu út cũng thường xuyên xuất hiện trong những buổi tiệc của mẹ và dàn sao Việt đình đám như Minh Hằng, Lương Mạnh Hải, Ngọc Trinh, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Hoa hậu Khánh Vân,... Ơ Rô còn vui vẻ, thân thiết chụp ảnh cùng các đồng nghiệp của mẹ.

Hậu ồn ào vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng của cha, 2 con trai Phước Sang: Trổ mã cao lớn, thường cùng mẹ gặp gỡ sao Việt - Ảnh 5Hậu ồn ào vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng của cha, 2 con trai Phước Sang: Trổ mã cao lớn, thường cùng mẹ gặp gỡ sao Việt - Ảnh 6

Quý tử đầu lòng của Kim Thư có tên là Phước Quang (nickname là Đô La) hiếm khi lộ diện hơn so với em trai. Trong ngày sinh nhật tròn 15 tuổi của con trai, nữ diễn viên tiết lộ rằng hiện tại cậu đã sở hữu chiều cao khủng với 1m88. Cậu con trai lớn được nhận xét là "bản sao" của ba khi có nhiều đường nét giống với Phước Sang.

Hậu ồn ào vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng của cha, 2 con trai Phước Sang: Trổ mã cao lớn, thường cùng mẹ gặp gỡ sao Việt - Ảnh 7

Sau khi chồng cũ vỡ nợ, Kim Thư từng có khoảng thời gian khó khăn. Từ một diễn viên đình đám, cô phải đi bán xôi ngoài đường để nuôi 2 con. Trải qua nhiều cố gắng, giờ đây vợ cũ Phước Sang đã làm bà chủ nhà hàng và sở hữu cơ ngơi hoành tráng. 

Có thể thấy, 2 con trai Phước Sang có cuộc sống đủ đầy, sung túc và hạnh phúc bên mẹ. Kim Thư cũng hài lòng với việc làm mẹ đơn thân và chăm lo chu toàn cho 2 quý tử của mình.

Ồn ào vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng của Phước Sang từng là tâm điểm chú ý của khán giả. Cuộc sống của "ông bầu" và vợ cũ sau khi gặp biến cố cũng được nhiều người quan tâm. Có thể nói, so với thời điểm ly hôn thì cuộc sống hiện tại của Kim Thư đã có nhiều thay đổi.

Nữ diễn viên cố gắng không ngừng để vực dậy sự nghiệp của mình. Hành trình nỗ lực và sự mạnh mẽ khi làm mẹ đơn thân của Kim Thư được nhiều khán giả khen ngợi.

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Từ khóa:   con trai Phước Sang con sao Việt nuôi dạy con

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