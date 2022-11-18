Thanh Thúy tuổi 40 sinh quý tử cực phẩm, diện mạo xinh xắn như trai Hàn khiến ai cũng tấm tắc ngợi khen

Có một cậu con trai kháu khỉnh và đáng yêu, vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh thường xuyên khoe ảnh bé trên mạng xã hội. Thậm chí cặp đôi còn lập fanpage cho 2 con trai Cà Phê và Cậu ba Phú nhằm lưu giữ những khoảnh khắc tuổi thơ của các quý tử.

Mới đây, Cậu ba Phú vừa "khoe" diện mạo mới làm bao người xuýt xoa vì quá đỗi đáng yêu. Trong ảnh, con út của diễn viên Thanh Thúy sở hữu mái tóc xoăn tít, vừa mới được uốn ở salon. Đôi mắt cậu bé tròn xoe, gương mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác. Có lẽ nhóc tỳ cũng cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên với diện mạo. "Chú ơi chú làm gì tóc Phú mà tóc xoăn tít vậy chú", Thanh Thúy - Đức Thịnh hóm hỉnh bình luận.

Diện mạo mới của cậu ba Phú nhận về vô số lời khen ngợi. Cộng đồng mạng xuýt xoa: "Cưng quá như trai Hàn lun", "Mê chữ ê kéo dài luôn", "Trời ơi đẹp trai quá đi",...

Thời gian qua, cậu ba nhà diễn viên Thanh Thúy - Đức Thinh thường xuất hiện với kiểu tóc "đầu nấm", trông rất hiền lành và đáng yêu. Với kiểu tóc xoăn mới, nhóc tỳ ra dáng "soái ca" Hàn Quốc, có phần cool ngầu hơn. Theo dõi gia đình Thanh Thúy mới thấy vợ chồng cô rất chăm thay đổi kiểu tóc cho con. Có khi uốn xoăn tít, có khi để xoăn lơi hay nuôi dài và cột chỏm.

Dù với kiểu tóc nào, nhóc tỳ cũng trông vô cùng đáng yêu, điển trai. Con sở hữu làn da trắng giống mẹ, khuôn mặt "đúc khuôn" đạo diễn Đức Thịnh, ngũ quan sáng sủa với điểm nhấn là đôi mắt to tròn long lanh.

Trong 13 năm hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh có với nhau 2 mặt con là Cà Phê (sinh năm 2009) và Cậu ba Phú (sinh năm 2019). Hai con cách nhau 10 tuổi, Thanh Thúy làm mẹ lần 2 khi đã ở độ tuổi U40. Nữ diễn viên bộc bạch: "Vì muốn tự tay chăm sóc con mình, nên Thuý đã chờ cho bé Cà Phê cứng cáp rồi mới quyết định sinh thêm. Tuy nhiên khi bé Cà Phê vào lớp 1, vợ chồng Thuý mong chờ mãi vẫn không thể có thai. Đến khi con trai đầu lòng được 10 tuổi, Thuý đã thôi không nghĩ đến chuyện có thêm con nữa thì tự nhiên lại đậu thai".

Con trai út đến như một món quà với cả gia đình, chào đời đúng mùng 3 Tết Kỷ Hợi với cân nặng là 4kg. Chính vì vậy, vợ chồng Đức Thịnh đặt tên con là Thiên Phú, biệt danh ở nhà là Tết. Có con ở tuổi U40, Thanh Thúy gần như học làm mẹ lại từ đầu. Trong đó, khó khăn nhất là con trai út bị chậm nói, 3 tuổi vẫn chưa biết gọi mẹ. Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh phải đưa con đi chạy chữa khắp nơi.

Hiện tại vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh vẫn đang cố gắng từng ngày, tham khảo ý kiến của bác sĩ nhi, chuyên gia tâm lý và bạn bè,... để tập nói cho con. Cặp đôi mong rằng trong tương lai cậu út kháu khỉnh sẽ có những thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.