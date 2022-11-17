Hiền Thục khoe ảnh con gái ngày còn bé tí: Cộng đồng mạng lại chăm chú vào nhan sắc mỹ miều trẻ mãi không già của nữ ca sĩ

Hiền Thục là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc "không tuổi" trong showbiz Việt. Bước vào tuổi tứ tuần, bà mẹ đơn thân vẫn giữ được vóng dáng nuột nà cùng nhan sắc trẻ đẹp "thách thức" thời gian. Tuy nhiên, dù có nhan sắc được nhiều người ngưỡng mộ đến thế nhưng trước đây, con gái Hiền Thục - Nguyễn Hiền Gia Bảo (sinh năm 2002) không được đánh giá cao về ngoại hình.

Khi còn nhỏ, Gia Bảo có gương mặt cũng như dáng người hơi mũm mĩm. Mãi đến thời gian gần đây, Gia Bảo mới có màn "lột xác" khiến dân tình ngỡ ngàng, dành nhiều lời khen. Nhìn vào những hình ảnh mà bà mẹ đơn thân Hiền Thục chia sẻ gần đây mới thấy được Gia Bảo đã thay đổi khá nhiều.

Trên trang cá nhân, bà mẹ đơn thân Hiền Thục vừa chia sẻ hình ảnh thời xưa của 2 mẹ con. Khi đó, Gia Bảo có ngoại hình hơi mũm mĩm.

Trong khi đó, bà mẹ trẻ Hiền Thục lại sở hữu vóc dáng mảnh mai, thon gọn. Nhiều fans để lại bình luận về nhan sắc của 2 mẹ con: "Tí Nị (tên thân mật của Gia Bảo) dậy thì thành công, mẹ thì lão hóa ngược".

Quả thật, so sánh với hình ảnh thời hiện tại, có thể thấy con gái của ca sĩ Hiền Thục có màn dậy thì vô cùng thành công. Theo Hiền Thục chia sẻ, sau tuổi dậy thì, Gia Bảo đã quyết tâm giảm cân, "lột xác" về ngoại hình. Được biết, Gia Bảo bắt đầu chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt từ năm 2019 và cô nàng đã xuất sắc giảm đến 25kg.

Chia sẻ bí quyết giảm cân thành công của con gái, bà mẹ 1 con cho biết trong suốt quá trình giảm cân, cô thường tự nấu ăn giúp kiểm soát lượng calo của con. Mỗi ngày, Gia Bảo sẽ ăn hai bữa, gồm 100 gram đạm và 300 gram rau/bữa.

Bên cạnh đó, Hiền Thục cho biết Gia Bảo từng được chuẩn đoán bị thiếu vitamin D, khó tổng hợp cơ cho quá trình giảm cân. Để khắc phục tình trạng này, giọng ca "Nhật ký của mẹ" quyết định cùng con gái dậy sớm mỗi ngày suốt nhiều tháng để phơi nắng.

Không chỉ được khen ngợi về vóc dáng, Gia Bảo cũng nhận về "mưa lời khen" khi ngày càng thăng hạng về nhan sắc. Trong những khung hình đời thường được mẹ đăng tải, cô bạn 10X luôn ghi điểm với vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú.