Hiền Thục khoe ảnh con gái ngày còn bé tí: Cộng đồng mạng lại chăm chú vào nhan sắc mỹ miều trẻ mãi không già của nữ ca sĩ

Bài học làm mẹ 17/11/2022 07:46

Người hâm mộ lại được dịp xôn xao khi 2 mẹ con Hiền Thục xuất hiện trong một bức ảnh từ nhiều năm trước.

Hiền Thục là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc "không tuổi" trong showbiz Việt. Bước vào tuổi tứ tuần, bà mẹ đơn thân vẫn giữ được vóng dáng nuột nà cùng nhan sắc trẻ đẹp "thách thức" thời gian. Tuy nhiên, dù có nhan sắc được nhiều người ngưỡng mộ đến thế nhưng trước đây, con gái Hiền Thục - Nguyễn Hiền Gia Bảo (sinh năm 2002) không được đánh giá cao về ngoại hình.

Hiền Thục khoe ảnh con gái ngày còn bé tí: Cộng đồng mạng lại chăm chú vào nhan sắc mỹ miều trẻ mãi không già của nữ ca sĩ - Ảnh 1

Khi còn nhỏ, Gia Bảo có gương mặt cũng như dáng người hơi mũm mĩm. Mãi đến thời gian gần đây, Gia Bảo mới có màn "lột xác" khiến dân tình ngỡ ngàng, dành nhiều lời khen. Nhìn vào những hình ảnh mà bà mẹ đơn thân Hiền Thục chia sẻ gần đây mới thấy được Gia Bảo đã thay đổi khá nhiều.

Hiền Thục khoe ảnh con gái ngày còn bé tí: Cộng đồng mạng lại chăm chú vào nhan sắc mỹ miều trẻ mãi không già của nữ ca sĩ - Ảnh 2

Trên trang cá nhân, bà mẹ đơn thân Hiền Thục vừa chia sẻ hình ảnh thời xưa của 2 mẹ con. Khi đó, Gia Bảo có ngoại hình hơi mũm mĩm.

Hiền Thục khoe ảnh con gái ngày còn bé tí: Cộng đồng mạng lại chăm chú vào nhan sắc mỹ miều trẻ mãi không già của nữ ca sĩ - Ảnh 3

Trong khi đó, bà mẹ trẻ Hiền Thục lại sở hữu vóc dáng mảnh mai, thon gọn. Nhiều fans để lại bình luận về nhan sắc của 2 mẹ con: "Tí Nị (tên thân mật của Gia Bảo) dậy thì thành công, mẹ thì lão hóa ngược".

Hiền Thục khoe ảnh con gái ngày còn bé tí: Cộng đồng mạng lại chăm chú vào nhan sắc mỹ miều trẻ mãi không già của nữ ca sĩ - Ảnh 4

Quả thật, so sánh với hình ảnh thời hiện tại, có thể thấy con gái của ca sĩ Hiền Thục có màn dậy thì vô cùng thành công. Theo Hiền Thục chia sẻ, sau tuổi dậy thì, Gia Bảo đã quyết tâm giảm cân, "lột xác" về ngoại hình. Được biết, Gia Bảo bắt đầu chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt từ năm 2019 và cô nàng đã xuất sắc giảm đến 25kg.

Hiền Thục khoe ảnh con gái ngày còn bé tí: Cộng đồng mạng lại chăm chú vào nhan sắc mỹ miều trẻ mãi không già của nữ ca sĩ - Ảnh 5

Chia sẻ bí quyết giảm cân thành công của con gái, bà mẹ 1 con cho biết trong suốt quá trình giảm cân, cô thường tự nấu ăn giúp kiểm soát lượng calo của con. Mỗi ngày, Gia Bảo sẽ ăn hai bữa, gồm 100 gram đạm và 300 gram rau/bữa.

Hiền Thục khoe ảnh con gái ngày còn bé tí: Cộng đồng mạng lại chăm chú vào nhan sắc mỹ miều trẻ mãi không già của nữ ca sĩ - Ảnh 6

Bên cạnh đó, Hiền Thục cho biết Gia Bảo từng được chuẩn đoán bị thiếu vitamin D, khó tổng hợp cơ cho quá trình giảm cân. Để khắc phục tình trạng này, giọng ca "Nhật ký của mẹ" quyết định cùng con gái dậy sớm mỗi ngày suốt nhiều tháng để phơi nắng.

Hiền Thục khoe ảnh con gái ngày còn bé tí: Cộng đồng mạng lại chăm chú vào nhan sắc mỹ miều trẻ mãi không già của nữ ca sĩ - Ảnh 7

Không chỉ được khen ngợi về vóc dáng, Gia Bảo cũng nhận về "mưa lời khen" khi ngày càng thăng hạng về nhan sắc. Trong những khung hình đời thường được mẹ đăng tải, cô bạn 10X luôn ghi điểm với vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú.

Hiền Thục khoe ảnh con gái ngày còn bé tí: Cộng đồng mạng lại chăm chú vào nhan sắc mỹ miều trẻ mãi không già của nữ ca sĩ - Ảnh 8

Chia tay Quang Hải, cuộc sống hot girl Quảng Nam khiến nhiều người tò mò

Chia tay Quang Hải, cuộc sống hot girl Quảng Nam khiến nhiều người tò mò

Quên đi chuyện tình với Quang Hải, Nhật Lê giờ đã có cuộc sống mới bên người chồng đẹp trai, giàu có...

Xem thêm
Từ khóa:   con gái Hiền Thục Con gái ca sĩ Hiền Thục Hiền Thục

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ