Chi tiền tỷ để con có gen Tây, Á hậu Diễm Châu gây sốc với hình ảnh đầu bù tóc rối, mặc đồ bộ livestream bán hàng nuôi 5 con

Nuôi dạy con 17/11/2022 13:32

Sinh con “bí mật” là cách mà nhiều mỹ nhân Việt trong showbiz lựa chọn để hưởng niềm hạnh phúc được làm mẹ cho riêng mình.

Á hậu Diễm Châu từng là nữ diễn viên quen mặt trong hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám như Cô Gái Xấu Xí, Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ,... Á hậu Áo dài của cuộc thi Hoa hậu Áo dài 2006, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008. Dù nổi tiếng nhưng người đẹp lại rất kín tiếng trước truyền thông, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.

Chi tiền tỷ để con có gen Tây, Á hậu Diễm Châu gây sốc với hình ảnh đầu bù tóc rối, mặc đồ bộ livestream bán hàng nuôi 5 con - Ảnh 1

Dù đã có 3 con nhưng Diễm Châu vẫn mong muốn tổ ấm có thêm thành viên nhí khi quyết định thụ tinh nhân tạo cặp song sinh lai Tây. Cuộc sống tất bật của cô quay quanh các thiên thần nhí khi vừa phải kiếm tiền vừa phải chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho 5 bé. Chi tiền tỷ để con có gen Tây, Á hậu Diễm Châu gây sốc với hình ảnh đầu bù tóc rối, mặc đồ bộ livestream bán hàng nuôi 5 con - Ảnh 2

Từng là một trong nữ diễn viên, người đẹp sáng giá trong làng giải trí Việt nhưng Á hậu Diễm Châu chấp nhận lùi sau ánh hào quang sân khấu để chuyển hướng kinh doanh làm kinh tế chính để nuôi con. Khoảng thời gian vừa qua, cô khiến nhiều người ngưỡng mộ khi một tay nuôi tất thảy 5 người con (3 con ruột và 2 con nuôi) có một cuộc sống đủ đầy và tương lai cũng rất vững chắc.

Chi tiền tỷ để con có gen Tây, Á hậu Diễm Châu gây sốc với hình ảnh đầu bù tóc rối, mặc đồ bộ livestream bán hàng nuôi 5 con - Ảnh 3

Nhìn những bé con xinh xắn, bảnh bao, học trường quốc tế được Á hậu Diễm Châu chăm lo, ít ai nghĩ cô cũng giống như bao bà mẹ đơn thân khác cũng có những lúc phải gồng mình gánh vác nhiều trọng trách khác nhau, trong đó có cả chăm con và làm kinh tế.

Chi tiền tỷ để con có gen Tây, Á hậu Diễm Châu gây sốc với hình ảnh đầu bù tóc rối, mặc đồ bộ livestream bán hàng nuôi 5 con - Ảnh 4Chi tiền tỷ để con có gen Tây, Á hậu Diễm Châu gây sốc với hình ảnh đầu bù tóc rối, mặc đồ bộ livestream bán hàng nuôi 5 con - Ảnh 5

Mới đây, chính bà mẹ 5 con đăng tải một khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống đời thường chắc chắn chạm đến trái tim nhiều bà mẹ bỉm khác vì cũng thấy được mình trong đó. Á hậu Diễm Châu không quần là áo lượt, thay vào đó là đồ bộ đơn giản, đầu bù tóc rối đang tính toán các đơn hàng online để kịp giao cho khách.

Chi tiền tỷ để con có gen Tây, Á hậu Diễm Châu gây sốc với hình ảnh đầu bù tóc rối, mặc đồ bộ livestream bán hàng nuôi 5 con - Ảnh 6Chi tiền tỷ để con có gen Tây, Á hậu Diễm Châu gây sốc với hình ảnh đầu bù tóc rối, mặc đồ bộ livestream bán hàng nuôi 5 con - Ảnh 7Chi tiền tỷ để con có gen Tây, Á hậu Diễm Châu gây sốc với hình ảnh đầu bù tóc rối, mặc đồ bộ livestream bán hàng nuôi 5 con - Ảnh 8

Người đẹp lập riêng một trang cá nhân để lưu giữ tất cả khoảnh khắc đáng yêu trong chặng hành trình phát triển của cặp song sinh. Mới đây, bà mẹ 5 con còn tự hào khoe "thành quả" khi sinh được 2 thiên thần nhí lai Tây kháu khỉnh. Dù chỉ tròn 1 tuổi nhưng Clara và Jolie đã đỡ đần mẹ kinh doanh online khi làm mẫu đại diện chất lượng. 

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