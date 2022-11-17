Mẫu nhí Việt đầu tiên catwalk tại Mỹ gây sốt với chiều cao 1m72 dù chỉ mới 13 tuổi, thả dáng cực ngầu, náo loạn đường phố New York

Nuôi dạy con 17/11/2022 13:43

Trong bộ ảnh mới, Lucy lớn phổng phao, trưởng thành, cuốn hút làm bao người xuýt xoa.

Sở hữu gương mặt lai Tây ấn tượng cùng chiều cao nổi trội, Lucille Bui Reilly (Lucy) từng được nhiều nhãn hàng, các nhà thiết kế trong và ngoài nước "chọn mặt gửi vàng". Đặc biệt, vào tháng 7/2019, cô bé vinh dự trở thành mẫu nhí Việt đầu tiên trình diễn tà áo dài quê hương trong sự kiện thời trang Fashion Parade Atlanta được tổ chức tại Atlanta (Mỹ). Được biết Lucy là con lai Việt - Mỹ với bố là doanh nhân Steve Reilly và mẹ là chị Bùi Thị Huyền. Lucy có khoảng thời gian hoạt động vô cùng sôi nổi trong lĩnh vực mẫu nhí, nhận được sự chú ý và săn đón của giới truyền thông. 

Mẫu nhí Việt đầu tiên catwalk tại Mỹ gây sốt với chiều cao 1m72 dù chỉ mới 13 tuổi, thả dáng cực ngầu, náo loạn đường phố New York - Ảnh 1Mẫu nhí Việt đầu tiên catwalk tại Mỹ gây sốt với chiều cao 1m72 dù chỉ mới 13 tuổi, thả dáng cực ngầu, náo loạn đường phố New York - Ảnh 2Mẫu nhí Việt đầu tiên catwalk tại Mỹ gây sốt với chiều cao 1m72 dù chỉ mới 13 tuổi, thả dáng cực ngầu, náo loạn đường phố New York - Ảnh 3

Bẵng đi một thời gian, cô bé hoàn toàn vắng bóng trong các sự kiện thời trang và quảng cáo. Hoá ra, cô bé đã tạm ngừng sự nghiệp làm mẫu nhí khi cùng gia đình sang Mỹ định cư vào năm 2020. Cách đây không lâu, nhân ngày sinh nhật 13 tuổi, mẫu nhí lai đình đám đã trở lại với loạt hình "thả dáng" sang xịn trên đường phố New York. Cô bé tự chọn trang phục, lên ý tưởng trang điểm và chụp hình, thu hút nhiều lời khen ngợi. Ai nấy đều xuýt xoa vì Lucy "trổ mã" xinh đẹp, lớn phổng phao, vô cùng xinh đẹp. 

Mẫu nhí Việt đầu tiên catwalk tại Mỹ gây sốt với chiều cao 1m72 dù chỉ mới 13 tuổi, thả dáng cực ngầu, náo loạn đường phố New York - Ảnh 4 

Chị Huyền - mẹ của Lucy đã có những chia sẻ sâu sắc về cuộc sống hiện tại của mẫu nhí, những thay đổi về cách nuôi dạy con trong giai đoạn tuổi dậy thì đầy thách thức và lý do cô bé tiềm năng ngừng hoạt động nghệ thuật.

Mẫu nhí Việt đầu tiên catwalk tại Mỹ gây sốt với chiều cao 1m72 dù chỉ mới 13 tuổi, thả dáng cực ngầu, náo loạn đường phố New York - Ảnh 5

Lucy đã dừng không tham gia mẫu nhí từ năm 2021. Chủ yếu có 2 lý do: thứ nhất là vì ở Mỹ, người mẫu chuyên nghiệp chỉ được phép hoạt động chính thức từ 18 tuổi. Thứ hai là, các bạn mẫu nhí vẫn có thể hoạt động nhưng chỉ với tư cách là mẫu ảnh cho các hãng thời trang trẻ em. Tuy nhiên do Lucy có chiều cao và hình thể vượt quá so với tuổi nên không phù hợp với mẫu nhí. Mặt khác, Lucy thích diễn trên sàn runway hơn nên quyết định dừng tại đây. Hy vọng khi 18 tuổi Lucy sẽ thay đổi quyết định này nếu lúc đó chiều cao đạt tiêu chuẩn.

Mẫu nhí Việt đầu tiên catwalk tại Mỹ gây sốt với chiều cao 1m72 dù chỉ mới 13 tuổi, thả dáng cực ngầu, náo loạn đường phố New York - Ảnh 6Mẫu nhí Việt đầu tiên catwalk tại Mỹ gây sốt với chiều cao 1m72 dù chỉ mới 13 tuổi, thả dáng cực ngầu, náo loạn đường phố New York - Ảnh 7

Lucy hiện giờ không muốn tham gia mẫu nữa. Dù vậy cơ hội sẽ còn nhiều, nhất là khi Lucy sống tại một thành phố lớn và sôi động - trung tâm của ngành công nghiệp thời trang như New York. Mình hy vọng khi 18 tuổi, lúc vào đại học, Lucy sẽ thay đổi suy nghĩ và có thể sẽ quay lại tham gia người mẫu hoặc 1 cuộc thi sắc đẹp nào đó như một hoạt động ngoại khóa vì đã có sẵn kinh nghiệm và kỹ năng.

Mẫu nhí Việt đầu tiên catwalk tại Mỹ gây sốt với chiều cao 1m72 dù chỉ mới 13 tuổi, thả dáng cực ngầu, náo loạn đường phố New York - Ảnh 8

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Từ khóa:   người mẫu nhí Lucille Bui Reilly Làng mẫu Việt

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