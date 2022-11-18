Cộng đồng mạng tấm tắc khen Ly Kute nuôi dạy con quá khéo, một mình sinh nở mà con trai 6 tuổi vẫn thông minh, lương thiện vô cùng

Nuôi dạy con 18/11/2022 07:08

Cậu nhóc Khoai Tây càng lớn càng được nhiều người yêu mến vì thông minh, ngoan ngoãn và lương thiện như mẹ.

Không còn hoạt động trong làng giải trí Việt đã nhiều năm nay nhưng cuộc sống của hotgirl, MC Ly Kute vẫn nhận được sự quan tâm của mọi người. Nhất là cậu nhóc Khoai Tây - con trai của Ly Kute và người yêu cũ giành được sự yêu mến không kém.

Cộng đồng mạng tấm tắc khen Ly Kute nuôi dạy con quá khéo, một mình sinh nở mà con trai 6 tuổi vẫn thông minh, lương thiện vô cùng - Ảnh 1Cộng đồng mạng tấm tắc khen Ly Kute nuôi dạy con quá khéo, một mình sinh nở mà con trai 6 tuổi vẫn thông minh, lương thiện vô cùng - Ảnh 2Cộng đồng mạng tấm tắc khen Ly Kute nuôi dạy con quá khéo, một mình sinh nở mà con trai 6 tuổi vẫn thông minh, lương thiện vô cùng - Ảnh 3

Mới đây, trên trang cá nhân của bà mẹ đơn thân chia sẻ những bức ảnh con trai Khoai Tây đang thực hiện phóng sinh những chú cá. Ai ai cũng dành lời khen ngợi cho nhóc tỳ 6 tuổi nhưng có tấm lòng lương thiện rất giống với mẹ. Được biết trong bao năm qua, kể từ ngày ôm bụng bầu lên chùa ở ẩn, Ly Kute vẫn đều đặn hàng năm hàng tháng lên chùa làm việc tốt cầu bình an.

Cộng đồng mạng tấm tắc khen Ly Kute nuôi dạy con quá khéo, một mình sinh nở mà con trai 6 tuổi vẫn thông minh, lương thiện vô cùng - Ảnh 4

Cô rèn cho con trai thói quen này để bé biết chia sẻ, yêu thương và làm việc tốt nhiều hơn. Nhờ được mẹ dạy dỗ, cho lên chùa từ khi còn rất nhỏ nên cậu nhóc Khoai Tây cũng rất thích những công việc như phóng sinh này. Nhiều người cũng phải ngạc nhiên vì ở lứa tuổi của Khoai Tây, nhiều bạn nhỏ còn mải ăn mải chơi nhưng em bé đã có những suy nghĩ và hành động rất người lớn.

Cộng đồng mạng tấm tắc khen Ly Kute nuôi dạy con quá khéo, một mình sinh nở mà con trai 6 tuổi vẫn thông minh, lương thiện vô cùng - Ảnh 5

Được biết, cậu nhóc Khoai Tây năm nay lên 6 tuổi sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính. Bên cạnh đó là vóc dáng cao nổi bật dù mới là học sinh lớp 1. Khi Khoai Tây chưa tròn 5 tuổi đã sở hữu chiều cao khoảng 1m2 - chiều cao trung bình của 1 bé 7 tuổi.

Cộng đồng mạng tấm tắc khen Ly Kute nuôi dạy con quá khéo, một mình sinh nở mà con trai 6 tuổi vẫn thông minh, lương thiện vô cùng - Ảnh 6

Tuy nhiên đó chỉ là một trong những yếu tố giúp con trai Ly Kute cao lớn như vậy bởi thực chất trong cuộc sống hàng ngày, Khoai Tây được mẹ nuôi rất chỉn chu, đầy đủ nhờ chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng, bé được đi học bơi lội đầy đặn, tham gia nhiều môn thể thao như trượt ván, đá bóng... Những lúc rảnh rỗi, hai mẹ con còn chăm chỉ đi dạo chơi cùng nhau.

Cộng đồng mạng tấm tắc khen Ly Kute nuôi dạy con quá khéo, một mình sinh nở mà con trai 6 tuổi vẫn thông minh, lương thiện vô cùng - Ảnh 7

Dù còn ít tuổi nhưng con trai Ly Kute luôn được khen ngợi thông minh và trưởng thành trước tuổi. Bé Khoai Tây học hành đều rất tốt, có lần cậu nhóc và mẹ cùng di chuyển trên ô tô, chỉ mất 7-8 giây Khoai Tây đã có thể hoàn thành việc sắp xếp các khối rubik lại với nhau. Khi bị mẹ hỏi vặn lại một số câu hỏi, Khoai Tây bình tĩnh giải thích cặn kẽ cho mẹ hiểu khiến người lớn cũng 'tâm phục khẩu phục" tài năng của cậu nhóc này.

Cộng đồng mạng tấm tắc khen Ly Kute nuôi dạy con quá khéo, một mình sinh nở mà con trai 6 tuổi vẫn thông minh, lương thiện vô cùng - Ảnh 8

Nhà chỉ có 2 mẹ con, Khoai Tây cũng sớm ra dáng là người đàn ông của gia đình khi biết quan tâm, chăm sóc và dành tình yêu thương cho mẹ. Cậu nhóc đã có thể giúp mẹ các công việc vặt trong nhà như quét nhà, giặt quần áo, căm cơm... từ rất lâu. Mỗi lần hai mẹ con cùng nhau đi siêu thị hoặc ra ngoài vui chơi, Khoai Tây còn ga lăng trổ tài xách đồ giúp mẹ. Cậu nhóc coi đó như một nhiệm vụ của người đàn ông và rất thích thú với việc giúp đỡ được mẹ.

Cộng đồng mạng tấm tắc khen Ly Kute nuôi dạy con quá khéo, một mình sinh nở mà con trai 6 tuổi vẫn thông minh, lương thiện vô cùng - Ảnh 9

Suốt 6 năm qua làm mẹ đơn thân là việc không hề dễ dàng với hotgirl Ly Kute. Tuy nhiên cô đã rất thành công khi nuôi dưỡng được một em bé xinh xắn, đáng yêu và tài năng như hiện tại. Có lẽ đó cũng chính là món quà quý giá mà Ly Kute không mong đợi gì hơn và càng cảm thấy đúng đắn với những quyết định xưa kia của mình.

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