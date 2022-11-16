Con gái cặp đôi Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang gặp sự cố gì ở trường mà cô giáo phải gọi mẹ đến đón về gấp

Nuôi dạy con 16/11/2022 13:07

Bà xã Hồ Hoài Anh khá bất ngờ khi nhận được điện thoại của cô giáo con và không thể vui một chút nào.

Tấm lòng cha mẹ không thể ngừng lo lắng cho con dù là con còn nhỏ hay khi đã trưởng thành bởi nhiều bậc phụ huynh cho rằng, con càng lớn mối lo lại càng càng nhiều hơn. Chắc hẳn nữ ca sĩ Lưu Hương Giang và ông xã Hồ Hoài Anh cũng đang trong những giờ khắc đứng ngồi không yên vì con gái với câu chuyện mới xảy ra cách đây ít giờ.

Cụ thể trên trang cá nhân của Lưu Hương Giang, cô chia sẻ bức ảnh con gái lớn Mina đang ngồi trên xe lăn với chiếc chân phải bị thương, phải quấn băng gạc. Thế nhưng gương mặt của cô nhóc vẫn khá tươi tắn, giơ tay chụp ảnh khi thấy thấy mẹ.

Con gái cặp đôi Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang gặp sự cố gì ở trường mà cô giáo phải gọi mẹ đến đón về gấp - Ảnh 1

Theo chia sẻ từ phía giọng ca Giọt sương và chiếc lá, bé Mina vừa gặp một sự cố nhỏ ở trường học, giáo viên của con gọi điện về nhà cho cô và yêu cầu phụ huynh đến trường đón con ngay lập tức. Nhìn gương mặt con gái thì vui vẻ nhưng tình tiết vụ việc và tình trạng sức khỏe của con khiến bà xã Hồ Hoài Anh không thể vui được.

"Đang ở nhà suy nghĩ: trẻ con đi học hết buồn quá thì điện thoại reo lên: Chị là mẹ bé Mina phải không ạ? Chị đến đón bé về vì bé bị chấn thương khi đang tập thể thao. Đúng là được đón con về mà đón trong tình huống này là không vui tí nào nhé. Còn giơ tay hi và cười được nữa" - Lưu Hương Giang viết.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người để lại lời thương và chúc cho bé Mina nhanh chóng bình phục, đồng thời trấn an tinh thần cho bà mẹ bởi trẻ ở lứa tuổi này, việc bị thương hay xây xát nhẹ là không hề tránh khỏi. Bé Mina là con gái nên chắc chắn mẹ Hương Giang sẽ còn bớt bận tâm hơn nhiều so với các bà mẹ có con trai ham chạy nhảy.

Được biết, con gái Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đang theo học ở một ngôi trường quốc tế có tiếng với mức học phí trong năm học 2021-2022 dao động ở mức 455 - 699 triệu đồng/năm. Với số tiền bỏ ra khá lớn như vậy, chắc chắn việc Mina bị chấn thương trong lúc tập thể dục cũng đã được đội ngũ y tế của trường chăm sóc phần nào.

Con gái cặp đôi Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang gặp sự cố gì ở trường mà cô giáo phải gọi mẹ đến đón về gấp - Ảnh 2

Sơ cứu trẻ bị ngã và khi nào cần đưa bé đi bệnh viện?

Cách giúp trẻ tránh gặp chấn thương, tai nạn ở trường học như con gái Lưu Hương Giang tốt nhất chỉ là nhắc nhở trẻ luôn phải cẩn thận trong bất kì trường hợp nào, nhất là với những môn thể dục thể thao cần nhiều sức lực.

Bên cạnh đó, không chỉ ở trường học mà ngay tại chính căn nhà mà gia đình sinh sống cũng có nhiều tác nhân dễ khiến trẻ gặp tai nạn té ngã làm ảnh hưởng tới sức khỏe, nhất là các bé trong độ tuổi dưới 5 tuổi. Với các bé lớn hơn cũng có thể xảy ra nên bố mẹ cần phải thật sự nằm lòng trước những cách sơ cứu hay ứng biến nhanh.

Cụ thể, bất cứ khi nào trẻ bị ngã từ trên giường, ghế cao, cũi hay mặt bàn… mẹ sẽ cần phải tiến hành quan sát biểu hiện sau ngã của con thật kỹ và nếu cần thiết, có thể đưa bé đến bệnh viện để thực hiện các khám nghiệm toàn diện, đặc biệt là nếu trẻ ngã đập đầu hoặc lưng.

Nếu trẻ không khóc quá lâu và tiếp tục ăn ngủ bình thường, rất có thể cú ngã đã không gây nên những chấn thương nghiêm trọng. Mẹ nên chườm túi đá vào chỗ bị thương trong khoảng 20 phút để giảm sưng và đặc biệt quan sát quản ứng của con, ít nhất trong vòng 24 giờ tiếp theo để đảm báo bé hoàn toàn ổn định.

– Trẻ bị bất tỉnh, ngất lịm, ngừng thở hoặc thở khó khăn.

– Chảy máu không cầm được.

– Lên cơn động kinh.

– Trẻ ngủ thiếp đi mê mệt và mẹ không thể đánh thức dậy nổi.

– Dấu hiệu của một xương bị gãy, trong đó có một phần cơ thể biến dạng rõ ràng.

– Dấu hiệu gãy xương sọ: Xuất hiện vùng mềm sưng trên da đầu, tròng trắng mắt hiện tia máu đỏ, có chất lỏng màu hồng nhạt chảy từ mũi hoặc tai.

– Dấu hiệu chấn thương nội bộ như nôn liên tục, ngủ quá say, chóng mặt, đau đầu, Khóc kéo dài hoặc la hét nhiều giờ đồng hồ.

Con gái Quyền Linh xưa kín đáo, nay đủ tuổi liền thay đổi style trưởng thành hớp hồn cộng đồng mạng

Con gái Quyền Linh xưa kín đáo, nay đủ tuổi liền thay đổi style trưởng thành hớp hồn cộng đồng mạng

Lọ Lem và Hạt Dẻ thay đổi phong cách ăn mặc đẹp hơn ở lứa tuổi thiếu nữ.

Xem thêm
Từ khóa:   sơ cứu khi trẻ bị ngã con gái Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang con gái sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 9 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 9 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 59 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?