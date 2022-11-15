Lâu lắm mới xuất hiện nhưng Bi Béo nhà Xuân Bắc lại gây bất ngờ với vẻ ngoài khác lạ, đến mẹ ruột cũng không khỏi ngạc nhiên!

Trong số 3 người con của nghệ sĩ hài Xuân Bắc, cậu con trai thứ hai Bi Béo (tên thật là Võ Nguyên, SN 2009) nhận về nhiều quan tâm hơn cả.

Mới đây, hình ảnh đi học của Bi Béo được chị Hồng Nhung - vợ Xuân Bắc chia sẻ đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Lý do là bởi chỉ sau vài tháng ít xuất hiện trên MXH, Bi Béo trông cao lớn, chững chạc và có phần gầy hơn trước khá nhiều. Đến cả bà xã Xuân Bắc cũng phải nhận xét về hình ảnh này của con trai rằng: "Giật hết cả mình".

Dưới bài đăng của bà xã Xuân Bắc, nhiều người cũng nhận xét về sự thay đổi này của Bi béo: "Anh Bi cao lớn quá nên mẹ giật mình, tưởng thanh niên nào", "Bi quá đẹp trai. Đúng là thanh niên cao lớn quá, nhìn cháu mà không nhận ra", "Bi đây á, đã lớn thế rồi!"...

Được biết, Bi Béo sinh năm 2009 và đang học tại một trường quốc tế trên địa bàn Hà Nôi, chung trường với anh hai Minh Bủm. Đây là ngôi trường nằm trong hệ thống hơn 10.000 các trường quốc tế Cambridge với mạng lưới tại 160 quốc gia trên thế giới. Trước đó, Bi Béo học tại trường Tiểu học Quang Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Dù còn nhỏ tuổi thế nhưng nhiều người cho rằng Bi Béo đã có nhiều tố chất của nghệ sĩ hài, có thể nối bước theo nghiệp của bố. Ngoài ngoại hình mũm mĩm đặc trưng, Bi Béo còn gây ấn tượng với tài đối đáp thông minh, nhờ đó mà sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Trước đó, Bi béo từng được bố đưa đi tham gia nhiều chương trình như "Táo Quân", "Ai là triệu phú?", "Bố ơi mình đi đâu thế?"... Mỗi lần xuất hiện, con trai Xuân Bắc luôn được khán giả chú ý vì những phát ngôn siêu mặn. Ngoài ra, Xuân Bắc cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc thường ngày của Bi Béo trên trang cá nhân và được người hâm mộ đón nhận.