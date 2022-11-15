Con gái Quyền Linh xưa kín đáo, nay đủ tuổi liền thay đổi style trưởng thành hớp hồn cộng đồng mạng

Nuôi dạy con 15/11/2022 17:03

Lọ Lem và Hạt Dẻ thay đổi phong cách ăn mặc đẹp hơn ở lứa tuổi thiếu nữ.

"Con gái Quyền Linh" có lẽ là từ khóa được cộng đồng mạng tìm kiếm khá nhiều trong những năm trở lại đây bởi các cô bé không chỉ nổi tiếng vì là con của nam MC, diễn viên mà còn thu hút bởi chính nhan sắc xinh xắn, trong trẻo cùng ngoại hình nổi bật khi bước vào lứa tuổi 15-16 trong những năm qua.

Con gái Quyền Linh xưa kín đáo, nay đủ tuổi liền thay đổi style trưởng thành hớp hồn cộng đồng mạng - Ảnh 1

Điều đặc biệt, thời gian này, hình ảnh của Lọ Lem và Hạt Dẻ xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội một phần là do chính Quyền Linh và bà xã Dạ Thảo chia sẻ nhưng một phần cũng do chính hai cô bé đăng tải. Các bé đã bước vào lứa tuổi thiếu nữ, được bố mẹ cho phép sử dụng mạng xã hội thay vì hoàn toàn tránh xa như trước kia. Chính vì thế, các cô con gái Quyền Linh đến gần hơn với những khán giả thân thương. Hiện tại có thể nói, Lọ Lem và Hạt Dẻ còn có người hâm mộ nhiều hơn cả bố.

Con gái Quyền Linh xưa kín đáo, nay đủ tuổi liền thay đổi style trưởng thành hớp hồn cộng đồng mạng - Ảnh 2

Không những cho phép con gái dùng mạng xã hội, Quyền Linh và bà xã còn được cho là đã có những thay đổi khá mới trong cách giáo dục con cái khi các bé bước vào lứa tuổi thanh thiếu niên. Nổi bật là trong phong cách ăn mặc của hai bé.

Con gái Quyền Linh xưa kín đáo, nay đủ tuổi liền thay đổi style trưởng thành hớp hồn cộng đồng mạng - Ảnh 3

Nếu ai để ý sẽ thấy trước kia, khi còn là học sinh tiểu học, trung học cơ sở, Lọ Lem và Hạt Dẻ ưa chuộng những bộ đồ giản dị, kín đáo, thậm chí khi diện bikini ở bể bơi cũng rất dịu dàng, trong sáng, e ấp. Hai con gái Quyền Linh hầu như không trang điểm phấn son mỗi khi xuất hiện dù là sống trong gia đình có điều kiện về vật chất và bố mẹ cũng đều là những người có tư tưởng hiện đại.

Con gái Quyền Linh xưa kín đáo, nay đủ tuổi liền thay đổi style trưởng thành hớp hồn cộng đồng mạng - Ảnh 4

Con gái Quyền Linh xưa kín đáo, nay đủ tuổi liền thay đổi style trưởng thành hớp hồn cộng đồng mạng - Ảnh 5

Tuy nhiên khi lớn, ý thức được về cái đẹp và diện mạo, Lọ Lem và Hạt Dẻ khiến ai nấy đều trầm trồ.

Con gái Quyền Linh xưa kín đáo, nay đủ tuổi liền thay đổi style trưởng thành hớp hồn cộng đồng mạng - Ảnh 6

Các cô bé có phong cách chẳng khác nào người mẫu thời trang chuyên nghiệp.

Con gái Quyền Linh xưa kín đáo, nay đủ tuổi liền thay đổi style trưởng thành hớp hồn cộng đồng mạng - Ảnh 7

Thế nhưng khi bước vào lứa tuổi dậy thì và hiện tại là ở ngưỡng 15, 16 tuổi, cả hai cô bé có sự thay đổi rõ ràng về phong cách thời trang. Các bé biết ăn diện chỉn chu, đẹp đẽ để khoe khéo vẻ đẹp mốc tuổi đẹp nhất của con gái. Tất nhiên sự thay đổi về phong cách của Lọ Lem, Hạt Dẻ vẫn nằm ở mức vừa phải, phù hợp. Bên cạnh đó, hầu hết đó chỉ là những bộ ảnh kỉ niệm còn trong cuộc sống thường ngày, 2 con gái Quyền Linh vẫn luôn "kín cổng cao tường" và giản dị.

Con gái Quyền Linh xưa kín đáo, nay đủ tuổi liền thay đổi style trưởng thành hớp hồn cộng đồng mạng - Ảnh 8

Nhất là, sự thay đổi ấy được sự đồng ý của doanh nhân Dạ Thảo và ông bố Quyền Linh đầy khó tính. Bằng chứng cho thấy, không chỉ Dạ Thảo, Quyền Linh trực tiếp khoe những hình ảnh của các con mà ngay dưới những bài đăng của các con trên mạng xã hội, cặp bố mẹ không ngừng dành lời khen ngợi, động viên tới Lọ Lem, Hạt Dẻ. Hành động của cặp bố mẹ cũng nhận nhiều lời khen ngợi từ mọi người bởi cho thấy sự khéo léo trong cách giáo dục con cái, thay đổi theo từng lứa tuổi của con để con cảm nhận được sự đồng hành của bố mẹ, biết tôn trọng và sẻ chia hơn với bố mẹ trong cuộc sống.

Con gái Quyền Linh xưa kín đáo, nay đủ tuổi liền thay đổi style trưởng thành hớp hồn cộng đồng mạng - Ảnh 9

Chia sẻ về cách nuôi dạy con tuổi dậy thì, mẹ bé Lọ lem, chị Dạ Thảo cũng từng cho biết: Khi con ở giai đoạn này, cách thức để vợ chồng chị "đối phó" ấy là "chẳng có đối phó nào cả". Cặp vợ chồng nổi tiếng luôn tuân theo tự nhiên, tuân theo cách mà họ đã thực hiện là luôn bám sát các con trong suốt quá trình lớn lên.

Con gái Quyền Linh xưa kín đáo, nay đủ tuổi liền thay đổi style trưởng thành hớp hồn cộng đồng mạng - Ảnh 10

Lọ Lem bắt đầu có những thay đổi trong tâm sinh lý và nhất là trong cảm xúc - bé không còn vô tư, hồn nhiên như trước. Bé xúc động trước nhiều vấn đề của cuộc sống, suy nghĩ sâu sắc hơn, cảm nhận tinh tế hơn. Với Quyền Linh - Dạ Thảo, những thay đổi này lại đáng mừng hơn đáng lo.

Con gái Quyền Linh xưa kín đáo, nay đủ tuổi liền thay đổi style trưởng thành hớp hồn cộng đồng mạng - Ảnh 11

"Chúng tôi luôn cố gắng gần gũi, để hiểu rõ mọi tâm tư, tình cảm của con, từ đó mà thực hiện điều quan trọng nhất - bồi đắp cho các con những nhận thức đúng đắn - bằng một cách nhẹ nhàng nhất. Vợ chồng tôi hiểu rằng nhận thức là điều quan trọng nhất trong quá trình phát triển tư duy, nhân cách của con người. Nhận thức sai sẽ dẫn đến hành động sai và tất yếu kết quả sẽ sai", Dạ Thảo chia sẻ.

Ngoài ra, mặc dù cho con tiếp xúc với mạng xã hội, với những phong cách thời trang đa dạng hay tham gia làm mẫu nhưng Dạ Thảo và Quyền Linh vẫn luôn song hành cùng con, bảo vệ con trước những lời nhận xét khiếm nhã. Mới đây nhất, nam diễn viên bộc bạch đôi lời về chuyện con gái được khen ngợi quá nhiều.

Con gái Quyền Linh xưa kín đáo, nay đủ tuổi liền thay đổi style trưởng thành hớp hồn cộng đồng mạng - Ảnh 12

Anh lên tiếng cảm ơn nhưng cũng không kém phần áp lực, xót xa khi thấy con bị đem ra nhận xét. "Tôi từng đọc rất nhiều bình luận như "Con gái ông Quyền Linh đẹp đẽ gì đâu mà khoe hoài", "Ngày nào ông này cũng đăng báo về con mình không chán à?" Tôi xót con lắm. Các con tôi rất hồn nhiên, không biết nhiều về showbiz. Tôi cũng cực kỳ áp lực khi đọc những bài viết " Con gái Quyền Linh đẹp như hoa hậu". Con gái tôi ngoan, dễ thương, có thể gọi là xinh nhưng không thể so sánh với hoa hậu".

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