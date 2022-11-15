Xem cách Elly Trần đặt tên tiếng Việt cho con gái con trai mới thấy cô nàng thông minh và tinh tế cỡ nào!

Các con của người mẫu, diễn viên Elly Trần nổi tiếng trong số các nhóc tỳ showbiz Việt đã nhiều năm nay. Cặp chị em sinh san sát nhau, thừa hưởng nét đẹp lai Tây, thường xuyên được mẹ chia sẻ trên mạng xã hội và nhận về những lời khen ngợi không ngớt. Trong những bài chia sẻ, Elly Trần thường dùng cụm từ "Cadie – Alfie" để giới thiệu về hai con bởi đó là tên tiếng Anh của các bé.

Mặc dù lấy ông xã người Tây nhưng Elly Trần vẫn nhất quyết phải cho các con một cái tên tiếng Việt để các bé không quên nguồn cội của mình. Nếu như chị gái Cadie được nhiều người nhớ tới tên tiếng Việt Mộc Trà hơn thì có lẽ cậu em trai lại hiếm người chú ý tới.

Được biết, con gái Elly Trần tên tiếng Việt là Mộc Trà, cô dành cái tên lạ Túc Mạch để đặt cho con trai. Túc Mạch là cái tên khá hiếm người nghĩ đến và đặt cho các con, trong showbiz Việt có lẽ con trai Elly Trần là độc đáo nhất.

Khi người hâm mộ nghe bà mẹ 2 con Elly Trần chia sẻ về lý do cô đặt tên tiếng Việt cho các con độc đáo và hay như thế, ai nấy đều tấm tắc khen bà mẹ thông minh và tinh tế.

Được biết, Elly Trần tâm sự cô muốn cuộc sống của con gái sau này đơn giản, nhẹ nhàng nên đã đặt là Mộc Trà. Còn Túc Mạch là một từ Hán Việt có nghĩa "lúa gạo đầy bồ' với hàm ý luôn no ấm, sung túc. Và đây cũng chính là điều cô mong muốn ở cậu con trai thứ của mình.

Không chỉ Elly Trần mà nhiều sao Việt khác dù lấy chồng người ngoại quốc nhưng vẫn không quên đặt một cái tên thật ý nghĩa bằng tiếng Việt cho các con.

Cô con gái mang hai dòng máu Việt - Ấn của Võ Hạ Trâm có tên tiếng Việt là Tây Phương. Lý giải về tên của cô con gái, nữ ca sĩ tiết lộ: "Tây Phương, cái tên mẹ đã suy nghĩ thật nhiều để đặt cho con. Moon à vì nhà mình đều là Phật tử, đều đi theo con đường Chân - Thiện - Mĩ mà Đức Phật đã dạy và Tây Phương cũng là nơi an lạc nhất, hạnh phúc nhất, thế nên mẹ đã đặt con là Tây Phương với niềm mong mỏi con của mẹ cũng là Phật tử thuần thành, để cùng mẹ làm những điều tốt đẹp cho đạo, cho đời".

Pha Lê sinh con gái lai Hàn hôm 19/10/2021. Cô đặt tên con là Thiên Ý. Thiên là trời & Ý là điều nảy sinh trong suy nghĩ của con người. Thiên Ý mang ý nghĩa con có tinh thần, ý chí mạnh mẽ, bao quát như trời cao. Con chính là suy nghĩ của trời, thông minh & giỏi giang.

Cuối tháng 11/2019, MC Phương Mai hạ sinh con trai đầu lòng. Em bé có tên Ba Lan là Henryk, tên tiếng Việt là Thiên Vương.