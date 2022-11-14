Thường xuyên ăn món canh này, mẹ bỉm sữa gây sốc khi giảm 18 kg sau 5 tháng

Nuôi dạy con 14/11/2022 01:10

Không ăn kiêng cực đoan, chuyên gia dinh dưỡng Tống Minh Hoa chọn ăn canh đậu phụ, canh miso để giảm cân an toàn, hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe sau sinh.

Để cơ thể sớm hồi phục, đảm bảo nguồn sữa dinh dưỡng cho con, nhiều mẹ tăng cường lượng thức ăn nạp vào với suy nghĩ ăn cho cả hai người. Lượng thực phẩm đưa vào quá lớn khiến chị em dễ đối diện tình trạng tăng cân không kiểm soát.

Ngoài việc ăn nhiều, một lý do khác khiến phụ nữ sau sinh tăng cân là các kích thích tố thai kỳ. Quá trình mang thai, chỉ số kích thích tố thai kỳ liên tục tăng cao, ngăn chặn năng lượng cơ thể hấp thụ, chuyển hóa thành mỡ tích tụ. Đây là bản năng của con người, dù người mang thai có cần hay không cần thì nó cũng sẽ tiết ra rất nhiều chất béo để bảo vệ người mẹ và em bé.

Sau sinh, các kích thích tố thai kỳ không tăng thêm nhưng cũng không giảm tự nhiên. Điều này khiến việc giảm cân sau sinh rất khó khăn. Nhiều người chọn ăn kiêng cực đoan để sớm về dáng song cách này không được khuyến khích.

Thường xuyên ăn món canh này, mẹ bỉm sữa gây sốc khi giảm 18 kg sau 5 tháng - Ảnh 1

Chia sẻ bí quyết giảm cân an toàn sau sinh, chuyên gia Tống Minh Hoa (Đài Loan) cho biết bản thân áp dụng chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng. Đặc biệt, cô thường dùng canh đậu phụ, canh miso thay cho bữa tối. Cách làm này giúp cô giảm khoảng 500 calo mỗi ngày một cách dễ dàng. Kiên trì áp dụng, Tống Minh Hoa giảm ngoạn mục 18kg trong vòng chưa đầy nửa năm.

 Thường xuyên ăn món canh này, mẹ bỉm sữa gây sốc khi giảm 18 kg sau 5 tháng - Ảnh 2

Được biết, canh đậu phụ, canh miso là món ăn phổ biến trong thực đơn hàng ngày của người Nhật. Không chỉ dễ chế biến, hai món súp này còn rất giàu dinh dưỡng.

Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu mà súp mang lại lượng protein, vitamin, khoáng chất... dồi dào cho cơ thể. Đặc biệt, các thành phần trong súp còn góp phần giảm tích tụ chất béo trong cơ thể. Đây cũng là bí quyết giảm cân, giảm mỡ bụng hiệu quả.

Dù vậy, Tống Mỹ Hoa khuyến khích chỉ nên thay thế món canh cho bữa tối, bữa trưa. Bữa sáng nên ăn đủ dinh dưỡng để đảm bảo năng lượng cho cơ thể.

 Thường xuyên ăn món canh này, mẹ bỉm sữa gây sốc khi giảm 18 kg sau 5 tháng - Ảnh 3

Bên cạnh đó, bạn nên chú ý đảm bảo nạp tối thiểu 1.000-1.200 calo mỗi ngày để bảo toàn trao đổi chất cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần.

Quá trình thực hiện, chị em nên áp dụng chế độ dinh dưỡng này tối thiểu 8 tuần. Để đánh giá hiệu quả, bạn nên kiểm tra cân nặng sau mỗi hai tuần. Nếu cảm thấy không quá đuối sức, chị em có thể kết hợp tập thể dục nhẹ nhàng để tăng hiệu quả giảm cân.

Muốn chế biến canh đậu phụ, chị em chuẩn bị ¼ hộp đậu hũ non, 250ml sữa đậu nành không đường, 20g đậu edamame, 100g súp lơ, hạt tiêu đen, muối. Sau khi sơ chế các nguyên liệu, bạn thái súp lơ, đậu edamame chần sơ, đậu hũ thái vuông. Tiếp đó, đun sôi nước, thả nguyên liệu và nêm gia vị vừa ăn.

 Thường xuyên ăn món canh này, mẹ bỉm sữa gây sốc khi giảm 18 kg sau 5 tháng - Ảnh 4

Với canh miso, nguyên liệu cần có gồm 45g thịt nạc, 20g cà rốt, 50g bắp cải, 50g củ nưa, 10g miso, 10g rễ cây ngưu bàng, hành lá. Nguyên liệu rửa sạch rồi cắt nhỏ; đun nước sôi rồi thả thực phẩm vào hầm cho mềm là có thể thưởng thức.

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