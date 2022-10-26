6 lý do ít người biết khiến cân nặng bất ngờ tăng nhanh chỉ sau một đêm

Giảm cân 26/10/2022 18:16

Nhiều người thức giấc, bước lên cân và không tin vào mắt mình bởi số cân hiện tại khác hẳn ngày hôm qua. Vậy có thực sự là bạn đã tăng cân chỉ sau một đêm? Và đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này?

Nhìn thấy con số trên cân tăng lên dù chỉ một chút cũng có thể khiến bất kỳ ai đang cố gắng giảm cân hoặc duy trì cân nặng cảm thấy nản lòng, thất vọng và mất tinh thần. Đặc biệt, điều đó càng quan trọng hơn khi bạn đang tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh và thói quen tập thể dục thường xuyên.

Tuy nhiên việc tăng cân sau một đêm không phải là điều gì quá nghiêm trọng hay cho thấy rằng cách giảm cân của bạn đang có vấn đề. Phần lớn sự tăng cân là do trọng lượng nước chứ không phải do mô mỡ. Dưới đây là những lý do khiến cân nặng của bạn “nhảy số” một cách thần kỳ chỉ sau một đêm.

Ăn nhiều muối

Nếu bạn ăn nhiều muối natri hơn bình thường, cơ thể sẽ giữ lại nhiều nước hơn. Điều này không có nghĩa là bạn không được ăn loại gia vị này nữa vì muối là một chất điện giải quan trọng mà cơ thể cần.

Thông thường, các món ăn ở hàng quán thường được cho thêm nhiều muối hơn, đó là lý do mỗi khi đi ăn một món ngon nào đó về bạn thường có cảm giác mình phúng phính hơn đôi chút.

6 lý do ít người biết khiến cân nặng bất ngờ tăng nhanh chỉ sau một đêm - Ảnh 1

Tập thể dục

Bạn đã bao giờ tăng cân sau khi tập thể dục? Nếu bạn thấy điều đó xảy ra thì cũng hoàn toàn bình thường.

Sau khi tập các môn thể dục nặng, cơ thể bạn sẽ phải trải qua quá trình hồi phục và đó là lý do trọng lượng cơ thể có thể tăng lên chút. Bạn không cần phải quá lăn tăn về vấn đề này.

6 lý do ít người biết khiến cân nặng bất ngờ tăng nhanh chỉ sau một đêm - Ảnh 2

Ăn nhiều carbs

Chế độ ăn nhiều carb là một trong những lý do tăng cân.

Khi bạn ăn nhiều carbohydrate hơn, cơ thể sẽ giữ lại nhiều nước hơn. Cứ 1 gam carbohydrate thì cần 3-4 gam nước để xử lý và dự trữ. Nếu bạn thấy rằng cân nặng của mình xê dịch chút xíu thì đó là do cơ thể bạn đang tích nước chứ không phải là do mỡ thừa.

6 lý do ít người biết khiến cân nặng bất ngờ tăng nhanh chỉ sau một đêm - Ảnh 3

Ngày đèn đỏ

Phần lớn phụ nữ bị giữ nước trong và trước kỳ kinh nguyệt. Đầy hơi cùng với các vấn đề sức khỏe đường ruột và thay đổi nội tiết tố có thể khiến bạn tích nước nhiều hơn. Trọng lượng nước thường giảm xuống sau kỳ kinh nguyệt.

Do vậy đừng lo lắng mà hãy tiếp tục chế độ ăn uống và luyện tập hàng ngày. Sau kỳ kinh nguyệt, bạn có thể sẽ thấy số cân nặng trở về như ban đầu.

6 lý do ít người biết khiến cân nặng bất ngờ tăng nhanh chỉ sau một đêm - Ảnh 4

Ngủ không ngon

Giấc ngủ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giữ nước. Nếu bạn có giấc ngủ kém, thiếu ngủ, bạn có thể nhận thấy trọng lượng cơ thể mình tăng lên. Điều này là bình thường và không đáng lo ngại.

Trên thực tế, nếu bạn gặp các vấn đề về giấc ngủ thì tăng cân không phải là vấn đề quan trọng, mà mất ngủ kéo theo nhiều hệ lụy khác cho sức khỏe đáng lo ngại hơn. Giấc ngủ ngon mỗi đêm là chìa khóa để bạn luôn cảm thấy khỏe mạnh, tràn đầy sức sống trong suốt một ngày.

6 lý do ít người biết khiến cân nặng bất ngờ tăng nhanh chỉ sau một đêm - Ảnh 5

 

Căng thẳng

Bạn có thể đang tuân theo một chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý kết hợp tập luyện, nhưng nếu bạn thường xuyên bị căng thẳng, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách giữ nhiều nước hơn. Đây là một phản ứng bình thường của cơ thể khi căng thẳng.

Do vậy hãy cố gắng kiểm soát mức độ căng thẳng của bạn tốt nhất có thể. Mỗi khi bạn cảm thấy stress, hãy “chiều chuộng” bản thân một chút, bạn sẽ thấy toàn bộ cơ thể “nhẹ nhõm” hơn hẳn cả về nghĩa đen và nghĩa bóng đó.

Kết luận, việc kiểm tra cân nặng hàng ngày không có ý nghĩa đánh giá hiệu quả của kế hoạch giảm cân. Cân nặng mỗi ngày phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, và nó có thể thay đổi liên tục trong ngày. Do vậy, thay vì chỉ quan tâm đến chỉ số hiện trên bàn cân, hãy cố gắng phát huy các thói quen lành mạnh mỗi ngày để chăm sóc sức khỏe bản thân.

6 lý do ít người biết khiến cân nặng bất ngờ tăng nhanh chỉ sau một đêm - Ảnh 6

6 loại thực phẩm giúp phụ nữ Nhật trẻ lâu, luôn giữ được vóc dáng thon thả: Toàn những món bán đầy ở Việt Nam

6 loại thực phẩm giúp phụ nữ Nhật trẻ lâu, luôn giữ được vóc dáng thon thả: Toàn những món bán đầy ở Việt Nam

Hãy cũng xem phụ nữ Nhật thường ăn những món gì để duy trì nhan sắc và vóc dáng nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   kiểm soát cân nặng giảm cân nguyên nhân tăng cân

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ