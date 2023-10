6 lý do ít người biết khiến cân nặng bất ngờ tăng nhanh chỉ sau một đêm

Nhìn thấy con số trên cân tăng lên dù chỉ một chút cũng có thể khiến bất kỳ ai đang cố gắng giảm cân hoặc duy trì cân nặng cảm thấy nản lòng, thất vọng và mất tinh thần. Đặc biệt, điều đó càng quan trọng hơn khi bạn đang tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh và thói quen tập thể dục thường xuyên.

Tuy nhiên việc tăng cân sau một đêm không phải là điều gì quá nghiêm trọng hay cho thấy rằng cách giảm cân của bạn đang có vấn đề. Phần lớn sự tăng cân là do trọng lượng nước chứ không phải do mô mỡ. Dưới đây là những lý do khiến cân nặng của bạn “nhảy số” một cách thần kỳ chỉ sau một đêm.