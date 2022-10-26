6 lý do ít người biết khiến cân nặng bất ngờ tăng nhanh chỉ sau một đêm

Tuy nhiên việc tăng cân sau một đêm không phải là điều gì quá nghiêm trọng hay cho thấy rằng cách giảm cân của bạn đang có vấn đề. Phần lớn sự tăng cân là do trọng lượng nước chứ không phải do mô mỡ. Dưới đây là những lý do khiến cân nặng của bạn “nhảy số” một cách thần kỳ chỉ sau một đêm.

Nhìn thấy con số trên cân tăng lên dù chỉ một chút cũng có thể khiến bất kỳ ai đang cố gắng giảm cân hoặc duy trì cân nặng cảm thấy nản lòng, thất vọng và mất tinh thần. Đặc biệt, điều đó càng quan trọng hơn khi bạn đang tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh và thói quen tập thể dục thường xuyên.

Thông thường, các món ăn ở hàng quán thường được cho thêm nhiều muối hơn, đó là lý do mỗi khi đi ăn một món ngon nào đó về bạn thường có cảm giác mình phúng phính hơn đôi chút.

Nếu bạn ăn nhiều muối natri hơn bình thường, cơ thể sẽ giữ lại nhiều nước hơn. Điều này không có nghĩa là bạn không được ăn loại gia vị này nữa vì muối là một chất điện giải quan trọng mà cơ thể cần.

Tập thể dục

Bạn đã bao giờ tăng cân sau khi tập thể dục? Nếu bạn thấy điều đó xảy ra thì cũng hoàn toàn bình thường.

Sau khi tập các môn thể dục nặng, cơ thể bạn sẽ phải trải qua quá trình hồi phục và đó là lý do trọng lượng cơ thể có thể tăng lên chút. Bạn không cần phải quá lăn tăn về vấn đề này.

Ăn nhiều carbs

Chế độ ăn nhiều carb là một trong những lý do tăng cân.

Khi bạn ăn nhiều carbohydrate hơn, cơ thể sẽ giữ lại nhiều nước hơn. Cứ 1 gam carbohydrate thì cần 3-4 gam nước để xử lý và dự trữ. Nếu bạn thấy rằng cân nặng của mình xê dịch chút xíu thì đó là do cơ thể bạn đang tích nước chứ không phải là do mỡ thừa.

Ngày đèn đỏ

Phần lớn phụ nữ bị giữ nước trong và trước kỳ kinh nguyệt. Đầy hơi cùng với các vấn đề sức khỏe đường ruột và thay đổi nội tiết tố có thể khiến bạn tích nước nhiều hơn. Trọng lượng nước thường giảm xuống sau kỳ kinh nguyệt.

Do vậy đừng lo lắng mà hãy tiếp tục chế độ ăn uống và luyện tập hàng ngày. Sau kỳ kinh nguyệt, bạn có thể sẽ thấy số cân nặng trở về như ban đầu.

Ngủ không ngon

Giấc ngủ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giữ nước. Nếu bạn có giấc ngủ kém, thiếu ngủ, bạn có thể nhận thấy trọng lượng cơ thể mình tăng lên. Điều này là bình thường và không đáng lo ngại.

Trên thực tế, nếu bạn gặp các vấn đề về giấc ngủ thì tăng cân không phải là vấn đề quan trọng, mà mất ngủ kéo theo nhiều hệ lụy khác cho sức khỏe đáng lo ngại hơn. Giấc ngủ ngon mỗi đêm là chìa khóa để bạn luôn cảm thấy khỏe mạnh, tràn đầy sức sống trong suốt một ngày.

Căng thẳng

Bạn có thể đang tuân theo một chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý kết hợp tập luyện, nhưng nếu bạn thường xuyên bị căng thẳng, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách giữ nhiều nước hơn. Đây là một phản ứng bình thường của cơ thể khi căng thẳng.

Do vậy hãy cố gắng kiểm soát mức độ căng thẳng của bạn tốt nhất có thể. Mỗi khi bạn cảm thấy stress, hãy “chiều chuộng” bản thân một chút, bạn sẽ thấy toàn bộ cơ thể “nhẹ nhõm” hơn hẳn cả về nghĩa đen và nghĩa bóng đó.

Kết luận, việc kiểm tra cân nặng hàng ngày không có ý nghĩa đánh giá hiệu quả của kế hoạch giảm cân. Cân nặng mỗi ngày phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, và nó có thể thay đổi liên tục trong ngày. Do vậy, thay vì chỉ quan tâm đến chỉ số hiện trên bàn cân, hãy cố gắng phát huy các thói quen lành mạnh mỗi ngày để chăm sóc sức khỏe bản thân.