6 loại thực phẩm giúp phụ nữ Nhật trẻ lâu, luôn giữ được vóc dáng thon thả: Toàn những món bán đầy ở Việt Nam

Giảm cân 10/10/2022 16:13

Hãy cũng xem phụ nữ Nhật thường ăn những món gì để duy trì nhan sắc và vóc dáng nhé.

Chuối

Người Nhật có phương pháp giảm cân từ chuối nên chuối luôn là thực phẩm bán chạy ở các siêu thị, cửa hàng thực phẩm. Chưa cần nhắc đến khả nănggiảm cân, chuối đã là luôn đứng đầu trong danh sách những thực phẩm bổ dưỡng vì chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa. Đặc biệt, chuối chứa nhiều vitamin E, C và beta-carotene có tác dụng tốt trong việc làm chậm quá trình lão hóa.

6 loại thực phẩm giúp phụ nữ Nhật trẻ lâu, luôn giữ được vóc dáng thon thả: Toàn những món bán đầy ở Việt Nam - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bắp cải

Bắp cải cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa không hề thua kém các loại rau có lá xanh đậm. Trên thực tế, bắp cải chứa nhiều vitamin C, K. Đặc biệt, bắp cải non có tác dụng chống oxy hóa cao hơn. Ngoài ra, loại rau này còn chứa chất isothiocyanate có tác dụng ức chế sự phát triển của các khối u.

6 loại thực phẩm giúp phụ nữ Nhật trẻ lâu, luôn giữ được vóc dáng thon thả: Toàn những món bán đầy ở Việt Nam - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tỏi

Tỏi là gia vị quen thuộc với nhiều gia đình. Người ta thường nhắc đến tỏi bởi khả năng tăng cường sức đề kháng và trị các bệnh thông thường như cảm cúm. Tuy nhiên, chất chống oxy hóa allincin trong tỏi cũng có tác dụng ngăn ngừa lão hóa cho cơ thể.

6 loại thực phẩm giúp phụ nữ Nhật trẻ lâu, luôn giữ được vóc dáng thon thả: Toàn những món bán đầy ở Việt Nam - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đậu nành

Các hạt đậu nành chứa hàm lượng isoflavone rất cao. Đây là một loại phytoestrogen giống như estrogen của con người. Isoflavone có đặc tínhc hống viêm, giúp điều chỉnh các phản ứng viêm của cơ thể đồng thời giúp kháng khuẩn, chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Bên cạnh đó, những món ăn làm từ đậu nành còn giàu protein và các axit amin cần thiết cho cơ thể. Không những thế, đậu nành còn giàu khoáng chất như magie, canxi, sắt, mangan, selen, phốt pho... giúp xương chắc khỏe. Nghiên cứu còn chỉ ra rằng, ăn đậu phụ (một sản phẩm làm tự đậu nành) giúp bảm cảm thấy no lâu từ đó hạn chế việc tăng cân.

6 loại thực phẩm giúp phụ nữ Nhật trẻ lâu, luôn giữ được vóc dáng thon thả: Toàn những món bán đầy ở Việt Nam - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Trà xanhlà loại đồ uống yêu thích của người Nhật. Trong trà có chứa polyphenol và catechin có tác dụng chống lão hóa, ngăn chặn sự phát triển của các khối u. Uống trà xanh thường xuyên còn có tác dụng tốt đối với việc duy trì cân nặng của phụ nữ.

Bên cạnh đó, phụ nữ Nhật bản còn có thói quen đắp mặt nạ trà xanh để chăm sóc da, làm mờ các nếp nhăn, se khít lỗ chân lông và giải độc cho làn da.

6 loại thực phẩm giúp phụ nữ Nhật trẻ lâu, luôn giữ được vóc dáng thon thả: Toàn những món bán đầy ở Việt Nam - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các loại quả mọng

Những quả mọng như việt quất, mâm xôi, dâu tây... chứa nhiều polyphenol, vitamin C và chất xơ thực vật. Chúng có đặc tính chống oxy hóa tuyệt với giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể đồng thời nuôi dưỡng, chăm sóc làn da từ bên trong.

6 loại thực phẩm giúp phụ nữ Nhật trẻ lâu, luôn giữ được vóc dáng thon thả: Toàn những món bán đầy ở Việt Nam - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

8 thói quen cực hữu ích giúp DUY TRÌ VÓC DÁNG cho người lười giảm cân

8 thói quen cực hữu ích giúp DUY TRÌ VÓC DÁNG cho người lười giảm cân

Với nhiều chị em không có thời gian tập thể dục, chỉ cần duy trì 10 thói quen này hàng ngày là có thể giảm cân.

Xem thêm
Từ khóa:   cách giảm cân hiệu quả tiêu thụ thực phẩm lành mạnh Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 8 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 8 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 8 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài