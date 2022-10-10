6 loại thực phẩm giúp phụ nữ Nhật trẻ lâu, luôn giữ được vóc dáng thon thả: Toàn những món bán đầy ở Việt Nam

Người Nhật có phương pháp giảm cân từ chuối nên chuối luôn là thực phẩm bán chạy ở các siêu thị, cửa hàng thực phẩm. Chưa cần nhắc đến khả nănggiảm cân, chuối đã là luôn đứng đầu trong danh sách những thực phẩm bổ dưỡng vì chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa. Đặc biệt, chuối chứa nhiều vitamin E, C và beta-carotene có tác dụng tốt trong việc làm chậm quá trình lão hóa.

Bắp cải cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa không hề thua kém các loại rau có lá xanh đậm. Trên thực tế, bắp cải chứa nhiều vitamin C, K. Đặc biệt, bắp cải non có tác dụng chống oxy hóa cao hơn. Ngoài ra, loại rau này còn chứa chất isothiocyanate có tác dụng ức chế sự phát triển của các khối u.

Ảnh minh họa: Internet

Tỏi

Tỏi là gia vị quen thuộc với nhiều gia đình. Người ta thường nhắc đến tỏi bởi khả năng tăng cường sức đề kháng và trị các bệnh thông thường như cảm cúm. Tuy nhiên, chất chống oxy hóa allincin trong tỏi cũng có tác dụng ngăn ngừa lão hóa cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Đậu nành

Các hạt đậu nành chứa hàm lượng isoflavone rất cao. Đây là một loại phytoestrogen giống như estrogen của con người. Isoflavone có đặc tínhc hống viêm, giúp điều chỉnh các phản ứng viêm của cơ thể đồng thời giúp kháng khuẩn, chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Bên cạnh đó, những món ăn làm từ đậu nành còn giàu protein và các axit amin cần thiết cho cơ thể. Không những thế, đậu nành còn giàu khoáng chất như magie, canxi, sắt, mangan, selen, phốt pho... giúp xương chắc khỏe. Nghiên cứu còn chỉ ra rằng, ăn đậu phụ (một sản phẩm làm tự đậu nành) giúp bảm cảm thấy no lâu từ đó hạn chế việc tăng cân.

Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Trà xanhlà loại đồ uống yêu thích của người Nhật. Trong trà có chứa polyphenol và catechin có tác dụng chống lão hóa, ngăn chặn sự phát triển của các khối u. Uống trà xanh thường xuyên còn có tác dụng tốt đối với việc duy trì cân nặng của phụ nữ.

Bên cạnh đó, phụ nữ Nhật bản còn có thói quen đắp mặt nạ trà xanh để chăm sóc da, làm mờ các nếp nhăn, se khít lỗ chân lông và giải độc cho làn da.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại quả mọng

Những quả mọng như việt quất, mâm xôi, dâu tây... chứa nhiều polyphenol, vitamin C và chất xơ thực vật. Chúng có đặc tính chống oxy hóa tuyệt với giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể đồng thời nuôi dưỡng, chăm sóc làn da từ bên trong.