Bảo Thy lấy lại dáng đẹp thần tốc sau sinh, bật mí nhờ 3 tuyệt chiêu chị em ai cũng có thể làm được tại nhà

Giảm cân 31/10/2022 12:39

Từng là ca sĩ đình đám một thời, giờ đây tuy khá hiếm khi hoạt động nghệ thuật nhưng cuộc sống của Bảo Thy vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Bảo Thy là một trong những tên tuổi thành công với dòng nhạc teen pop thập niên 2000. Nếu như ngày còn trẻ, giọng ca "Công chúa bong bóng" ghi điểm với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào thì sau khi lấy chồng đại gia Phan Lĩnh, Bảo Thy ngày một quyến rũ và mặn mà. Đặc biệt là sau khi làm mẹ, sắc vóc của Bảo Thy lại ngày một thăng hạng.

Bảo Thy lấy lại dáng đẹp thần tốc sau sinh, bật mí nhờ 3 tuyệt chiêu chị em ai cũng có thể làm được tại nhà - Ảnh 1

Sau khi sinh con trai đầu lòng, nữ ca sĩ càng tích cực khoe ảnh trên mạng xã hội nhiều hơn. Bên cạnh đó, hành trình lấy lại vóc dáng sau khi "vượt cạn" của Bảo Thy cũng khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.

Bảo Thy lấy lại dáng đẹp thần tốc sau sinh, bật mí nhờ 3 tuyệt chiêu chị em ai cũng có thể làm được tại nhà - Ảnh 2

Cũng như nhiều "mẹ bỉm sữa" khác, Bảo Thy gặp một số vấn đề về cân nặng và vóc dáng sau khi sinh con. Thông qua những hình ảnh có thể thấy được nữ ca sĩ trông mũm mĩm hơn so với trước đây. Chính vì vậy, cô nàng đã quyết tâm lấy lại vóc dáng và lên kế hoạch cụ thể.

Bảo Thy lấy lại dáng đẹp thần tốc sau sinh, bật mí nhờ 3 tuyệt chiêu chị em ai cũng có thể làm được tại nhà - Ảnh 3

Người đẹp nói sau vài tháng sinh con đầu lòng, cô lấy lại vóc dáng nhờ chế độ ăn uống khoa học và luyện tập. Hiện ca sĩ nặng 52 kg, cao 1,66 m, với số đo 3 vòng 92-65-93 cm. Người đẹp sinh năm 1988 được khen tay, chân thon nhỏ và làn da trắng nõn nà.

Bảo Thy lấy lại dáng đẹp thần tốc sau sinh, bật mí nhờ 3 tuyệt chiêu chị em ai cũng có thể làm được tại nhà - Ảnh 4

Chia sẻ về việc sở hữu vóc dáng ngày càng xinh đẹp gợi cảm, bà mẹ một con cho biết: “Tôi không có thực đơn lý tưởng nào cả, chỉ hạn chế đến mức thấp nhất đồ ngọt, giảm tinh bột và lúc nào cũng chỉ ăn lưng bụng”.

TẬP YOGA:

Bảo Thy cho biết cô tập luyện yoga mỗi ngày để thêm tươi trẻ và khỏe khoắn. Mục tiêu chính của Yoga là phát triển sức mạnh cơ thể để bạn có thể tập trung lâu hơn và các bài tập thư giãn cơ bắp gân cốt đảm bảo bạn sẽ có một cơ thể khỏe mạnh.

Các động tác Yoga buộc bạn phải tập trung vào các chuyển động, bạn cần phải tĩnh tâm, tập trung, do đó giúp giảm căng thẳng và cải thiện trí lực và có một cơ thể khỏe mạnh nhờ việc lưu thông máu huyết. Ngoài ra Bảo Thy tập luân phiên HIIT, cardio, giãn cơ, khiêu vũ.

Bảo Thy lấy lại dáng đẹp thần tốc sau sinh, bật mí nhờ 3 tuyệt chiêu chị em ai cũng có thể làm được tại nhà - Ảnh 5

ĂN NHIỀU RAU XANH:

Bảo Thy chọn ép cân bằng thực đơn toàn rau xanh, có món khó ăn đến mức cô phải xay thành sinh tố. Buổi đầu, cô chỉ uống một ly cà phê vào buổi sáng, hôm sau mới thêm lát bánh mì để hạn chế tình trạng say cà phê. Giai đoạn này, cô chuộng các món salad rau củ cho bữa trưa và tối. Lượng protein trong các suất ăn này chỉ được bổ sung bằng một lát thịt nguội mỏng. Trong những bữa ăn của Bảo Thy lúc nào cũng có đến ít nhất 50% là rau xanh và hoa quả để cô có thể cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Bảo Thy lấy lại dáng đẹp thần tốc sau sinh, bật mí nhờ 3 tuyệt chiêu chị em ai cũng có thể làm được tại nhà - Ảnh 6

KHÔNG ĂN ĐỒ NGỌT:

Bảo Thy cho biết cô không có bí quyết giảm cân sau sinh nào ngoài tiết chế ăn uống, đặc biệt là đồ ngọt vì bánh, kẹo, nước ngọt có gas... chứa nhiều đường tạo cảm giác sảng khoái khi sử dụng, tuy nhiên khi bạn dùng liên tục trong thời gian dài khiến cơ thể bị "nghiện" đường. Lúc này nếu không được tiếp tục ăn chất ngọt bạn sẽ có cảm giác uể oải, khó chịu và có nguy cơ tăng cân nhanh chóng kèm những bệnh lý khó lường.

Bảo Thy lấy lại dáng đẹp thần tốc sau sinh, bật mí nhờ 3 tuyệt chiêu chị em ai cũng có thể làm được tại nhà - Ảnh 7

Nhờ nói không với độ ngọt mà cô có thể dễ dàng lấy lại vóc dáng sau sinh.

Bảo Thy lấy lại dáng đẹp thần tốc sau sinh, bật mí nhờ 3 tuyệt chiêu chị em ai cũng có thể làm được tại nhà - Ảnh 8

6 lý do ít người biết khiến cân nặng bất ngờ tăng nhanh chỉ sau một đêm

6 lý do ít người biết khiến cân nặng bất ngờ tăng nhanh chỉ sau một đêm

Nhiều người thức giấc, bước lên cân và không tin vào mắt mình bởi số cân hiện tại khác hẳn ngày hôm qua. Vậy có thực sự là bạn đã tăng cân chỉ sau một đêm? Và đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này?

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết giảm cân của sao việt giảm cân bí quyết giảm cân sau sinh

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 7 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ