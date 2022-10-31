Bảo Thy lấy lại dáng đẹp thần tốc sau sinh, bật mí nhờ 3 tuyệt chiêu chị em ai cũng có thể làm được tại nhà

Bảo Thy là một trong những tên tuổi thành công với dòng nhạc teen pop thập niên 2000. Nếu như ngày còn trẻ, giọng ca "Công chúa bong bóng" ghi điểm với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào thì sau khi lấy chồng đại gia Phan Lĩnh, Bảo Thy ngày một quyến rũ và mặn mà. Đặc biệt là sau khi làm mẹ, sắc vóc của Bảo Thy lại ngày một thăng hạng.

Sau khi sinh con trai đầu lòng, nữ ca sĩ càng tích cực khoe ảnh trên mạng xã hội nhiều hơn. Bên cạnh đó, hành trình lấy lại vóc dáng sau khi "vượt cạn" của Bảo Thy cũng khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.

Cũng như nhiều "mẹ bỉm sữa" khác, Bảo Thy gặp một số vấn đề về cân nặng và vóc dáng sau khi sinh con. Thông qua những hình ảnh có thể thấy được nữ ca sĩ trông mũm mĩm hơn so với trước đây. Chính vì vậy, cô nàng đã quyết tâm lấy lại vóc dáng và lên kế hoạch cụ thể.

Người đẹp nói sau vài tháng sinh con đầu lòng, cô lấy lại vóc dáng nhờ chế độ ăn uống khoa học và luyện tập. Hiện ca sĩ nặng 52 kg, cao 1,66 m, với số đo 3 vòng 92-65-93 cm. Người đẹp sinh năm 1988 được khen tay, chân thon nhỏ và làn da trắng nõn nà.

Chia sẻ về việc sở hữu vóc dáng ngày càng xinh đẹp gợi cảm, bà mẹ một con cho biết: “Tôi không có thực đơn lý tưởng nào cả, chỉ hạn chế đến mức thấp nhất đồ ngọt, giảm tinh bột và lúc nào cũng chỉ ăn lưng bụng”.

TẬP YOGA:

Bảo Thy cho biết cô tập luyện yoga mỗi ngày để thêm tươi trẻ và khỏe khoắn. Mục tiêu chính của Yoga là phát triển sức mạnh cơ thể để bạn có thể tập trung lâu hơn và các bài tập thư giãn cơ bắp gân cốt đảm bảo bạn sẽ có một cơ thể khỏe mạnh.

Các động tác Yoga buộc bạn phải tập trung vào các chuyển động, bạn cần phải tĩnh tâm, tập trung, do đó giúp giảm căng thẳng và cải thiện trí lực và có một cơ thể khỏe mạnh nhờ việc lưu thông máu huyết. Ngoài ra Bảo Thy tập luân phiên HIIT, cardio, giãn cơ, khiêu vũ.

ĂN NHIỀU RAU XANH:

Bảo Thy chọn ép cân bằng thực đơn toàn rau xanh, có món khó ăn đến mức cô phải xay thành sinh tố. Buổi đầu, cô chỉ uống một ly cà phê vào buổi sáng, hôm sau mới thêm lát bánh mì để hạn chế tình trạng say cà phê. Giai đoạn này, cô chuộng các món salad rau củ cho bữa trưa và tối. Lượng protein trong các suất ăn này chỉ được bổ sung bằng một lát thịt nguội mỏng. Trong những bữa ăn của Bảo Thy lúc nào cũng có đến ít nhất 50% là rau xanh và hoa quả để cô có thể cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể.

KHÔNG ĂN ĐỒ NGỌT:

Bảo Thy cho biết cô không có bí quyết giảm cân sau sinh nào ngoài tiết chế ăn uống, đặc biệt là đồ ngọt vì bánh, kẹo, nước ngọt có gas... chứa nhiều đường tạo cảm giác sảng khoái khi sử dụng, tuy nhiên khi bạn dùng liên tục trong thời gian dài khiến cơ thể bị "nghiện" đường. Lúc này nếu không được tiếp tục ăn chất ngọt bạn sẽ có cảm giác uể oải, khó chịu và có nguy cơ tăng cân nhanh chóng kèm những bệnh lý khó lường.

Nhờ nói không với độ ngọt mà cô có thể dễ dàng lấy lại vóc dáng sau sinh.