6 thực phẩm chứa tinh bột vẫn giúp chị em giảm cân nhanh chóng, càng ăn nhiều càng "vắt mỡ" hiệu quả

Sữa không chỉ chứa tinh bột tốt mà còn có protein, canxi, magiê và nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, rất tốt cho sức khỏe . Ngoài sữa bò, bạn có thể dùng các loại sữa hạt như sữa hạnh nhân, sữa đậu nành... để đổi bữa, tăng vị giác.

Đậu đen là thực phẩm được khuyến khích trong chế độ ăn kiêng nhờ hàm lượng protein thực vật cao, giàu chất xơ cùng chất chống oxy hóa. Nhờ đó, đậu đen giúp giảm cân và làm đẹp da.

3. Chuối

Chuối cung cấp nguồn carbs lành mạnh, bổ sung năng lượng cho cơ thể. Ăn chuối giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

4. Táo

Giống như chuối, táo chứa nguồn tinh bột tốt cho vóc dáng và cơ thể. Ngoài ra, táo còn giàu chất xơ hòa tan tốt cho tim và chất xơ prebiotic tốt cho sức khỏe đường ruột. Hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong táo cũng có lợi cho não bộ.

5. Yến mạch

Yến mạch là nguồn tinh bột tốt, thường có trong các chế độ giảm cân. Ngoài ra, yến mạch rất giàu chất xơ hòa tan beta-glucan, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

6. Bí đỏ

Bí đỏ chứa hàm lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Bí đỏ có thể chế biến nhiều món ăn, dễ xây dựng thực đơn giảm cân.