Cư dân mạng xôn xao với nhan sắc trẻ mẹ 4 con mãi không già của vợ Lý Hải, còn đẹp hơn so với ảnh cưới chụp 12 năm trước

Bài học làm mẹ 13/11/2022 08:02

Minh Hà khiến nhiều người khá ngỡ ngàng khi khoe lại ảnh cưới cũ vì ở thời điểm hiện tại nhìn còn trẻ trung hơn.

Cách đây vài giờ, Minh Hà vừa đăng tải lại bộ ảnh cưới để chuẩn bị kỷ niệm 12 năm kết hôn với ca sĩ/ đạo diễn Lý Hải. Nhiều người cảm thấy bất ngờ bởi sau 12 năm, Lý Hải thì ngày càng phong độ còn Minh Hà không những chẳng già đi mà thậm chí còn trẻ hơn trước.

Cư dân mạng xôn xao với nhan sắc trẻ mẹ 4 con mãi không già của vợ Lý Hải, còn đẹp hơn so với ảnh cưới chụp 12 năm trước - Ảnh 1

Đầu tháng 11/2010, Lý Hải và Minh Hà từng gây bão với bộ ảnh cưới hóa thân thành hoàng tử công chúa lãng mạn và tràn ngập hạnh phúc của đôi lứa.

Cư dân mạng xôn xao với nhan sắc trẻ mẹ 4 con mãi không già của vợ Lý Hải, còn đẹp hơn so với ảnh cưới chụp 12 năm trước - Ảnh 2

Trải qua một quãng thời gian dài quen và yêu nhau, Lý Hải và Minh Hà đã gặp không ít áp lực khi bị dư luận soi do độ tuổi của hai người chêch lệch nhau khá nhiều.

Cư dân mạng xôn xao với nhan sắc trẻ mẹ 4 con mãi không già của vợ Lý Hải, còn đẹp hơn so với ảnh cưới chụp 12 năm trước - Ảnh 3

Bằng tình yêu bền bỉ và niềm tin mạnh liệt, cặp đôi đã có một sự tin tưởng tuyệt đối lẫn nhau, mặc dù cả hai có một quãng thời gian xa cách khi Minh Hà đi du học còn Lý Hải thi vẫn ở Việt Nam.

Cư dân mạng xôn xao với nhan sắc trẻ mẹ 4 con mãi không già của vợ Lý Hải, còn đẹp hơn so với ảnh cưới chụp 12 năm trước - Ảnh 4

Sau hơn 10 năm về chung một nhà, cặp đôi đã có với nhau bốn nhóc tỳ hai trai hai gái, trở thành gia đình đông con nhất nhì Vbiz.

Cư dân mạng xôn xao với nhan sắc trẻ mẹ 4 con mãi không già của vợ Lý Hải, còn đẹp hơn so với ảnh cưới chụp 12 năm trước - Ảnh 5

Vốn là một hot girl, nhan sắc Minh Hà ở thời điểm 2010 đã vô cùng thu hút. Tuy nhiên so với thời điểm hiện tại, nhiều người còn đánh giá cô "lão hóa ngược".

 

18/11 sắp tới chính là kỷ niệm 12 năm ngày cưới của cặp đôi này.

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Từ khóa:   Minh Hà vợ Lý Hải Lý Hải Lý Hải Minh Hà

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