Cộng đồng mạng choáng với "núi" quà sinh nhật của con gái "nữ đại gia quận 7" Đoàn Di Băng

Mới đây, nhân dịp con gái thứ 2 tên Yuki đón tuổi mới, Đoàn Di Băng đã tổ chức sinh nhật vô cùng hoành tráng. Trên trang cá nhân, đại gia quận 7 liên tục cập nhật những hình ảnh về buổi lễ ấy.

Cho đến mới đây hot mom Sài thành đã khoe loạt quà khủng con gái nhận được trong sinh nhật tròn 6 tuổi.

Đó đều là những món đồ chơi trẻ em yêu thích như bộ đồ nấu ăn, búp bê, loạt phiên bản của Pony chỉ khác màu,... đến từ thương hiệu đồ chơi nổi tiếng thế giới.

Không chỉ quà tặng, trước đó vào ngày sinh nhật nữ đại gia cũng chi khủng, thuê người thiết kế một con Pony cỡ lớn, bánh kẹo, bánh sinh nhật,... đều mang hình dáng con vật này.

Chỉ cần nhìn hình thôi ai cũng nhận ra nữ đại gia yêu chiều con cỡ nào.

Trong một tâm sự trước đó, đại gia quận 7 từng tiết lộ cô con gái thứ 2 tên Yuki chính là bản sao hoàn hảo của mình từ ngoại hình cho tới tính cách. Còn cô con gái cả dịu dàng, hiểu chuyện hơn.

Mới đây, cô còn đưa 3 ái nữ sang Hàn Quốc du lịch sau thời gian dài bận rộn với công việc học tập.

Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ kết hôn vào năm 2012. Về chung nhà không bao lâu, cặp đôi đã đón chào công chúa đầu tiên chào đời, đặt tên Linh Đan (hay thường gọi là Hana).

Năm 2016, Đoàn Di Băng sinh con gái thứ 2 tên An Nhiên (gọi ở nhà là Yuki). Năm 2020, cựu ca sĩ tiếp tục hạ sinh bé thứ 3 đặt tên ở nhà là Bing Bing.

Sinh ra đã "ngậm thìa vàng" nên các con gái của Đoàn Di Băng có cuộc sống chuẩn rich kid từ bé. Từ trước đến nay vợ đại gia không bao giờ ngần ngại trong việc chi tiền cho con cái.

Gần đây, vợ chồng Đoàn Di Băng còn thuê hẳn 4 người vệ sĩ để bảo vệ an toàn cho con gái cũng như gia đình mình, hay thuê cả đầu bếp riêng đến từ các nhà hàng nổi tiếng về nấu ăn dù nhà đã có đến 3 người giúp việc.