Làm cô dâu xinh đẹp, mẹ bỉm này vẫn cho con bú trên quãng đường 200km gây sốt cộng đồng mạng

Ngày cưới là ngày lễ trọng đại trong cuộc đời của mỗi người con gái. Chính vì thế mà trong những ngày này, cô dâu thường tận dụng khoảng thời gian hạnh phúc để làm đẹp , chụp ảnh kỉ niệm hay đón tiếp quan khách hai bên. Thế nhưng với những cô dâu đã làm mẹ thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác biệt, đơn cử như câu chuyện của bà mẹ đang được mọi người chú ý trên mạng xã hội.

Theo đó, một đoạn video đang được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc một bà mẹ đang cho con bú nhưng trên người cô lại diện váy cô dâu, trang điểm xinh đẹp. Theo tiết lộ từ phía người đăng tải đoạn clip, cô dâu này có con trong khoảng thời gian dịch Covid-19 bùng phát, chính vì thế bị kẹt ở Bình Dương chưa thể tổ chức đám cưới cùng bạn trai. Sau khi hết dịch cũng là lúc bé con đã lớn, gia đình mới có điều kiện tổ chức đám cưới.

Mặc dù trong ngày vui trọng đại của mình nhưng cô dâu vẫn không quên nhiệm vụ của bản thân chính là làm mẹ, chăm sóc cậu con trai của mình. Trong lúc chờ chồng đến "rước về dinh", cô tranh thủ cho con trai ti sữa. Bé trai xinh xắn, dễ thương nằm ngoan ngoãn trong lòng mẹ. Hình ảnh đẹp đẽ, hành động đầy thiêng liêng, tình cảm của một người mẹ nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người.

Bên cạnh đó, không ít chị em bỉm sữa cũng lên tiếng đồng cảm vì thấy bản thân mình trong đó, dù có vui đến mấy, bận rộn ra sao đều có thể gác lại khi con cần mẹ.

Trước đó mạng xã hội cũng lan truyền không ít hình ảnh kèm câu chuyện xúc động tương tự. Đơn cử như hình ảnh bà mẹ bỉm sữa Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1994, Phú Thọ phải cho con ti sữa ngay trên xe hơi. Bà mẹ khéo léo dùng chiếc quạt để che đi sự nhạy cảm, nhận được lời khen ngợi hết nấc vì cảnh đẹp và tình mẫu tử thiêng liêng.

Tiết lộ về lý do lên xe hoa khi con gái đã lớn, chị Oanh cho biết thời điểm cô biết mình có con gái cũng là lúc chị gái của Oanh xuất giá. Vì tập tục kiêng hai cô con gái cùng lấy chồng trong 1 năm nên chị Oanh chấp nhận nhường cho chị gái, bản thân cô và chồng đăng ký kết hôn, về chung 1 nhà nhưng hoãn chưa làm đám cưới.

Đến tháng 5/2018, hôn lễ của vợ chồng chị Oanh mới được diễn ra. Đoạn đường 200 km về nhà chồng quá xa nên con gái chị cần phải được bú thêm sữa. Rất may chị Oanh cũng chọn chiếc váy cưới đơn giản để tiện cho con ti bất cứ lúc nào. Chị Oanh cũng không ngờ bức ảnh lại được phủ sóng mạng xã hội, chị cảm thấy bức ảnh đó như một kỉ niệm đáng nhớ.

Giống như chị Oanh, chị Đỗ Hương Xuân (sinh sống tại Quảng Ninh) cũng đăng tải bức ảnh đang cho con bú trong ngày vui của mình kèm dòng trạng thái "Hôm qua em mới lấy chồng các mẹ ạ. Cảm giác vừa làm mẹ vừa làm cô dâu thật khó tả”.

Chị Hương Xuân chia sẻ thêm, chị và chồng quen nhau khi cô đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán, còn anh lúc đó đang quản lý 1 phòng gym tại địa phương. Lúc chị Xuân biết tin đang mang trong mình đứa con đầu lòng cũng là lúc bà nội chị Xuân qua đời nên gia đành tạm gác lại chuyện cưới hỏi, đợi một thời gian sau mới tổ chức.

"Mình phải vừa lo chuẩn bị trang phục, trang điểm, vừa cho con bú vì ngay khi ấy bé khóc đòi mẹ, mọi người bế đi chỗ khác dỗ thế nào cũng không được Đến lúc bố mẹ đi chúc mâm, bé khóc đòi theo. Lúc đấy mọi người ai cũng buồn cười và thương cháu thèm hơi mẹ. Mình cũng sốt ruột vô cùng, phải đợi đến khi tan tiệc để chăm và dỗ dành con gái" - chị Xuân kể.

Với những ai đã và đang làm mẹ chắc hẳn đểu hiểu rằng chăm con không chỉ là trách nhiệm mà còn là một niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời của mẹ. Chính bởi thế dù sướng khổ, khó khăn hay bận rộn đến mấy, nếu con cần thì mẹ sẽ không bao giờ chối từ như cách các bà mẹ bỉm ở phía trên đã dành cho con.