3 cậu bé Việt từng gây bão khắp cộng đồng mạng trong "Bố ơi! mình đi đâu thế?" giờ đã là thanh niên trưởng thành, cao tận 1m7

Sau 8 năm tham gia show truyền hình "Bố ơi mình đi đâu thế", Tê Giác giờ đã không còn là cậu bé nhút nhát, hay khóc nhè vì nhớ mẹ. Thay vào đó là cậu thanh niên 15 tuổi, cao trên mét 7, chững chạc ra dáng của cậu anh cả trong gia đình 4 anh chị em.

Nói về cậu con trai cả trong nhà, Hoàng Bách cho biết Tê Giác học khá và ngoan ngoãn. Cậu bé từng xuất sắc đoạt HCB Olympic Sinh - Lý thành phố. Ngoài ra con trai Hoàng Bách cũng rất giỏi nhạc, nhất là đàn piano. Tuy nhiên, cũng như các cậu trai trẻ tuổi này, bên cạnh sở thích đọc sách, anh chàng cũng rất mê game.

Hoàng Bách từng tâm sự: "Ngồi xem lại chương trình Bố ơi mình đi đâu thế cùng cả nhà, ngó lại cậu thanh niên cao hơn 1m7 điềm đạm ngồi cạnh cho bố và em dựa vào mới nhận ra, để nuôi dạy một đứa trẻ thành người là biết bao nhiêu khó khăn vất vả và thử thách, không thể kể hết".

Mặc dù tiết lộ nhiều tật xấu của con trai, nhưng Hoàng Bách cũng phải thừa nhận, cậu cả mang rất nhiều ảnh hưởng của bố. Ngay cả từ giọng hát tới tính cách: "Mọi người chắc ai cũng từng nghe bài hát Mình đi đâu thế bố ơi, đó là ca khúc mà Tê Giác cùng hát với bố và các chú. Về cơ bản, tôi nhận thấy trong 3 bạn nhỏ có anh cả Tê Giác sở hữu giọng hát y chang tôi".

Về tính cách, ông bố Hoàng Bách cho biết cậu bé sống hướng nội. Giai đoạn tuổi dậy thì khiến tính cách của cậu bé đôi lúc cũng nóng nảy, tuy nhiên, cậu vẫn luôn là niềm tự hào của bố mẹ và người anh được các em rất yêu quý.

Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Hoàng Bách từng cho biết: "Thanh niên hơn 1 tuần nay bắt đầu tự ngồi vào đàn, tập lại sau hơn 1 năm không đụng đến nốt nhạc. Có tí gen của bố, tính lại tập trung nên tập lại khá nhanh, nhưng điều đáng kể nhất là cái tính nóng nảy, hiếu thắng (cũng gen bố) đã được chuyển hóa khá ngon lành. Khi em Hip lao lên phòng, ngồi thẳng vào lòng anh Hai mà giành cây đàn, ông anh cũng không một câu quát mắng mà chỉ nhẹ nhàng ôm, hôn và nói chuyện cùng em".

Trở thành anh cả trong một gia đình đông anh em, Hoàng Minh luôn ý thức được vai trò của mình. Cậu bé rất chơi rất thân với các em, như mẹ Thanh Thảo tiết lộ thì dù đã sang tuổi 15 nhưng cậu bé vẫn giữ thói quen thơm em trước giờ đi ngủ. Sự ấm áp của cậu con trai luôn khiến người mẹ phải mềm lòng, chị tâm sự: "Như thường lệ trước khi ngủ, Tê Giác hay đi dạo một vòng vào các phòng để tìm cả nhà thơm từng người chào nhau rồi mới ngủ. Cô em gái đanh đá bảo: lần cuối cùng nha anh, em đã tròn 10 tuổi và anh đã 15 tuổi rồi, không phải muốn hôn thì hôn đâu nhé. Ông anh liền nói: Thích thì hôn nhé, đến lúc có bạn trai, anh vẫy tay thì vẫn phải đưa má anh hôn chứ ở đó mà 10 tuổi.".

Mặc dù sinh trong một gia đình có điều kiện nhưng cách nuôi dạy con của Hoàng Bách và Thanh Thảo rất nghiêm khắc. Tê Giác cũng như các em đều rèn tính cách tự lập từ nhỏ để không ỷ vào bố mẹ. Thậm chí Thanh Thảo còn tiết lộ nhà chị không phải tốn tiền lắp máy rửa bát vì tối nào Tê Giác và cô em cũng đảm đương luôn phần việc này. Nói về con trai, Thanh Thảo từng tâm sự xúc động: "Thương nhất là mấy anh con đầu như Tê Giác, được nuôi dạy bằng bao nhiêu bài học lỗi của bố mẹ. Tê Giác bản chất là cậu bé rất cứng cỏi, được nuôi dạy bởi lần đầu tiên làm bố mẹ, nên đôi lúc nghĩ lại thấy mình quá cứng rắn với con mà thương.

Từ bé đã ngủ nôi riêng, 2 tuổi đã ngủ phòng riêng một mình, 9 tuổi mẹ đã rèn cho tự đi bộ đến trường cho đến giờ này (tất nhiên là trường học chỉ quanh quẩn trong vòng bán kính 1,5km). Rồi lần lượt các em ra đời, bố mẹ lúc nào cũng dạy làm anh phải biết nhường, bao bọc, dạy dỗ các em... Cũng may điều bố mẹ làm đúng nhất là cho con biết được bố mẹ yêu con như thế nào, nên đến tuổi này con vẫn yêu thương gắn kết với bố mẹ".

Điều mà Tê Giác khiến bố mẹ luôn tự hào chính là việc cậu lớn lên nhưng vẫn luôn gần gũi, gắn bó với các thành viên trong gia đình. Con chính là sợi dây gắn kết gia đình, luôn yêu thương các em, luôn cố gắng để các em nhìn vào và noi theo.

Bi Béo (Võ Nguyên)

Tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế" mùa 2, cậu con trai Xuân Bắc trở thành nhân vật được yêu thích nhất trong show truyền hình thực tế. Vẻ ngoài mũm mĩm đáng yêu cùng tính cách thừa hưởng của người bố Xuân Bắc khiến những phát ngôn của Bi Béo luôn khiến người hâm mộ phải phì cười.

Sau khi show kết thúc, cậu bé vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả đến mức bố Xuân Bắc còn lập cho Bi béo một kênh riêng để thỏa lòng người hâm mộ. Cậu bé giờ đã lên cấp 2, cao lớn hơn nhưng vóc dáng vẫn rất mũm mĩm. Về tính cách, cũng như trên sóng truyền hình, Bi Béo vẫn rất hài hước khiến những màn chặt chém của hai bố con luôn khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Cậu bé sau đó cũng xuất hiện trong một số show truyền hình và nhận được nhiều lời khen ngợi như Táo quân năm 2018, Ai là triệu phú năm 2021.

Mặc dù nổi tiếng và được nhiều người biết đến, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, Bi Béo không hề được bố mẹ nuông chiều. Ngay trên sóng Bố ơi mình đi đâu thế, có thể thấy Xuân Bắc cũng rất nghiêm khắc trong việc uốn nắn con từ bé. Với mẹ Hồng Nhung, việc nuôi dạy con hai cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn lại càng không đơn giản, vì thế chị cũng tỏ ra rất "cứng". Mẹ Bi béo từng tâm sự: "Tôi dữ gấp 5, gấp 10 lần mọi người trong chuyện dạy con nhưng hiện tại, tôi vẫn thấy sự nghiêm khắc ấy là cần thiết. Tôi cũng từng là đứa trẻ lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm của gia đình, cũng từng có những lần đưa ra ý kiến trái ngược nhưng sau cùng, tôi biết ba mẹ thương mới dạy tôi những bài học như thế".

Sau một số lùm xùm gây tranh cãi trong việc kiểm soát con trên mạng xã hội, mẹ Bi béo tiết lộ Bi béo tuy to xác nhưng là một cậu bé rất ngây thơ. Vì lo sợ con bị ảnh hưởng bởi những luồng thông tin xấu, mẹ Bi Béo đã không cho con dùng điện thoại và cậu bé cảm thấy điều đó là đúng đắn. Thay vì lên mạng, giờ con tập trung vào việc học và chơi đàn và cảm thấy vui vẻ với lựa chọn đó.

Chíp Sún (Hồng Long)

Năm 2017, Hồng Phúc đã đưa con trai Chíp Sún cùng tham gia chương trình thực tế “Bố ơi mình đi đâu thế” mùa thứ 4. Cậu bé khi chào đời bị mắc bệnh tim bẩm sinh, thậm chí có lần bác sĩ còn trả về nhưng may mắn gặp được bác sĩ mổ giỏi, sức khỏe của Chip đã dần ổn định và có thể tham gia show truyền hình thực tế cùng các bạn.

Quyết định khi để Chíp sún tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế" Hồng Phúc không khỏi lo lắng, anh thậm chí còn nói với ekip rằng nếu trong quá trình thực hiện cảm thấy Chip không đủ sức khỏe thì xin BTC thay bằng cặp bố con khác. Tuy nhiên, may mắn là qua cuộc chơi, Chíp sún luôn giữ phong độ khỏe mạnh và cậu bé vô cùng hào hứng khi được khám phá, trải nghiệm những vùng đất mới cùng những người bạn.

Sau khi show kết thúc, cậu bé vẫn cùng bố tham gia một số show truyền hình và nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Ở tuổi 12, Chíp sún giờ cao lớn, mũm mĩm và ngày càng đẹp trai giống bố. Cậu bé hiện đang theo học tại một trường quốc tế ở Tp HCM.

Nói về cách nuôi dạy con, MC Hồng Phúc từng cho biết, với vai trò là anh cả trong nhà, bé Chip được bố mẹ nuôi dạy rất cẩn thận. Anh tâm sự: "Phúc luôn muốn Chíp phải là trụ cột cho gia đình sau này, nên Phúc dạy Chíp phải biết làm mọi thứ và phải có trách nhiệm với những gì mình làm".

Để có bé Chip khỏe mạnh của ngày hôm nay, cậu bé đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật và hiện vẫn phải tái khám đều đặn. MC Hồng Phúc luôn hướng con tới sự chia sẻ, đồng cảm cùng bạn bè có cùng hoàn cảnh nên đã khuyến khích bé tham gia vào dự án mổ tim miễn phí cho các bạn trẻ khó khăn. Nhờ cách dạy dỗ con hướng con tới những điều tốt đẹp của cuộc sống, cậu bé càng lớn càng là niềm tự hào của bố mẹ với sự tự lập, trách nhiệm và trái tim bao dung.