Cuộc sống "ngậm thìa vàng" trong biệt thự xa hoa của 2 bé sinh đôi nhà anh chồng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến cộng đồng mạng phải "sững sờ" vì quá tráng lệ

Bầu Hiển có hai con trai là Đỗ Quang Vinh và Đỗ Vinh Quang. Trong khi cậu út đã rước được nàng hậu Đỗ Mỹ Linh về dinh thì cậu cả Đỗ Quang Vinh đã trở thành bố với hai bé đáng yêu sinh đôi.

Đỗ Quang Vinh sinh năm 1989 và là Chủ tịch loạt tập đoàn, ngân hàng nổi tiếng tại Việt Nam. Anh chính thức lên chức bố từ năm 2019. Cả hai bé được sinh ra tại Mỹ và được đặt tên là Gấu - Thỏ. Đỗ Quang Vinh cũng giấu kín những thông tin liên quan đến mẹ của hai nhóc tỳ.

Hai bé Gấu - Thỏ nhà thiếu gia Đỗ Quang Vinh chào đời tại Mỹ vào năm 2019.

Lần đầu bế con trên tay, cậu cả nhà bầu Hiển đã không giấu nổi cảm xúc, anh chia sẻ: "Con là món quà mà ông trời ban tặng, là điều kỳ diệu nhất đã xảy đến với ba. Cảm ơn các con đã xuất hiện. Ba đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới, một trang mới luôn có các con ở bên".

Trở thành ba khi còn trẻ, Đỗ Quang Vinh chứng minh mình là một ông bố bỉm sữa chính hiệu khi sẵn sàng gạt bỏ quần là áo lượt để chọn trang phục giản dị khi đi cùng các con.

Hai bé hiện sống trong biệt thự sang chảnh cùng gia đình bầu Hiển.

Sau khi các bé cứng cáp, đầu năm 2020, Đỗ Quang Vinh đưa hai con về Việt Nam và cùng cả gia đình chăm sóc Gấu và Thỏ. Mặc dù là một doanh nhân vô cùng bận rộn nhưng những hình ảnh của anh khi vào vai ông bố cũng hết sức ngọt ngào khiến người hâm mộ không ngớt lời khen ngợi.

Hai bé Gấu - Thỏ đang bước vào tuổi lên 4, giai đoạn khủng hoảng đòi hỏi ông bố doanh nhân phải dành nhiều thời gian tâm sự, trò chuyện hơn. Vừa làm bố, vừa làm mẹ, đôi lúc chàng doanh nhân cũng khá đau đầu vì hai em bé. Tuy nhiên, may mắn là Quang Vinh luôn có mẹ ở bên để hỗ trợ anh việc chăm sóc nuôi dạy con.

Mặc dù luôn là ông bố chiều chuộng con hết mức nhưng về nguyên tắc dạy con, Quang Vinh lại luôn hướng con tới sự mạnh mẽ, quyết đoán, anh từng chia sẻ: "Mỗi gia đình có 1 cách dạy con khác nhau nhưng với tôi dạy con tự lập, mạnh mẽ và đặc biệt cho phép là những đức tính quan trọng nhất khi hình thành tính cách con người".

Ngay từ lần đầu gặp con, Quang Vinh đã tập làm quen với việc bỉm sữa, vì thế chỉ trong một thời gian ngắn, thiếu gia đã vào vài một ông thuần thục. Anh tâm sự: "Ngày đầu được vào gặp con, cứ nghĩ sẽ khóc nhưng không, ba chỉ giữ nguyên một nụ cười và sự lóng ngóng của một người đàn ông khi được lên chức dù trước đó đã rưng rưng mấy lần. Ba được y tá cho thao tác thay bỉm và cho con ăn lần đầu tiên. Chưa bao giờ được học nhưng có lẽ bản năng của người làm cha ở đâu bỗng xuất hiện và ba cũng vượt qua được cửa ải ban đầu".

Bận trăm công nghìn việc nhưng bất cứ khi nào có thời gian, anh luôn dành thời gian với các con.

Khi bước ra ngoài, Đỗ Quang Vinh luôn đóng bộ bảnh bao với trang phục vest, quần âu nhưng khi về nhà, anh lại không nề hà việc cho con ăn, tắm rửa cho con. Hai bé Gấu và Thỏ cũng vô cùng quấn bố, chỉ cần nghe tiếng bố mở cửa là lao ra tranh được bế, những lúc này bố Vinh chỉ biết cười trừ vì màn khóc lóc ỉ ôi của bé nào lỡ chậm chân hơn.

Qua những hình ảnh chụp con trên mạng xã hội, hình ảnh hai bé vui đùa trong không gian không gian sống "bạc tỷ" của thiếu gia nhà họ Đỗ đã phần nào chứng minh được các con của anh đang có một cuộc sống rất tốt. Ông bố không tiếc tiền mua sắm quần áo xịn, đồ chơi đắt đỏ cũng như đưa con đi du lịch trên những khoang máy bay hạng thương gia. Điều đó đã phần nào thể hiện qua những lời hứa của anh khi lần đầu được bế con trên tay: "Ba không dám hứa sẽ là người cha tốt nhất nhưng sẽ là người yêu thương con nhất thế gian này!"

Do Thỏ và Gấu có giới tính khác nhau nên với cách dạy dỗ, bố Quang Vinh cũng luôn hướng con tới sự mạnh mẽ, nam tính cho bé trai và sự dịu dàng, duyên dáng cho bé gái. Đối với Thỏ, không ít lần bố Quang Vinh phải mềm lòng trước sự đáng yêu của con gái và phải thốt lên: "Phương Tây nói, cha là mối tình đầu của con gái. Phương Đông nói con gái chính là người yêu kiếp trước của cha".

Qua những hình ảnh trên trang cá nhân cũng cho thấy bé Thỏ cũng rất quấn ba và luôn khiến bố phải phì cười trước những biểu cảm đáng yêu của cô bé.