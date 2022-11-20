Những tên đặt cho con hay nhất, đến Hoa hậu Đặng Thu Thảo và Trà Ngọc Hằng cũng dùng cho ái nữ

Nuôi dạy con 20/11/2022 16:10

Nghiên cứu chỉ ra rằng, tên các nhân vật nổi tiếng, các nhân vật có tầm ảnh hưởng thế giới và những tên nghe "kêu" thường được lựa chọn nhiều nhất.

Trang web nổi tiếng dành cho trẻ em của Anh My 1st Years mới đây đã đưa đưa ra danh sách những cái tên đẹp nhất đặt cho con với sự hợp tác nghiên cứu của phó giáo sư, tiến sĩ ngôn ngữ học Bodo Winter, tại Đại học Birmingham.

Thông qua nghiên cứu, My 1st Years tiết lộ, rất nhiều tên gây được chú ý nhờ vào âm thanh giúp truyền tải “cảm xúc tích cực nhất” đến tai người nghe. Đó là lý do giữa hai cái tên cùng ý nghĩa thì cái tên nghe "kêu hơn" sẽ được lựa chọn nhiều hơn.

Dựa vào danh sách hàng trăm tên các em bé từ Vương quốc Anh và Mỹ, các chuyên gia đã đưa ra những cái tên tốt nhất. Trong đó, có rất nhiều tên được đặt theo các nhân vật nổi tiếng.

Nước Anh chuộng đặt tên theo thành viên Hoàng gia Anh

Ở vị trí đầu bảng dành cho tên bé trai là Zayn, được lấy cảm hứng từ cựu thành viên One Direction, ca sĩ Zayn Malik nổi tiếng của nhóm nhạc nam hơn một thập kỷ trước. Ngoài ra, rất nhiều tên trong Top 10 mang ảnh hưởng của Hoàng gia Anh như Louis, William và George.

Những tên đặt cho con hay nhất, đến Hoa hậu Đặng Thu Thảo và Trà Ngọc Hằng cũng dùng cho ái nữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đối với các bé gái ở Vương quốc Anh, cái tên đẹp nhất được chọn là Sophia. Ngoài ra những cái tên có âm “E” mạnh như Rosie, Sophie hay Ivy rất được ưa thích và nằm trong top 5 tên được lựa chọn. Tại Việt Nam, nhiều sao Việt nổi tiếng cũng ưu ái, thích đặt những cái tên hay này cho các con. Ví dụ như Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo đặt tên cho con gái là Sophie, người mẫu Trà Ngọc Hằng lựa chọn tên Sophia để đặt cho gái yêu...

Những tên đặt cho con hay nhất, đến Hoa hậu Đặng Thu Thảo và Trà Ngọc Hằng cũng dùng cho ái nữ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước Mỹ chuộng tên “món quà của Thượng đế”

Tuy nhiên, ở Mỹ, cái tên hay nhất dành cho con trai là Matthew, có nghĩa là “món quà của Thượng đế”. Matthew được các bậc phụ huynh đánh giá cao vì ý nghĩa cũng như cảm xúc khi phát âm.

Julian, William, Isaiah và Leo nằm trong top 5 tên con trai nghe hay nhất ở Mỹ.

Những tên đặt cho con hay nhất, đến Hoa hậu Đặng Thu Thảo và Trà Ngọc Hằng cũng dùng cho ái nữ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với các bé gái, cái tên Sophia lại chiếm vị trí đầu bảng, với cái tên bắt nguồn từ Hy Lạp vào thế kỷ thứ tư, có nghĩa là "trí tuệ".

Điểm khác biệt duy nhất giữa hai quốc gia là Ivy không lọt vào top 5 cái tên được chọn nhiều nhất ở Mỹ mà thay vào đó là cái tên Everly.

Ngoài ra, tên của những con các nhân vật nổi tiếng cũng rất được các bậc phụ huynh quan tâm, như Ivy (theo tên Blue Ivy, con của Beyonce), Willow (con gái của Will Smith) và Daisy (con gái của Katy Perry) đều nằm trong xếp hạng trong top 50 dành cho bé gái.

Những cái tên lấy cảm hứng từ hoa cũng được lọt vào danh sách lựa chọn khi đặt tên cho các bé gái, như Ivy, Lily, Rose và Violet đều nằm trong top 25.

Tiến sĩ Winter giải thích: Thông qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều điều ảnh hưởng đến việc chọn tên của bố mẹ. Ví dụ, nghiên cứu của Stephanie Shih cho thấy bố mẹ thường tránh chọn những cái tên xung đột với họ của con.

“Nếu họ của bạn bắt đầu bằng 'S', chẳng hạn như Scott, Smith, Saunders hoặc Sullivan, bạn không nên có tên kết thúc bằng 's', chẳng hạn như Marcus, Charles hoặc Nicolas – vì hai âm 's' sẽ hòa vào nhau.

Nghiên cứu cũng cho thấy tên của một sự kiện thời tiết lớn – chẳng hạn như một cơn bão – có thể truyền cảm hứng mạnh mẽ cho việc đặt tên của thế hệ tiếp theo.

Tuy nhiên, chuyên gia nói thêm, các yếu tố từ quốc gia, văn hóa, lịch sử gia đình và giới tính đều có thể tác động đến ngôn ngữ học khi quyết định đặt tên cho trẻ.

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