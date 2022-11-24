Mạnh Trường chuẩn ông bố quốc dân, đẹp trai lại còn khéo chăm con, đi châu Âu cũng phải đi cùng vợ mới chịu!

Thông tin vợ chồng nam diễn viên Mạnh Trường chính thức đón con thứ 3 chào đời cách đây ít giờ nhận rất nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè và người hâm mộ. Những hình ảnh cận nét và chi tiết về em bé hiện vẫn còn được gia đình giấu kín, ông bố trẻ cũng dành nhiều thời gian để ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc bà xã Lan Phương, anh tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật cũng như các công việc xung quanh.

Hành động của nam diễn viên Hương vị tình thân nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người, nhất là các bà mẹ bỉm sữa, không ít người dành cho anh danh hiệu "ông bố quốc dân" "người chồng đảm của mọi gia đình". Trên thực tế không phải đến khi bà xã Lan Phương hạ sinh con thứ 3 Mạnh Trường mới thể hiện độ yêu thương, quan tâm chăm sóc vợ con bởi trước đó khi quý tử còn trong bụng mẹ, nam diễn viên đã vô cùng trân trọng.

Điều phải kể đến nhất chính là căn biệt thự ngoại ô với vườn và bể bơi rộng rãi mà ông bố sinh năm 1985 mới tậu để đón thêm thành viên mới, có chỗ cho các con thoải mái vui chơi. Hiện tại cả gia đình đang sinh sống trong căn chung cư cao cấp 7 tỷ ở Hà Nội.

Ngoài ra là chuyến du lịch châu Âu của Mạnh Trường cùng bà xã xinh đẹp đầy sang chảnh. Cặp bố mẹ để hai con lớn ở nhà và cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật ở châu Âu trước khi bà xã nằm ổ. Đó là vào hồi cuối tháng 7 cho đến sang những ngày đầu tháng 8, Mạnh Trường cho bà xã và con trai trong bụng hưởng những dịch vụ sang chảnh bậc nhất ở nhiều địa điểm nổi tiếng của Pháp và Bỉ như: Khải Hoàn Môn, sông Seine...

Trước chuyến đi chơi châu Âu, Mạnh Trường cũng cho quý tử thứ hai hưởng không khí rộn ràng ở Hội An. Đó thực sự là những kỉ niệm quý giá dành cho nhóc tỳ để sau này con trai sẽ cảm thấy thật vui vì được bố mẹ chăm chút ngay cả khi chưa chào đời.

Không chỉ với con trai mới chào đời mà với hai con lớn, Mạnh Trường cũng là ông bố rất đảm. Được biết, con gái lớn của Mạnh Trường là bé Chip, năm nay lên 13 tuổi. Chip từng cùng bố tham gia show thực tế Bố ơi mình đi đâu thế cách đây 8 năm. Tham gia show, Mạnh Trường tạo được ấn tượng với khán giả khi trở thành mẫu ông bố khéo léo và rất chiều chuộng cô công chúa nhỏ. Anh biết cách chăm sóc con gái bé bỏng khi vắng vợ.

Hiện tại khi Chip đã lớn, ra dáng thiếu nữ, Mạnh Trường vẫn thể hiện độ quan tâm và tình cảm với con gái như xưa. Anh thường xuyên dẫn con gái đi chơi, cafe, trò chuyện tâm sự để hiểu tâm lý con gái tuổi mới lớn. Ông bố điển trai vừa mừng vui mà vừa buồn bã khi thấy con gái lớn quá nhanh lại còn xinh đẹp.

Anh lo sợ con gặp nhiều phiền toái trong cuộc sống, nam diễn viên còn từng đùa vui rằng tương lai có lẽ sẽ phải tạm gác công việc để dành nhiều thời gian đưa đón bảo vệ con gái, đứng ở cổng trường để "bảo kê" con gái xinh. Bởi bé Chip chẳng những xinh đẹp mà còn rất cá tính, nhiều tài lẻ như đàn, nhảy, vẽ... Đối với con trai, Mạnh Trường lại tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn hơn để nuôi dạy bé trở thành người đàn ông bản lĩnh.

Chia sẻ về quan điểm nuôi dạy hai con đang tuổi lớn, nam diễn viên Hương vị tình thân cho biết vợ chồng anh vừa mềm mỏng lại vừa cứng rắn để phù hợp với tính cách của từng bé. Giống như Chip lúc nhỏ ưa nhẹ nhàng, nhõng nhẽo nên Mạnh Trường thường hay phải nịnh. "Hôm nay, bố con mình học bơi nhé! Sau này nhỡ bố có bị nước cuốn đi thì Chip còn biết bơi để cứu bố mà" hay "Bố con mình đánh cầu lông với nhau nhé. Phải chơi cầu lông giỏi thì mới khỏe người, lại có sức để hai bố con mình đi chơi".

Anh cho rằng mỗi đứa trẻ là một bản thể khác nhau, bố mẹ không thể áp dụng các phương pháp nhất định của người Do Thái hay người Nhật để dạy con mà quan trọng nhất là phải dạy các con dựa trên chính các con. "Dù Chip là một bé gái yểu điệu, dễ thương nhưng vẫn cần tập thể dục thể thao. Đây chính là một yếu tố giúp hình thành nhân cách cho con, giúp con luôn khỏe mạnh. Con khỏe mạnh sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển và ngược lại. Ngoài ra, khi tham gia các hoạt động thể dục thể thao, Chip cũng nâng cao được tính kỷ luật, tinh thần và trách nhiệm trước tập thể, tác phong nhanh nhẹn, sự cố gắng, tính thật thà, trung thực,…".

Bên cạnh việc rèn luyện thể chất, vợ chồng Mạnh Trường cũng khéo léo rèn luyện vốn ngoại ngữ. Cả hai con Mạnh Trường hiện đều có thể nói tiếng Anh trôi chảy. Bé Bon vừa qua còn đạt được giải nhất về hùng biện tiếng Anh do trường tổ chức khiến ông bố không khỏi tự hào, dành nhiều phần thưởng cho con trai.

Yêu thương cưng chiều là vậy nhưng Mạnh Trường cũng phải tự nhận anh cũng là mẫu ông bố rất nghiêm khắc. Khi nào các con ngoan thì thưởng nhưng những lúc sai vẫn phải phạt để các bé biết được hành động của mình chưa chuẩn mực.

Ông bố bày tỏ, anh chỉ mong trong tương lai, các con là những công dân tốt từ những hành động nhỏ nhất như nhặt rác ngoài bãi biển, làm sạch môi trường,… Từ đó hình thành ý thức để trở thành một người nề nếp, tự tin, trưởng thành hơn.