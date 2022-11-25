Hưởng trọn gen trội từ cha mẹ, các nhóc tỳ nhà sao Việt khoe tài năng nổi bật, được kỳ vọng tương lai sẽ trở thành bậc anh tài trong showbiz

Trong hai con gái của NSƯT Chiều Xuân, em gái Hồng Khanh được chú ý hơn cả bởi tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật cũng như sự kiện giải trí . Cô bé tham gia Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên cùng Quang Anh, Phương Mỹ Chi… Năm đó, giọng hát trong trẻo của Hồng Khanh khiến các giám khảo ngỡ ngàng và thích thú từ những câu hát đầu tiên. Sau đó, tất cả giám khảo bấm nút chọn con gái NSƯT Chiều Xuân.

Sau nhiều năm, Hồng Khanh tập trung cho việc học. Ngoài việc học ở trường, con gái nghệ sĩ Chiều Xuân học thêm thanh nhạc, luyện piano, guitar... và thỉnh thoảng cover một số ca khúc được giới trẻ yêu mến. Cuối năm 2019, bản cover Người hãy quên em đi Hồng Khanh hát cùng mẹ gây sốt mạng xã hội. Cô gái 16 tuổi được khen ngày càng xinh đẹp, giọng hát cũng ngọt ngào, cảm xúc. Hồng Khanh tâm sự âm nhạc luôn là niềm đam mê của cô. Ngoài cha mẹ, Sơn Tùng M-TP chính là thần tượng, tiếp thêm cho cô cảm hứng trong âm nhạc.

Ca sĩ Trọng Tấn

Trọng Tấn là một trong những giọng ca vàng của làng nhạc Việt. Sở hữu giọng hát khỏe khoắn, nội lực, tên tuổi của anh gắn liền với các nhạc phẩm truyền thống và cách mạng. Trong suốt những năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả và tích lũy được không ít kinh nghiệm làm nghề sâu sắc.

Hiện tại, anh có cuộc hôn nhân viên mãn bên vợ đẹp và hai nhóc tì đủ nếp đủ tẻ. Đáng chú ý, "cậu ấm cô chiêu" nhà sao nam gốc Thanh Hóa cũng có niềm đam mê ca hát giống bố và thừa hưởng giọng hát cao vút, đầy nội lực.

Vừa qua, trên trang cá nhân, Trọng Tấn gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc hai con xuất sắc đoạt giải cao tại Liên hoan nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương. Theo đó, anh cả Tấn Đạt giành giải Vàng đơn ca nam, còn em út Thảo Nguyên ẵm cả hai giải Vàng gồm Độc tấu và Hòa tấu đàn tranh. Cả hai nhóc tì đều giành được giải thưởng quốc tế khiến nam ca sĩ không khỏi tự hào.

Sao nam Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ viết: "Con đường hoạt động nghệ thuật nhiều khó khăn, vất vả. Hy vọng các con ngày càng tiến bộ, bước tiếp và chinh phục những đỉnh cao mới".

Diva Mỹ Linh

Nhắc đến các nhóc tì Vbiz nối nghiệp nghệ thuật của bố mẹ không thể không nhắc đến Mỹ Anh - con gái diva Mỹ Linh. Ngay từ nhỏ, Mỹ Anh đã bộc lộ tài năng thanh nhạc thiên bẩm và được nhiều người nhận xét là gương mặt đầy tiềm năng của Vpop. Đúng như dự đoán, cô ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên vào năm 2020 với ca khúc Got You và gây ấn tượng mạnh với giọng hát trong trẻo, cá tính, kỹ thuật không kém cạnh diva Mỹ Linh.

Nhờ được mẹ ủng hộ theo đuổi đam mê cũng như tạo điều kiện từng bước lấn sân nghệ thuật, Mỹ Anh tham gia chương trình The Heroes năm 2021 và xuất sắc giành giải Á quân. Đây cũng là cơ hội đưa tên tuổi của nữ ca sĩ trẻ tuổi vươn tầm quốc tế, con đường theo đuổi âm nhạc chính thức bùng nổ. Vừa qua, tiểu thư nhà diva Mỹ Linh ra mắt MV mới mang tên Mỗi Khi Anh Nhìn Em và được khán giả đón nhận, ủng hộ.

Diva Thanh Lam

Diva Thanh Lam là một trong những giọng ca đình đám của làng nhạc Việt. Cô cũng là một trong những nữ nghệ sĩ may mắn khi cả ba người con đều là trai tài gái sắc. Trong đó, con gái thứ hai Thiện Thanh và con trai út Quang Đăng từ nhỏ đã bộc lộ nhiều năng khiếu âm nhạc, nhanh chóng đạt được nhiều thành tích trên con đường theo đuổi lĩnh vực này.

Thiện Thanh sở hữu vẻ đẹp tự nhiên trong trẻo và ghi dấu ấn trên sân khấu Giai Điệu Tự Hào. "Con nhà nòi" này được kỳ vọng sẽ nối nghiệp mẹ khi trưởng thành. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô lại rẽ hướng trở thành một cô giáo dạy thanh nhạc khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.