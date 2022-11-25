Jennifer Phạm nhỏ bé khi đứng cạnh con trai Quang Dũng mới 14 tuổi đã cao 1m72, tự tin khen con bạo dạn hơn mẹ

Sau khi hạ sinh 3 nhóc tỳ cho chồng doanh nhân Đức Hải, Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2006 Jennifer Phạm hiện đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn và rất bận rộn với các con tại Việt Nam. Thế nhưng người đẹp chưa bao giờ quên trách nhiệm của mình với cậu con trai cả - con riêng của cô với chồng cũ Quang Dũng là bé Bảo Nam.

Mới đây, Jennifer Phạm đã dành thời gian bay sang Mỹ để thăm con trai. Không những thế, cô và Bảo Nam còn có khoảng không gian riêng dành cho nhau khi đi chơi tại một công viên nhộn nhịp và thú vị. Bà mẹ 4 con đã đăng tải những hình ảnh của chuyến du lịch, vui chơi lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của mọi người.

Được quan tâm và hỏi han nhiều nhất có lẽ là bé Bảo Nam bởi cậu nhóc có ngoại hình vô cùng nổi bật ở lứa tuổi 14, cao 1m72, cao hơn mẹ hẳn 1 cái đầu. Nàng hậu trở nên nhỏ bé khi đứng cạnh con trai, cô cao chỉ đến cằm Bảo Nam. Bức ảnh nào hai mẹ con cũng cười tươi rạng rỡ.

Hoa hậu Jennifer Phạm còn tiết lộ sở thích của con trai đó chính là trò chơi cảm giác mạnh lộn ngược đầu hay rơi từ trên cao xuống. Cô có phần sợ hãi nhưng chiều theo sở thích của con trai. Người đẹp dành lời khen nức nở cho Bảo Nam vì bé thực sự bạo dạn hơn cả mẹ vì chơi được những trò chơi cảm giác mạnh như thế này. Nàng hậu sinh năm 1985 gọi tên chồng doanh nhân Đức Hải vì anh cùng gu sở thích với con trai.

"Một ngày hẹn hò cùng người yêu. Cảm thấy mình thật bé nhỏ trong vòng tay của anh ấy. Có những lúc như muốn rụng tim với những trò chơi cảm giác mạnh, tốc độ cao, lộn ngược đầu, hay rơi từ độ cao xuống. Chỉ biết nhắm hết cả mắt vào và ôm chặt vào tay của anh ấy. Ảnh thì hú hét thật thích thú, không hề sợ tí gì luôn. Phải công nhận chàng trai của mẹ bạo dạn hơn mẹ rồi…..môn này phải nhờ ba Hải tiếp chiêu thôi" - Hoa hậu Jennifer Phạm viết.

Được biết Hoa hậu Jennifer Phạm có chuyến sang Mỹ thăm con trai cách đây ít ngày. Cô đăng tải hình ảnh con trai trên mạng xã hội với cụm từ đầy ngọt ngào "người yêu". Trước đó, nàng Hoa hậu Châu Á tại Mỹ cũng cho hay, cô thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Mỹ để thăm bố mẹ và con trai, đồng thời không quên chăm sóc các nhóc tỳ Na Nu Nấm.

Hè 2022 vừa qua, Hoa hậu Jennifer Phạm cảm thấy hãnh diện vô cùng khi Bảo Nam xuất sắc đạt được danh hiệu thủ khoa với số điểm tuyệt đối trong 3 năm học. Thành tích của con trai đã khiến Quang Dũng và Jennifer Phạm phải khoe trên mạng xã hội cho mọi người chung vui.

Sau khi tốt nghiệp với thành tích thủ khoa, Bảo Nam được mẹ đón về Việt Nam du lịch hè và thăm bố dượng cùng các em.

Jennifer Phạm cho biết cả hai vợ chồng cô đều thích miền Tây nhưng chưa có cơ hội đi cùng các con. Tranh thủ dịp Bảo Nam về nước nghỉ hè, cô đưa cả nhà đi đổi gió sau hơn một tháng chủ yếu ở các resort ven biển. Con trai cô sống ở Mỹ nhiều năm nên rất thích cảnh sông nước, các kênh rạch trên sông Mekong.

Trước đó, năm 2018, Bảo Nam từng được mẹ và bố dượng Đức Hải đón về Việt Nam sinh sống và định cư được 1 thời gian. Giáng sinh 2019, cậu về Mỹ thăm bà ngoại và đón năm mới ở đó luôn nhưng không may bị mắc kẹt vì dịch Covid-19.

Thương mẹ và không muốn mẹ vất vả đi về đón mình, Jennifer Phạm lúc đó lại mới sinh bé Nấm nên Bảo Nam xin mẹ được ở lại Mỹ học tập như trước kia. Dù nhớ con, thương con nhưng Jennifer Phạm ủng hộ quyết định của con. Tuy nhiên cô giữ thói quen nói chuyện video call mỗi ngày với con để kết nối tình cảm mẹ con và để các em thân thiết với anh hơn.

Chuyến đi thăm con trai lần này sau nhiều năm dịch bệnh là điều mà bà mẹ vô cùng mong chờ. Chính vì thế, cả hai mẹ con đã có những kỉ niệm đẹp cùng nhau.