Jennifer Phạm nhỏ bé khi đứng cạnh con trai Quang Dũng mới 14 tuổi đã cao 1m72, tự tin khen con bạo dạn hơn mẹ

Nuôi dạy con 25/11/2022 07:54

Hai mẹ con đã có chuyến đi chơi ở Mỹ vô cùng vui vẻ và nhiều kỉ niệm.

Sau khi hạ sinh 3 nhóc tỳ cho chồng doanh nhân Đức Hải, Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2006 Jennifer Phạm hiện đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn và rất bận rộn với các con tại Việt Nam. Thế nhưng người đẹp chưa bao giờ quên trách nhiệm của mình với cậu con trai cả - con riêng của cô với chồng cũ Quang Dũng là bé Bảo Nam.

Jennifer Phạm nhỏ bé khi đứng cạnh con trai Quang Dũng mới 14 tuổi đã cao 1m72, tự tin khen con bạo dạn hơn mẹ - Ảnh 1

Mới đây, Jennifer Phạm đã dành thời gian bay sang Mỹ để thăm con trai. Không những thế, cô và Bảo Nam còn có khoảng không gian riêng dành cho nhau khi đi chơi tại một công viên nhộn nhịp và thú vị. Bà mẹ 4 con đã đăng tải những hình ảnh của chuyến du lịch, vui chơi lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của mọi người.

Jennifer Phạm nhỏ bé khi đứng cạnh con trai Quang Dũng mới 14 tuổi đã cao 1m72, tự tin khen con bạo dạn hơn mẹ - Ảnh 2

Được quan tâm và hỏi han nhiều nhất có lẽ là bé Bảo Nam bởi cậu nhóc có ngoại hình vô cùng nổi bật ở lứa tuổi 14, cao 1m72, cao hơn mẹ hẳn 1 cái đầu. Nàng hậu trở nên nhỏ bé khi đứng cạnh con trai, cô cao chỉ đến cằm Bảo Nam. Bức ảnh nào hai mẹ con cũng cười tươi rạng rỡ.

Jennifer Phạm nhỏ bé khi đứng cạnh con trai Quang Dũng mới 14 tuổi đã cao 1m72, tự tin khen con bạo dạn hơn mẹ - Ảnh 3Jennifer Phạm nhỏ bé khi đứng cạnh con trai Quang Dũng mới 14 tuổi đã cao 1m72, tự tin khen con bạo dạn hơn mẹ - Ảnh 4

Hoa hậu Jennifer Phạm còn tiết lộ sở thích của con trai đó chính là trò chơi cảm giác mạnh lộn ngược đầu hay rơi từ trên cao xuống. Cô có phần sợ hãi nhưng chiều theo sở thích của con trai. Người đẹp dành lời khen nức nở cho Bảo Nam vì bé thực sự bạo dạn hơn cả mẹ vì chơi được những trò chơi cảm giác mạnh như thế này. Nàng hậu sinh năm 1985 gọi tên chồng doanh nhân Đức Hải vì anh cùng gu sở thích với con trai.

Jennifer Phạm nhỏ bé khi đứng cạnh con trai Quang Dũng mới 14 tuổi đã cao 1m72, tự tin khen con bạo dạn hơn mẹ - Ảnh 5

"Một ngày hẹn hò cùng người yêu. Cảm thấy mình thật bé nhỏ trong vòng tay của anh ấy. Có những lúc như muốn rụng tim với những trò chơi cảm giác mạnh, tốc độ cao, lộn ngược đầu, hay rơi từ độ cao xuống. Chỉ biết nhắm hết cả mắt vào và ôm chặt vào tay của anh ấy. Ảnh thì hú hét thật thích thú, không hề sợ tí gì luôn. Phải công nhận chàng trai của mẹ bạo dạn hơn mẹ rồi…..môn này phải nhờ ba Hải tiếp chiêu thôi" - Hoa hậu Jennifer Phạm viết.

Jennifer Phạm nhỏ bé khi đứng cạnh con trai Quang Dũng mới 14 tuổi đã cao 1m72, tự tin khen con bạo dạn hơn mẹ - Ảnh 6Jennifer Phạm nhỏ bé khi đứng cạnh con trai Quang Dũng mới 14 tuổi đã cao 1m72, tự tin khen con bạo dạn hơn mẹ - Ảnh 7

Được biết Hoa hậu Jennifer Phạm có chuyến sang Mỹ thăm con trai cách đây ít ngày. Cô đăng tải hình ảnh con trai trên mạng xã hội với cụm từ đầy ngọt ngào "người yêu". Trước đó, nàng Hoa hậu Châu Á tại Mỹ cũng cho hay, cô thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Mỹ để thăm bố mẹ và con trai, đồng thời không quên chăm sóc các nhóc tỳ Na Nu Nấm.

Jennifer Phạm nhỏ bé khi đứng cạnh con trai Quang Dũng mới 14 tuổi đã cao 1m72, tự tin khen con bạo dạn hơn mẹ - Ảnh 8

Hè 2022 vừa qua, Hoa hậu Jennifer Phạm cảm thấy hãnh diện vô cùng khi Bảo Nam xuất sắc đạt được danh hiệu thủ khoa với số điểm tuyệt đối trong 3 năm học. Thành tích của con trai đã khiến Quang Dũng và Jennifer Phạm phải khoe trên mạng xã hội cho mọi người chung vui.

Jennifer Phạm nhỏ bé khi đứng cạnh con trai Quang Dũng mới 14 tuổi đã cao 1m72, tự tin khen con bạo dạn hơn mẹ - Ảnh 9

Sau khi tốt nghiệp với thành tích thủ khoa, Bảo Nam được mẹ đón về Việt Nam du lịch hè và thăm bố dượng cùng các em.

Jennifer Phạm cho biết cả hai vợ chồng cô đều thích miền Tây nhưng chưa có cơ hội đi cùng các con. Tranh thủ dịp Bảo Nam về nước nghỉ hè, cô đưa cả nhà đi đổi gió sau hơn một tháng chủ yếu ở các resort ven biển. Con trai cô sống ở Mỹ nhiều năm nên rất thích cảnh sông nước, các kênh rạch trên sông Mekong.

Jennifer Phạm nhỏ bé khi đứng cạnh con trai Quang Dũng mới 14 tuổi đã cao 1m72, tự tin khen con bạo dạn hơn mẹ - Ảnh 10

Trước đó, năm 2018, Bảo Nam từng được mẹ và bố dượng Đức Hải đón về Việt Nam sinh sống và định cư được 1 thời gian. Giáng sinh 2019, cậu về Mỹ thăm bà ngoại và đón năm mới ở đó luôn nhưng không may bị mắc kẹt vì dịch Covid-19.

Jennifer Phạm nhỏ bé khi đứng cạnh con trai Quang Dũng mới 14 tuổi đã cao 1m72, tự tin khen con bạo dạn hơn mẹ - Ảnh 11

Thương mẹ và không muốn mẹ vất vả đi về đón mình, Jennifer Phạm lúc đó lại mới sinh bé Nấm nên Bảo Nam xin mẹ được ở lại Mỹ học tập như trước kia. Dù nhớ con, thương con nhưng Jennifer Phạm ủng hộ quyết định của con. Tuy nhiên cô giữ thói quen nói chuyện video call mỗi ngày với con để kết nối tình cảm mẹ con và để các em thân thiết với anh hơn.

Jennifer Phạm nhỏ bé khi đứng cạnh con trai Quang Dũng mới 14 tuổi đã cao 1m72, tự tin khen con bạo dạn hơn mẹ - Ảnh 12

Chuyến đi thăm con trai lần này sau nhiều năm dịch bệnh là điều mà bà mẹ vô cùng mong chờ. Chính vì thế, cả hai mẹ con đã có những kỉ niệm đẹp cùng nhau.

Mạnh Trường chuẩn ông bố quốc dân, đẹp trai lại còn khéo chăm con, đi châu Âu cũng phải đi cùng vợ mới chịu!

Mạnh Trường chuẩn ông bố quốc dân, đẹp trai lại còn khéo chăm con, đi châu Âu cũng phải đi cùng vợ mới chịu!

Mạnh Trường chăm bẵm 2 con lớn nhiều, với con thứ 3, anh chuẩn bị sẵn sàng về mọi thứ.

Xem thêm
Từ khóa:   nuôi dạy con Con trai Quang Dũng-Jennifer Phạm con trai sao việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?