Lan Khuê nuôi con trong biệt thự dát vàng, 3 năm mới công bố mặt quý tử, diện mạo giống cha như đúc khiến ai cũng bất ngờ

Nuôi dạy con 25/11/2022 13:53

Con trai Lan Khuê và doanh nhân Tuấn John vừa tròn 3 tuổi, được mẹ tổ chức tiệc sinh nhật vô cùng xa hoa.

Ở mỗi giai đoạn, người phụ nữ sẽ đặt ra những ưu tiên riêng để có thể chu toàn cho gia đình và sự nghiệp. Trong trường hợp của Lan Khuê, những năm qua, cô chọn dành thời gian vun vén và chăm sóc cậu con trai Connor, giãn bớt các hoạt động trong làng giải trí.

Lan Khuê nuôi con trong biệt thự dát vàng, 3 năm mới công bố mặt quý tử, diện mạo giống cha như đúc khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 1Lan Khuê nuôi con trong biệt thự dát vàng, 3 năm mới công bố mặt quý tử, diện mạo giống cha như đúc khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 2

Trước khi lấy chồng, mẫu nữ đến từ TP.HCM sở hữu bảng thành tích và lịch trình công việc dày đặc, tiêu biểu là danh hiệu Á quân Siêu mẫu châu Á 2013, Quán quân Siêu mẫu Việt Nam 2013, đăng quang Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014, đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Thế giới 2015 và lọt top 11, đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Face Việt Nam các năm 2016, 2017.

Lan Khuê nuôi con trong biệt thự dát vàng, 3 năm mới công bố mặt quý tử, diện mạo giống cha như đúc khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 3

Năm 2018, cô nên duyên với John Tuấn Nguyễn - một doanh nhân thành đạt, thuộc dòng họ bề thế lâu đời ở Việt Nam. Ông xã Lan Khuê chính là cháu nội của Tư Hường - bà chủ tập đoàn cố vấn cấp cao trong ngành ngân hàng. Bên cạnh đó, anh cũng sớm làm chủ một khu resort và loạt nhà hàng hạng sang ở Nha Trang.

Lan Khuê nuôi con trong biệt thự dát vàng, 3 năm mới công bố mặt quý tử, diện mạo giống cha như đúc khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 4

Lan Khuê nuôi con trong biệt thự dát vàng, 3 năm mới công bố mặt quý tử, diện mạo giống cha như đúc khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 5

Cặp đôi hạnh phúc chào đón con đầu lòng vào cuối năm 2019. Kể từ đó, công chúng ít thấy Lan Khuê xuất hiện trong các chương trình và sự kiện. Cô chỉ vừa tái xuất thời gian gần đây trong vai trò giám khảo cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2021. Công chúng dần quen thuộc hình ảnh siêu mẫu Lan Khuê trong vai trò làm mẹ, giản dị chăm con.

Lan Khuê nuôi con trong biệt thự dát vàng, 3 năm mới công bố mặt quý tử, diện mạo giống cha như đúc khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 6

Mới đây, Lan Khuê đã tổ chức sinh nhật cho con trai đầu lòng với quy mô vô cùng hoành tráng. Người đẹp tỉ mỉ chuẩn bị từng chi tiết nhỏ, vẽ tay ý tưởng trang trí và mời nhiều bạn bè đến tham dự. Có thể thấy, bà mẹ một con dành rất nhiều tình cảm và là một người vô cùng cầu toàn.

Lan Khuê nuôi con trong biệt thự dát vàng, 3 năm mới công bố mặt quý tử, diện mạo giống cha như đúc khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 7

Bảo Thy là một trong những khách mời đã chia sẻ hình ảnh buổi tiệc. Trong ảnh mới nhất, con trai Lan Khuê đích thị là "bản sao" của doanh nhân John Tuấn Nguyễn, giống bố từ khuôn mặt đến kiểu tóc và dường như không "sao chép" điểm nào từ mẹ. Cậu bé được nhận xét là lớn phổng, khôi ngô và cực cá tính.

Lan Khuê nuôi con trong biệt thự dát vàng, 3 năm mới công bố mặt quý tử, diện mạo giống cha như đúc khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 8Lan Khuê nuôi con trong biệt thự dát vàng, 3 năm mới công bố mặt quý tử, diện mạo giống cha như đúc khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 9

Trong suốt những năm đầu đời của con, Lan Khuê chọn giấu mặt Connor bằng cách sử dụng icon che mặt hoặc tránh chụp góc chính diện. Cô giải thích: "Tôi cởi mở về việc chia sẻ quá trình, cùng những trải nghiệm làm mẹ. Những hình ảnh cột mốc hay chuyến đi chơi đầu tiên của Connor mới đây, tôi đăng tải một số hình ảnh chừng mực. Còn cởi mở hơn nữa, tôi nghĩ là không. Tôi muốn con lớn lên có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, không bị áp lực từ sự nổi tiếng của ba mẹ".

Lan Khuê nuôi con trong biệt thự dát vàng, 3 năm mới công bố mặt quý tử, diện mạo giống cha như đúc khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 10Lan Khuê nuôi con trong biệt thự dát vàng, 3 năm mới công bố mặt quý tử, diện mạo giống cha như đúc khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 11

Mãi đến khi con gần được 3 tuổi, vào tháng 9/2022, người đẹp mới chính thức công khai hình ảnh lộ mặt con. Ai nấy đều xuýt xoa cậu bé quá giống bố. Nhiều người hài hước cho rằng gen doanh nhân John Tuấn Nguyễn quá mạnh nên Lan Khuê chung số phận "đẻ thuê" với nhiều chị em trong làng giải trí.

Lan Khuê nuôi con trong biệt thự dát vàng, 3 năm mới công bố mặt quý tử, diện mạo giống cha như đúc khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 12Lan Khuê nuôi con trong biệt thự dát vàng, 3 năm mới công bố mặt quý tử, diện mạo giống cha như đúc khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 13

Ở tuổi lên 3, quý tử nhà Lan Khuê bộc lộ nhiều tài năng và cá tính. Chẳng hạn như cậu bé tự phối quần áo trong ngày đầu tiên đến trường và được nhận xét là có gu. Ngoài ra, Connor tự cảm thấy bản thân đã lớn nên không muốn được gọi bằng bé.

Lan Khuê "dở khóc dở cười" chia sẻ: "Connor lớn rồi. Connor không cho mọi người gọi là “bé", “em bé”, “cục cưng”, “khỉ con” nữa. Connor bắt mọi người phải gọi là Connor. Chỉ Connor thôi không được thêm cũng ko được bớt 1 chữ". Vợ chồng Lan Khuê chủ trương tôn trọng ý kiến của con, rèn tính tự lập cho bé từ sớm.

Từ khóa:   Lan Khuê chăm con con của Sao Việt nuôi dạy con

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