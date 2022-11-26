Hòa Minzy giải thích khi bị netizen chê trách, nói ham làm việc không có thời gian nào cho bé Bo

Với những ai đã và đang nuôi con chắc hẳn sẽ hiểu được kinh tế là một vấn đề vô cùng quan trọng. Điều này lại càng trở nên quan trọng và được đặt lên hàng đầu với những ông bố bà mẹ đơn thân bởi kinh tế vững chắc giúp cho hành trình nuôi dạy con trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Với nữ ca sĩ Hòa Minzy, có thể thời điểm hiện tại kinh tế đối với cô không quá khó khăn bởi dù đã ly hôn nhưng cô vẫn được chồng cũ hỗ trợ rất nhiều về cả vật chất và tinh thần để nuôi dạy bé Bo. Mặc dù vậy, hành trình nuôi dạy con còn rất dài, tương lai phía trước của Bo còn cần rất nhiều thứ nên ngay từ khi bắt đầu cuộc sống làm mẹ đơn thân, người ta thấy Hòa Minzy bắt đầu làm việc nhiều, cô chăm chỉ chạy show, chăm chỉ nhận livestream bán hàng online để kiếm tiền trang trải cuộc sống nuôi con được đủ đầy. Tuy nhiên song song với vấn đề đó cũng có nhiều mặt trái đầy tiếc nuối.

Mới đây khi nữ ca sĩ đăng tải lịch làm việc của mình trong thời gian tới cho thấy cô làm việc không ngừng nghỉ dù chỉ là một ngày, các show trong nước và quốc tế dày đặc, kéo dài suốt từ thời điểm hiện tại đến tận ngày 14/1 (tức ngày 23 tháng Chạp). Nhiều người khá bất ngờ trước lịch làm việc, chạy show quá nhiều của bà mẹ đơn thân, gửi lời chúc cho cô sức khỏe tốt để có thể theo đuổi công việc, kiếm kinh tế tốt nuôi con. Song bên cạnh đó cũng có nhiều bày tỏ nỗi trăn trở kèm thắc mắc bởi với khối lượng công việc lớn và dày đặc như vậy thì thời gian nào Hòa Minzy dành cho con trai Bo?

Trước thắc mắc này của người hâm mộ, bà mẹ đơn thân cũng lên tiếng giải thích luôn, cô cố gắng làm hết thảy công việc trước Tết rồi nghỉ sớm, cùng con về quê ngoại ăn Tết. Bên cạnh đó, thực ra hai mẹ thường ngày vẫn gặp nhau và ngủ cùng nhau bình thường khi mẹ hết công việc. Ngoài ra, cô cho rằng con trai ở lứa tuổi hiện tại cũng không nên ở với mẹ nhiều bởi bé đã đến lúc có nhiều niềm vui khác ở trường và con cần phải học hỏi nhiều hơn.

"Mẹ Hoà làm trước Tết thui cả nhà ơi! Bạn Bo đi học rồi mà, con có bạn bè, có thầy cô, vui cả ngày ấy chứ, con chỉ ở nhà buổi tối thui. Cố gắng thật nhiều trước Tết rồi nghỉ sớm 2 mẹ con về Ngoại ăn Tết sớm ạ. Nhiều lịch trình ở Miền Nam thì đi làm xong về nhà vẫn gặp con và ôm con ngủ bình thường mà mọi người" - Hòa Minzy nói.

Trước lời giải thích này của giọng ca Rời bỏ nhiều người cũng đồng tình quan điểm với cô và gửi lời chúc cho hai mẹ con sẽ có những khoảng thời gian ý nghĩa bên nhau sau giờ làm việc, học hành vất vả.

Được biết, Hòa Minzy kết hôn với thiếu gia miền Tây Minh Hải và có con trai Bo. Tuy nhiên chưa tổ chức đám cưới thì cặp đôi đã chia tay, Hòa Minzy làm mẹ đơn thân nuôi dạy bé Bo dưới sự hỗ trợ của nhà nội và chồng cũ. Sau khi ly hôn, người ta thấy Hòa Minzy chăm chỉ làm việc nhiều hơn trước kia để kiếm tiền nuôi con.

Nếu như trước kia, Hòa Minzy dành phần lớn thời gian để ở bên cạnh con trai bé bỏng thì nay, khi bé đã đi học, cô bắt đầu nhận những hợp đồng quảng cáo, chạy show ca nhạc nhiều, thậm chí sang cả nước ngoài biểu diễn hoặc livestream bán quần áo online... miễn là công việc nào khiến cô hài lòng và có kinh tế tốt, cô đều nhận để tích lũy cho tương lai của hai mẹ con.

Cũng có lần Hòa Minzy nghẹn ngào khi con trai bày tỏ không muốn cho mẹ đi làm, bé khóc lóc. Cụ thể, bà mẹ đơn thân từng cho biết sáng nào trước khi đi làm, cậu bé Bo cũng năn nỉ mẹ ở nhà. Bằng giọng đáng yêu xen lẫn buồn bã, Bo nói: ''Mẹ ơi mẹ ở nhà chơi với con đi, con không cho mẹ đi làm đâu''. Trước sự kiên trì của con trai, Hoà Minzy giải thích: ''Mẹ phải đi làm, kiếm tiền mua sữa cho Bo, nuôi bà ngoại nữa, tối nay mẹ về, mẹ hứa, ngoắc tay nhé''.

Thế nhưng cậu nhóc đáng yêu vẫn chưa hợp tác khiến mẹ phải động viên, đến khi bà ngoại xuất hiện, tách hai mẹ con ra và đánh lạc hướng Bo bằng những trò chơi trong nhà, cậu nhóc mới phần nào nguôi ngoai. Hình ảnh bé Bo bám mẹ, nũng nịu năn nỉ Hòa Minzy ở nhà làm nhiều người đồng cảm và tan chảy. Không ít mẹ bỉm bày tỏ cũng rơi nước mắt vì như thấy được hoàn cảnh của mình ở trong đó.

Trước đó, giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp cũng nhiều lần đang quay chương trình mà bật khóc khi nghĩ về cậu con trai nhỏ đang ở nhà. Cô tâm sự vì xa con nhiều ngày nên rất nhớ con "Bốn ngày rồi không biết nó làm cái gì. Có ăn được không. Chắc nhớ mẹ lắm. Chắc nó nhớ mẹ lắm”.

Chỉ với vài câu chuyện, tình huống xảy ra giữa Hòa Minzy và con trai Bo mới thấy hành trình nuôi dạy con đã khó lại càng khó thêm với những bà mẹ đơn thân. Bởi áp lực kinh tế, áp lực dành tình yêu thương cho con không biết bao nhiêu là đủ khiến cho người mẹ luôn bị xoay vần. Hy vọng với Hòa Minzy hay bất kì bà mẹ đơn thân nào khác có thể đủ mạnh mẽ, đủ khéo léo sắp xếp đủ mọi thứ để đương đầu được hết với khó khăn trong bước đường nuôi dạy con trong tương lai.