Thời gian vốn dĩ được xem là “kẻ thù” của người phụ nữ, bởi nó không chỉ lấy đi thanh xuân, sức khỏe mà còn “cướp” luôn cả nhan sắc và vóc dáng của các chị em. Trải qua vài lần sinh con, hy sinh bản thân để chăm sóc lo cho con càng khiến cho các mẹ xuống sắc. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn sót lại một vài người mẹ dù đã U50 rồi nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp, thậm chí đứng chụp hình cạnh con còn bị nhầm là chị em.

Chị Ngô Kim Thoa (hiện đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) là một trong những người mẹ được cộng đồng mạng, nhất là các mẹ bỉm, ngưỡng mộ về nhan sắc và gu thời trang trẻ trung không kém gì gái son. Đã thế, nữ doanh nhân thành đạt này còn là bà mẹ 2 con. Con gái lớn của chị năm nay 28 tuổi, còn con trai thứ 2 cũng 16 tuổi.

Mặc dù đã chạm ngưỡng tuổi 50 và trải qua 2 lần sinh nở, song sắc vóc của chị Kim Thoa dường như không có gì thay đổi. Chị hoàn toàn tự tin khoác lên mình tất cả những style trẻ trung, cá tính dành cho giới trẻ như mốt áo giấu quần, “một cây” jean năng động… Thậm chí, bà mẹ này cũng không ngần ngại mặc bikini khoe trọn hình thể “chuẩn không chỉnh” của mình. Ở tuổi 50, nữ doanh nhân vẫn giữ cho mình một làn da săn chắc mịn màng, body thì nuốt nuồn nuột với vòng 1 căng tròn, vòng 2 nhỏ nhắn và đường cong chữ S quyến rũ “chết người”.

Bởi thế, dù hơn con gái tận 22 tuổi, nhưng cứ mỗi lần ra đường hoặc chụp hình chung, mọi người đều tưởng chị Kim Thoa và con gái là hai chị em. “Mình và con gái vừa là mẹ con, vừa như bạn thân của nhau nên hay chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống, thời trang là không ngoại lệ. Con gái mình cũng hay được nhận xét là nữ tính nhẹ nhàng giống mẹ”, chị bộc bạch.

Vân Anh – mặc áo dài trắng bị nhầm là nữ sinh, chồng trêu "Gọi bố đi"

Cách đây không lâu, bức ảnh chụp lễ tốt nghiệp ở một trường tại Quảng Ninh đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt, bởi mọi người đều nghĩ hai cô gái trong hình là bạn bè, nhưng thật không ngờ họ lại là mẹ con. Và nhân vật chính thu hút nhiều sự chú nhất chính là chị Vân Anh. Vì dù đã 35 tuổi, dù đã có con gái lớn 15 tuổi nhưng trông chị vẫn quá trẻ trung.

Nói về chuyện này, chị Vân Anh cho biết chị cùng con gái tham gia lễ tốt nghiệp cuối cấp. Bức hình này là được chụp trộm, và chị không ngờ là mình lại được chú ý nhiều như thế. Chị chia sẻ: “Hôm tổng kết khối, liên hoan chia tay và tri ân các thầy cô đó có nhiều chuyện buồn cười lắm. Vì thấy con mặc váy trắng đáng yêu, nên mình cũng chọn mặc váy trắng. Lúc đến khán phòng, rất nhiều phụ huynh lầm tưởng mình là học sinh rồi bảo: “Con gái xinh và lớn quá, đứng với cô như 2 chị em rồi”. Mình mới cười nói: “Dạ không chị ơi, em là phụ huynh học sinh”. Rồi có anh phụ huynh bảo: “Cháu ơi, cho chú đi nhờ nhé”. Về sau, anh ấy có mời rượu và xin lỗi vì đã nhầm mình là học sinh. Các phụ huynh bảo vì trông mình nhỏ nhắn quá nên hiểu lầm. Mình cao 1m55, nặng 49kg thôi”.

Được biết, hiện tại chị Vân Anh đang làm chủ 1 tiệm spa ở Quảng Ninh và đã có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Vì con gái đang ở trong giai đoạn dậy thì, tâm sinh lý thường có nhiều biến đổi nên chị phải luôn gần gũi để đồng hành cùng con. “Ở ngoài mình luôn gần gũi, chăm lo và chia sẻ với con nên nhiều khi cứ ngỡ hai mẹ con như bạn bè vậy. Dù đi đâu hay làm gì, mình cũng cố gắng sắp xếp công việc để đi cùng bạn ấy. Nếu mình bận, con sẽ chờ. Chính vì hay đồng hành cùng nhau như thế, nên cũng có rất nhiều người lầm tưởng mẹ con mình là 2 chị em”, chị Vân Anh bộc bạch.

Do công việc kinh doanh khá bận rộn nên chị Vân Anh thường tự tập luyện ở nhà để giữ gìn sắc vóc. Bên cạnh đó, bà mẹ 2 con còn thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh như ăn ngũ cốc trộn với sữa chua không đường, hay hoa quả: táo, chuối… vào buổi sáng để giữ dáng. Đặc biệt, chị Vân An sẽ ăn nhiều rau trong các bữa ăn chính của gia đình.

Có lẽ nhờ thế mà dù đã bước vào lứa tuổi U40, nhưng chị Vân Anh vẫn giữ được nét trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật. Bà mẹ 2 con không chỉ bị hiểu lầm là chị của con gái, mà còn bị trêu chọc mỗi khi đi với chồng. “Khi mình đi cạnh anh, mọi người thường trêu: “Ôi, con gái lớn của anh xinh quá”. Thế là anh cười và quay sang trêu ngược lại mình: “Gọi bố đi nhé”, chị Vân Anh tiết lộ.

Chị Triết Phương – U50 nhưng vẫn “nóng bỏng” hết nấc

Là giám đốc điều hành của một công ty vận tải ở Sài Gòn, chị Triết Phương thường xuyên xuất hiện trong những “bộ cánh” sang trọng, ôm sát cơ thể. Nhìn gương mặt trẻ trung cùng thân hình “thắt đáy lưng ong” của người phụ nữ này, nhiều người đã rất bất ngờ khi biết chị Triết Phương đã bước vào độ tuổi U50 và là mẹ của 3 đứa trẻ. Con gái lớn của chị năm nay đã gần 20 tuổi, bé thứ hai 10 tuổi và bé út 5 tuổi.

Chị Triết Phương từng “thú nhận” bản thân cảm thấy vô cùng may mắn khi “bị thời gian bỏ quên” cả về nhan sắc, vóc dáng lẫn sức khỏe. Bà mẹ 3 con cho biết: “Khi đi ra ngoài có rất nhiều người hiểu lầm về độ tuổi của mình, họ hay nhận xét là trẻ hơn tuổi, đi cùng 3 bạn nhỏ ra đường thì như chị em. Mình nghĩ có thể do vóc dáng mình nhỏ người và ở cùng trẻ con nên mình cũng trẻ hơn, đôi khi cũng nghịch và nhí nhảnh cùng 3 con. Gần đây trong đợt thi giải yoga mở rộng của Tỉnh Đồng Nai mình ở nhóm 4 (tức là từ 36-45 tuổi). Tuy nhiên, khi xếp hàng đứng vào nhóm ban tổ chức nói Triết Phương không phải thành viên của nhóm 4, cả trọng tài cũng nhắc đi nhắc lại mấy lần để mình xem có lộn tuổi không, khi biết tuổi thật của mình mọi người khá ngạc nhiên”.

Không chỉ vậy, mỗi lần đi mua sắm cùng con gái đầu, chị Triết Phương còn thường bị người khác hiểu lầm là chị của con. "Tôi với con gái lớn đi mua sắm, du lịch, chẳng ai nghĩ là 2 mẹ con. Có lần tôi đi họp phụ huynh cho gái lớn, cô giáo còn hỏi: “Sao mẹ bé không đi họp mà lại để chị hai đi họp vậy?”, chị chia sẻ thêm.

Dù đã bước vào độ tuổi U50 và đã trải qua 2 lần sinh nở rồi, nhưng chị Triết Phương trông vẫn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật.

Để có thể duy trì được thể trạng và tâm lý luôn tươi trẻ xinh đẹp như thế này, nữ giám đốc đã theo đuổi môn yoga từ nhiều năm nay. Đối với chị Triết Phương, môn thể dục này chính là một trong những bí quyết “trẻ mãi không già”. Vì vậy, sau khi dành trọn buổi sáng cho việc thiết kế trang sức tại xưởng cá nhân, bà mẹ 3 con sẽ bắt đầu tập yoga từ 14h đến 15h. Tối đến, chị dành thời gian để ăn cơm tối và trò chuyện cùng chồng con. Nhờ đặt lịch sinh hoạt lành mạnh mà chị Triết Phương luôn giữ được nguồn năng lượng tích cực, từ đó nhan sắc cũng “lão hóa ngược” theo thời gian.